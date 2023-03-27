Все, что нужно знать о псориазе — рассказывает врач
Псориаз — одно из самых распространенных воспалительных заболеваний. От недуга страдает от 1 до 5% населения во всем мире. Это хронический процесс, обычно поражающий кожу. Он проявляется в виде очень сухих пятен на теле, которые называются папулами. Они сливаются между собой и образуют бляшки. Рассказываем о причинах, симптомах и методах лечения этой болезни.
Псориазом невозможно заразиться, это неинфекционное заболевание, но есть факторы, предрасполагающие к появлению симптомов.
Причины возникновения псориаза
Как такового прямого фактора, после которого псориаз проявляется практически со стопроцентной вероятностью, пока не обнаружено. Но вот несколько возможных причин:
Генетическая предрасположенность
Часто у больных псориазом есть родственники, подверженные этому же заболеванию. Изучение генома — всего наследственного материала человека — показало, что в определении восприимчивости пациента к развитию псориаза участвуют разнообразные гены. Например, выявлена взаимосвязь между развитием недуга и генами, отвечающими за гистосовместимость (совместимость органов и тканей).
Влияние внешних факторов
Иногда внешние воздействия провоцируют воспаление клеток верхнего слоя кожи. Этот процесс приводит к утолщению эпидермиса, что приводит к псориазу. Вот факторы, которые могут стать причиной болезни:
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эмоциональный стресс;
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употребление алкоголя;
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курение табака;
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избыточная масса тела;
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солнечный ожог;
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ВИЧ-инфекция;
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бета-гемолитическая стрептококковая инфекция.
Симптомы псориаза
Чаще всего болезнь проявляет себя следующим образом:
Высыпания
Чаще всего возникают на волосистой части головы, крестце, ягодичной складке и разгибательных поверхностях коленей и локтей. Но пятна могут затронуть любой участок кожи. Например, при травме псориатические поражения могут появиться на ранее не пораженной коже. Это называется феноменом Кебнера.
Зуд и покраснение
На зуд жалуется 80% больных псориазом. Обычно ощущение легкое, но в некоторых случаях зуд может мешать вести обычную жизнь.
Также может присутствовать так называемый знак Ауспитца — на месте удаления чешуек с псориатического пятнышка обнажаются кожные сосочки, что приводит к точечному кровотечению.
Диагностика псориаза
Диагноз ставит врач после осмотра пациента, а также на основании клинических признаков и локализации высыпаний. Кроме того, используют: рентген пораженного участка, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую допплерографию (для оценки кровотока в кровеносных сосудах с помощью эффекта Доплера) и лабораторные данные.
Методы лечения псориаза
Лечение зависит от тяжести заболевания и особенностей организма. Вот несколько проверенных методов:
Лекарственные препараты
Основная группа препаратов для терапии псориаза — противоревматические препараты. Они подавляют иммунный ответ и обладают противовоспалительными свойствами, которые уменьшают симптомы и предотвращают дальнейшее прогрессирование заболевания.
Физиотерапия
Эффект лечения псориаза возрастает при сочетании лекарственных и физиотерапевтических методов. Один из самых результативных методов — ультрафиолетовая терапия. При применении ПУВА-терапии (фотохимиотерапии) клиническое выздоровление достигается в 75-92% случаев.
Также пациентам с псориазом рекомендуется изменить образ жизни: отказаться от курения, увеличить физическую активность, поддерживать здоровый вес.
Профилактика псориаза
Предупредить появление болезни, к сожалению, нельзя. Единственная профилактика — это предотвращение обострений заболевания:
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используйте увлажняющие кремы;
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используйте увлажнитель воздуха;
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избегайте лекарств, вызывающих обострение;
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избегайте царапин, порезов, ударов и инфекций;
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избегайте длительного нахождения на солнце.
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