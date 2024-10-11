Почему возникают проблемы с памятью в молодом возрасте: отвечает терапевт
Существует стереотип, что проблемы с памятью возникают только в преклонном возрасте и считаются признаком старческой деменции. К сожалению, это не так. Все чаще люди молодого возраста стали отмечать забывчивость, рассеянность и снижение концентрации внимания. Причин такого состояния может быть множество.
Вместе с врачом-терапевтом Мариной Долгушкиной разбираемся, почему у молодых людей возникают проблемы с памятью и как их избежать.
Причины забывчивости
У пожилых людей ухудшение памяти обычно связывается с возрастными изменениями и заболеваниями, например, атеросклерозом, микроинсультами, болезнью Альцгеймера. Эти патологии негативно отражаются на когнитивных функциях мозга. Однако у молодых людей проблемы с памятью носят специфический характер.
Нарушения в работе головного мозга
По словам врача, за долгосрочную память отвечает кора головного мозга, а гиппокамп — за процессы перевода кратковременной информации в долговременную память. Помимо прочего, существуют и другие центры памяти в мозге. Поэтому любые повреждения органа могут привести к развитию забывчивости, рассеянности и невнимательности.
К распространенным причинам ухудшения памяти среди молодых людей медик отнесла:
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Черепно-мозговые травмы. После любого удара возникает кратковременная или длительная потеря памяти, ретроградная или антероградная амнезия.
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Инсульт. Из-за нарушения кровообращения страдают функции центров памяти.
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Злокачественные и доброкачественные новообразования. Опухоли поражают близлежащие ткани, в том числе центры памяти, что может привести к забывчивости.
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Энцефалит, менингит. Инфекции могут негативно повлиять на функции головного мозга, в том числе и память.
После любых травм и болезней головного мозга необходимо постоянно наблюдаться у врача. Он поможет своевременно выявить когнитивные расстройства.
Различные болезни
Нормальное функционирование головного мозга связано со слаженной работой всех внутренних систем организма. Даже незначительные патологии некоторых органов могут косвенно повлиять на когнитивные функции. Например, гормональный фон тесно связан с процессом запоминания. Такие гормоны, как тестостерон, вазопрессин, пролактин и эстроген, помогают в преобразовании кратковременной памяти в долгосрочную. А окситоцин, наоборот, ухудшает процесс запоминания.
Кроме того, вызвать ухудшение памяти могут:
-
гипертония и другие болезни сердечно-сосудистой системы,
-
ангиопатия (поражения сосудистой стенки),
-
гипотиреоз (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы),
-
психические расстройства,
-
нарушения метаболизма и обменных процессов,
-
шейный остеохондроз.
Воздействие внешних факторов и образа жизни
По словам врача, забывчивость, рассеянность и невнимательность у молодых людей может возникать из-за неосознанных нарушений функций головного мозга. При изменении образа жизни проблемы с памятью исчезают.
Так к внешним факторам, влияющим на когнитивные функции головного мозга, доктор отнесла:
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информационные перегрузки,
-
стрессы, нервное и эмоциональное переутомления,
-
хроническое недосыпание,
-
увлечение вредной пищей и напитками с кофеином,
-
авитаминоз,
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длительный и бесконтрольный прием транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, нейролептиков,
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курение и алкоголь.
Заядлые курильщики имеют проблемы с памятью. У них ухудшается способность к восприятию новой информации и логическое мышление.
Как избежать проблем с памятью
Чтобы избежать проблем с памятью, ее нужно ежедневно тренировать. Сделать это можно с помощью специальных упражнений:
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расчесываться, чистить зубы правшам левой рукой, а левшам правой,
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учить стихотворения, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы,
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выполнять привычные действия с закрытыми глазами,
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собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам,
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заниматься йогой, медитациями и регулярными физическими нагрузками.
Не всегда проблемы с памятью в молодом возрасте говорят о серьезных болезнях. Попробуйте хорошо выспаться и избавьтесь от вредных привычек.
Также доктор рекомендует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В и соблюдать питьевой режим.
Когда нужно обратиться к врачу
Если человек замечает постоянную забывчивость и рассеянность, которые сопровождаются снижением способностей к рассуждению, запоминанию, изучению новой информации и другими расстройствами, следует незамедлительно обращаться к врачу. Он назначит терапию после того, как выяснит, почему произошло угнетение когнитивных функций.
Также сигналами существенных нарушений памяти могут быть следующие моменты:
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забываются мелкие детали и грандиозные события из жизни,
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плохо вспоминаются недавние события, например, детали вчерашнего разговора с коллегами, семьей,
-
человек задает одни и те же вопросы, теряет нить разговора,
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имеются нарушения ориентации во времени и пространстве,
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ухудшается устная и письменная речь,
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человек делает длительные паузы, чтобы подобрать слова и выразить свою мысль.
При обнаружении вышеперечисленных симптомом Долгушкина советует посетить врача.