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Здоровье

16 мая, 16:00

5 проблем со здоровьем, которые могут возникнуть после родов

Ирина Дворкина
Врач общей практики
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Проверка фактов

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Мама кормит младенца из бутылочки
Фото istockphoto.com

Беременность и роды — сложный период для женского организма, настоящая проверка на прочность. Радость от появления малыша в семье не должна заставить молодую маму забыть о себе — в приоритете должно быть ее собственное здоровье. И не только до и во время беременности, но и после родов.

Вот некоторые распространенные состояния, которые могут возникнуть до, во время или после беременности. Вы можете помочь предотвратить их и справиться с ними, регулярно обращаясь к своему лечащему врачу. Пожалуйста, не увлекайтесь самодиагностикой.

Важно! При возникновении настораживающих вас симптомов обратитесь за своевременной консультацией к специалисту.

Анемия

При анемии количество эритроцитов (красных кровяных телец) меньше, чем обычно. Вы можете чувствовать усталость и слабость. Во время беременности выше вероятность приобрести железодефицитную анемию, потому что вашему организму нужно больше железа.

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Депрессия

Депрессия мешает повседневной жизни и может продолжаться длительное время. Симптомы включают в себя:

  • длительное грустное, тревожное настроение;

  • чувство безнадежности;

  • выраженное снижение энергичности;

  • бессонница или чрезмерно длительный сон;

  • переедание или потеря аппетита;

  • проблемы с концентрацией, принятием решений;

  • чувство вины, бесполезности, беспомощности;

  • мысли о самоубийстве или попытки.

Если вы понимаете, что у вас есть несколько указанных симптомов и они длятся более двух недель, это может быть депрессией. Поговорите со своим лечащим врачом как можно скорее, это не стыдно и может значительно обезопасить вас и малыша.

Мама придерживает голову младенца, который лежит на руках.
istockphoto.com

Боль в промежности

Кожа между влагалищем и прямой кишкой называется промежностью, и во время родов ее легко повредить или порвать. Это приводит к дискомфорту или боли, которые сохраняются в течение нескольких недель.

Если вам проводили разрезы, расширяющие вход во влагалище, чтобы помочь родить, заживление может занимать около трех недель. Держите рану в чистоте и используйте спрей, мазь или анальгетик, рекомендованные врачом для снятия боли.

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Недержание мочи

Многие женщины в послеродовом периоде сталкиваются с недержанием. Вероятность возникновения состояния может увеличиться из-за ослабления мышц малого таза, если:

  • есть наследственная предрасположенность;

  • родился крупный ребенок (свыше 3600 граммов);

  • в процессе родов происходило наложение акушерских щипцов;

  • это не первые роды в жизни женщины;

  • было произведено хирургическое рассечение промежности (эпизиотомия) во избежание разрывов.

Девушка держится за низ живота сидя на кровати.
istockphoto.com

Послеродовой тиреоидит

Это воспаление щитовидной железы, протекающее в две фазы — повышение функции щитовидной железы и снижение ее функции. Симптомы могут включать: тревогу, бессонницу, утомляемость и раздражительность, которые часто ошибочно приписывают послеродовой депрессии. У большинства женщин нормальная функция щитовидной железы восстанавливается, для контроля за состоянием необходимо обратиться к своему лечащему врачу и следить за динамикой показателей гормонов щитовидки.

Снижение либидо и сексуальности

Это распространенная послеродовая проблема, поскольку уровень эстрогена может не возвращаться к привычным значениям в течение года после родов. Изменения тела, усталость и страх перед новой беременностью тоже могут влиять на либидо.

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