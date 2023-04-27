Правда ли у спортсменок после окончания карьеры увеличивается грудь? Отвечает врач

В мире профессионального спорта нередко встречаются случаи, когда после окончания карьеры девушки неожиданно для окружающих обретают весьма аппетитные формы. Больше всего вопросов у поклонников и прессы вызывает внезапно увеличившийся объем груди. Мы спросили у врача, эндокринолога-гинеколога Марии Филатовой, с чем связаны эти изменения.

Из-за чего у бывшей спортсменки может вырасти грудь

Грудь у профессиональных спортсменок действительно может начать увеличиваться после окончания карьеры. Дело в том, что примерно от 50 до 80 % молочной железы составляет жировая ткань. Профессиональные спортсменки, как правило, имеют очень низкий процент жира из-за строгих ограничений в рационе и больших физических нагрузок. Когда их становится меньше, а меню — более разнообразным, богатым на вкусы и калорийным, количество жировой ткани во всем организме увеличивается.

Железистая ткань составляет от 30 до 50 % груди. Именно она реагирует на уровень гормонов эстрогена и прогестерона, образованию которых и способствует лептин, вырабатываемый жировой тканью. При отсутствии менструации уровень этих гормонов низкий. Железистая ткань не получает гормональной стимуляции и находится в своем исходном «дремлющем» состоянии.

При увеличении количества жировой ткани повышается уровень половых гормонов эстрогена и прогестерона. Они начинают стимулировать рост ткани молочной железы, наполняют кровоток и увеличивают количество жидкости в межтканевом пространстве.

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Как сильно может увеличиться грудь после окончания спортивной карьеры

Разумеется, все очень индивидуально. В некоторых случаях грудь может вырасти до нескольких размеров. Это будет зависеть от:

генетики;

изначального веса;

веса, который прибавился.

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