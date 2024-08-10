6 причин, которые приводят к постоянной усталости: рассказывает врач

Каждый человек сталкивался с ощущением полного отсутствия сил, энергии и желания что-либо делать. Чаще всего такое состояние носит временный характер. Но если оно затягивается на длительное время и сказывается на качестве жизни, пора бить тревогу.

Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Андреем Сахаровым рассказываем, какие признаки сигнализируют об усталости организма и какие причины ее вызывают.

Признаки постоянной усталости

Усталость — это функциональное состояние, при котором отмечается значительное снижение энергии, работоспособности и мотивации. Все это сказывается как на физическом, так и на психическом благополучии человека.

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К признакам постоянной усталости относятся:

головная боль и головокружение;

замедленная реакция и проблемы с координацией;

сонливость;

апатия, лень, отсутствие мотивации;

снижение концентрации внимания и ухудшение памяти;

мышечная слабость;

отсутствие ощущения полноценного отдыха после сна по утрам;

ослабление иммунитета и, как следствие, частые инфекционные заболевания и др.

Однако в большинстве случаев постоянная усталость сигнализирует о сбоях в работе организма, которые возникают на фоне развития определенных заболеваний.

Причины постоянной усталости

В большинстве случаев постоянная усталость возникает из-за недостатка сна и отдыха, малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. Но случается, когда постоянная усталость может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Анемия

Анемия — это очень частая причина, которая приводит к хронической усталости. При анемии в крови уменьшается число эритроцитов или концентрация гемоглобина. Вследствие этого снижается доставка кислорода к тканям мозга и мышцам, что приводит к общей слабости, сонливости, снижению работоспособности.

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Кроме того, об анемии могут сигнализировать бледная или желтоватая кожа, частые головокружения и головные боли, боли в груди, аритмия, одышка, холодные руки и ноги.

Чтобы определить анемию, необходимо посетить врача и сдать общий анализ крови. Самостоятельное лечение препаратами небезопасно. Единственное, что может сделать сам человек, чтобы улучшить состояние, — наладить питание.

Гипотиреоз

Гипотиреоз — это недостаток гормонов щитовидной железы. В этом состоянии человек испытывает сонливость, постоянную усталость, снижение работоспособности и памяти. Также отмечается появление сухости кожи, ломкости ногтей, отеков и запоров.

Привести к заболеванию могут повреждения щитовидной железы или ее удаление, избыток йода в рационе, аутоиммунные заболевания и др.

Определить наличие гипотиреоза самостоятельно не получится. Необходимо сдать кровь на определение уровня гормонов, а также пройти ультразвуковое исследование. Лечение назначает врач. Оно заключается в приеме лекарств, которые будут компенсировать недостаток гормонов щитовидной железы.

Авитаминоз

Авитаминоз — это состояние, при котором в организме отмечается нехватка одного, двух или более типов витаминов. Дефицит приводит к снижению местного иммунитета, что сказывается на общем самочувствии и проявляется в частом заражении инфекционными заболеваниями.

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К общим симптомам авитаминоза относятся:

постоянная усталость;

апатия;

сухость и покраснение кожи;

сонливость и нарушения сна;

ломкость ногтей и волос;

снижение работоспособности и др.

Люди, страдающие авитаминозом, постоянно чувствуют себя уставшими, быстро теряют энергию и просыпаются по утрам уже без сил.

Чтобы установить конкретную форму авитаминоза, терапевт проводит общий физикальный осмотр, оценивает состояние кожи, зубов и слизистых, также проводит термометрию, измеряет артериальное давление и выслушивает ритм сердца. Кроме того, пациент сдает необходимые анализы. В обязательном порядке назначаются и консультации других врачей: невролога, эндокринолога, иммунолога и иных специалистов.

Синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости — это заболевание, для которого характерно постоянное чувство усталости и переутомления, не проходящее даже после продолжительного сна и отдыха. К заболеванию приводят неправильный образ жизни, хронические заболевания, психологические расстройства, неправильное питание, инфекции и вирусы.

Для синдрома хронической усталости характерны мигрень, бессонница, быстрая утомляемость, постоянная боль в мышцах, снижение иммунитета и пр.

Поставить точный диагноз способен только врач на основе детальной диагностики и анализов.

Синдром обструктивного апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ во сне — это частая патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время сна. Опасность заболевания заключается в частых незначительных пробуждениях головного мозга после каждого апноэ. Самый распространенный симптом — сильный храп во время ночного микропробуждения. Патология приводит к нарушению сна и метаболических процессов в организме.

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Отсутствие нормального ночного отдыха снижает трудоспособность человека, вызывает дневную сонливость, приводит к постоянной усталости и ухудшению качества жизни. Чтобы избавиться от недуга, необходимо обратиться к врачу. Он соберет необходимый анамнез и выберет тактику лечения.

Депрессия

Депрессивное расстройство — это распространенное нарушение психического здоровья. Характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо потерей интереса к привычной деятельности.

К одному из проявлений депрессии относится постоянная усталость. Также на наличие расстройства могут указывать снижение концентрации, подавленное настроение, нарушения сна и аппетита, патологическое чувство вины и пр.

Определить депрессию может только врач, который назначит терапию. Она может включать как психологические, так и медикаментозные методы.