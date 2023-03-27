Все, что нужно знать о псориазе — рассказывает врач

Псориаз — одно из самых распространенных воспалительных заболеваний. От недуга страдает от 1 до 5% населения во всем мире. Это хронический процесс, обычно поражающий кожу. Он проявляется в виде очень сухих пятен на теле, которые называются папулами. Они сливаются между собой и образуют бляшки. Рассказываем о причинах, симптомах и методах лечения этой болезни.

Псориазом невозможно заразиться, это неинфекционное заболевание, но есть факторы, предрасполагающие к появлению симптомов.

Причины возникновения псориаза

Как такового прямого фактора, после которого псориаз проявляется практически со стопроцентной вероятностью, пока не обнаружено. Но вот несколько возможных причин:

Генетическая предрасположенность

Часто у больных псориазом есть родственники, подверженные этому же заболеванию. Изучение генома — всего наследственного материала человека — показало, что в определении восприимчивости пациента к развитию псориаза участвуют разнообразные гены. Например, выявлена взаимосвязь между развитием недуга и генами, отвечающими за гистосовместимость (совместимость органов и тканей).

Влияние внешних факторов

Иногда внешние воздействия провоцируют воспаление клеток верхнего слоя кожи. Этот процесс приводит к утолщению эпидермиса, что приводит к псориазу. Вот факторы, которые могут стать причиной болезни:

эмоциональный стресс;

употребление алкоголя;

курение табака;

избыточная масса тела;

солнечный ожог;

ВИЧ-инфекция;

бета-гемолитическая стрептококковая инфекция.

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Симптомы псориаза

Чаще всего болезнь проявляет себя следующим образом:

Высыпания

Чаще всего возникают на волосистой части головы, крестце, ягодичной складке и разгибательных поверхностях коленей и локтей. Но пятна могут затронуть любой участок кожи. Например, при травме псориатические поражения могут появиться на ранее не пораженной коже. Это называется феноменом Кебнера.

Зуд и покраснение

На зуд жалуется 80% больных псориазом. Обычно ощущение легкое, но в некоторых случаях зуд может мешать вести обычную жизнь.

Также может присутствовать так называемый знак Ауспитца — на месте удаления чешуек с псориатического пятнышка обнажаются кожные сосочки, что приводит к точечному кровотечению.

Диагностика псориаза

Диагноз ставит врач после осмотра пациента, а также на основании клинических признаков и локализации высыпаний. Кроме того, используют: рентген пораженного участка, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую допплерографию (для оценки кровотока в кровеносных сосудах с помощью эффекта Доплера) и лабораторные данные.

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Методы лечения псориаза

Лечение зависит от тяжести заболевания и особенностей организма. Вот несколько проверенных методов:

Лекарственные препараты

Основная группа препаратов для терапии псориаза — противоревматические препараты. Они подавляют иммунный ответ и обладают противовоспалительными свойствами, которые уменьшают симптомы и предотвращают дальнейшее прогрессирование заболевания.

Физиотерапия

Эффект лечения псориаза возрастает при сочетании лекарственных и физиотерапевтических методов. Один из самых результативных методов — ультрафиолетовая терапия. При применении ПУВА-терапии (фотохимиотерапии) клиническое выздоровление достигается в 75-92% случаев.

Также пациентам с псориазом рекомендуется изменить образ жизни: отказаться от курения, увеличить физическую активность, поддерживать здоровый вес.

Профилактика псориаза

Предупредить появление болезни, к сожалению, нельзя. Единственная профилактика — это предотвращение обострений заболевания:

используйте увлажняющие кремы;

используйте увлажнитель воздуха;

избегайте лекарств, вызывающих обострение;

избегайте царапин, порезов, ударов и инфекций;

избегайте длительного нахождения на солнце.

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