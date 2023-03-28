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Как противозачаточные таблетки влияют на женское здоровье? Отвечает врач

Ирина Дворкина
Врач общей практики
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Противозачаточная таблетка на высунутом языке на розовом фоне
Фото Freepik

Многие думают, что гормональные противозачаточные средства влияют только на возможность забеременеть. Но их эффект не ограничивается этим свойством.

Такие препараты используют и для лечения проблем со здоровьем, например для облегчения болей во время менструального цикла. Кроме того, гормональные средства не лишены и побочных эффектов.

Рассказываем, какими бывают противозачаточные препараты, как они влияют на здоровье и кому не стоит их принимать.

Виды противозачаточных препаратов

Противозачаточные гормональные средства существуют в нескольких формах. Вот некоторые из них.

Таблетки

Или оральные контрацептивы. Ключевое различие между брендами заключается в содержании в них таких веществ, как эстроген и прогестин. Чтобы предотвратить беременность, таблетки нужно принимать каждый день.

Противозачаточные таблетки на ладони со стаканом воды
Istockphoto.com/PeopleImages

Пластырь

Это средство также содержит гормоны, но крепится на кожу. Необходимо менять один раз в неделю для должного эффекта.

Кольцо

Помещается внутри женских половых органов, чтобы слизистая оболочка могла поглощать гормоны. Кольца необходимо менять раз в месяц.

Внутриматочные спирали

Бывают как с гормонами, так и без них. Спираль в матку вводит врач, ее нужно менять каждые 3-10 лет, в зависимости от типа.

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Дополнительные эффекты противозачаточных таблеток

Как и в случае со всеми лекарствами, у гормональных препаратов есть положительные эффекты и потенциальные риски, которые влияют на всех по-разному. Поэтому перед началом приема необходимо обратиться к специалисту. Вот несколько дополнительных свойств противозачаточных средств.

Уменьшение менструальных болей

При использовании некоторых гормональных контрацептивов, например внутриматочной спирали, длительность критических дней может сократиться. Также ослабляется ощущение менструальных спазмов и предменструальных симптомов.

Istockphoto/LaylaBird

Снижение риска возникновения рака

Использование гормональных противозачаточных средств может снизить риск развития рака эндометрия, колоректального рака и рака яичников. Риск колоректального рака снижается на 15-20% при использовании оральных контрацептивов.

Лечение акне

Противозачаточные средства могут улучшить состояние кожи. Согласно клиническим исследованиям, ведущую роль в развитии акне играет высокий уровень андрогена — одного из мужских половых гормонов.

Тем не менее организм каждой женщины индивидуален, поэтому трудно предсказать, какие именно эффекты возникнут в результате применения противозачаточных средств.

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Регуляция роста волос

Часто противозачаточные средства снижают нежелательный рост волос. Оральные контрацептивы являются основным средством лечения гирсутизма — состояния, при котором на лице, спине и около пупка растут грубые темные волосы.

Побочные эффекты противозачаточных средств

Некоторые женщины могут испытывать побочные эффекты: тошноту и вздутие живота. Они, как правило, проходят через пару недель, когда тело привыкает к дополнительной дозе гормонов. При этом прием таблетки во время еды может помочь при тошноте. В некоторых случаях с неприятным чувством помогает справиться переход на таблетки с меньшим содержанием эстрогена.

Женщина-блондинка грустит из-за головной боли.
Istockphoto.com/mixetto

Средства контрацепции, содержащие эстроген, могут усугубить и приступы мигрени, если вы уже испытываете их.

Кроме того, комбинированные противозачаточные таблетки повышают риск возникновения опасных для жизни состояний:

  • сгущение крови в сосудах ног, которое может привести к тромбозу глубоких вен;

  • сердечный приступ и инсульт, особенно у курящих женщин;

  • холестаз (медленное движение желчи через желчные протоки или прекращение выведения желчи).

Когда нельзя принимать противозачаточные

  • в течение первых трех недель после родов;

  • если беременность разрешилась кесаревым сечением, есть риск образования тромбов или у женщины избыточная масса тела, то в течение шести недель после родов;

  • если женщина выкуривает больше 15 сигарет в день;

  • при выявленном раке молочной железы;

  • при мигренях в возрасте старше 35 лет;

  • при повышенном артериальном давлении.

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