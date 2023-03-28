Как противозачаточные таблетки влияют на женское здоровье? Отвечает врач

Многие думают, что гормональные противозачаточные средства влияют только на возможность забеременеть. Но их эффект не ограничивается этим свойством.

Такие препараты используют и для лечения проблем со здоровьем, например для облегчения болей во время менструального цикла. Кроме того, гормональные средства не лишены и побочных эффектов.

Рассказываем, какими бывают противозачаточные препараты, как они влияют на здоровье и кому не стоит их принимать.

Виды противозачаточных препаратов

Противозачаточные гормональные средства существуют в нескольких формах. Вот некоторые из них.

Таблетки

Или оральные контрацептивы. Ключевое различие между брендами заключается в содержании в них таких веществ, как эстроген и прогестин. Чтобы предотвратить беременность, таблетки нужно принимать каждый день.

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Пластырь

Это средство также содержит гормоны, но крепится на кожу. Необходимо менять один раз в неделю для должного эффекта.

Кольцо

Помещается внутри женских половых органов, чтобы слизистая оболочка могла поглощать гормоны. Кольца необходимо менять раз в месяц.

Внутриматочные спирали

Бывают как с гормонами, так и без них. Спираль в матку вводит врач, ее нужно менять каждые 3-10 лет, в зависимости от типа.

Дополнительные эффекты противозачаточных таблеток

Как и в случае со всеми лекарствами, у гормональных препаратов есть положительные эффекты и потенциальные риски, которые влияют на всех по-разному. Поэтому перед началом приема необходимо обратиться к специалисту. Вот несколько дополнительных свойств противозачаточных средств.

Уменьшение менструальных болей

При использовании некоторых гормональных контрацептивов, например внутриматочной спирали, длительность критических дней может сократиться. Также ослабляется ощущение менструальных спазмов и предменструальных симптомов.

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Снижение риска возникновения рака

Использование гормональных противозачаточных средств может снизить риск развития рака эндометрия, колоректального рака и рака яичников. Риск колоректального рака снижается на 15-20% при использовании оральных контрацептивов.

Лечение акне

Противозачаточные средства могут улучшить состояние кожи. Согласно клиническим исследованиям, ведущую роль в развитии акне играет высокий уровень андрогена — одного из мужских половых гормонов.

Тем не менее организм каждой женщины индивидуален, поэтому трудно предсказать, какие именно эффекты возникнут в результате применения противозачаточных средств.

Регуляция роста волос

Часто противозачаточные средства снижают нежелательный рост волос. Оральные контрацептивы являются основным средством лечения гирсутизма — состояния, при котором на лице, спине и около пупка растут грубые темные волосы.

Побочные эффекты противозачаточных средств

Некоторые женщины могут испытывать побочные эффекты: тошноту и вздутие живота. Они, как правило, проходят через пару недель, когда тело привыкает к дополнительной дозе гормонов. При этом прием таблетки во время еды может помочь при тошноте. В некоторых случаях с неприятным чувством помогает справиться переход на таблетки с меньшим содержанием эстрогена.

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Средства контрацепции, содержащие эстроген, могут усугубить и приступы мигрени, если вы уже испытываете их.

Кроме того, комбинированные противозачаточные таблетки повышают риск возникновения опасных для жизни состояний:

сгущение крови в сосудах ног, которое может привести к тромбозу глубоких вен;

сердечный приступ и инсульт, особенно у курящих женщин;

холестаз (медленное движение желчи через желчные протоки или прекращение выведения желчи).

Когда нельзя принимать противозачаточные

в течение первых трех недель после родов;

если беременность разрешилась кесаревым сечением, есть риск образования тромбов или у женщины избыточная масса тела, то в течение шести недель после родов;

если женщина выкуривает больше 15 сигарет в день;

при выявленном раке молочной железы;

при мигренях в возрасте старше 35 лет;

при повышенном артериальном давлении.

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