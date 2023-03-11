3 причины выбросить обруч прямо сейчас

С началом весны многие хотят быстрее привести тело в форму. В ход идет весь известный арсенал: от абонементов в фитнес-клуб до забытого под кроватью обруча. Выясняем, действительно ли хулахуп способен сделать талию тонкой и укрепить пресс.

Где и зачем используют обруч

Как правило, обруч применяют в гимнастике. Иногда его используют жонглеры в цирковых представлениях. А вот обручи для домашнего фитнеса выглядят несколько иначе, да и весят в разы больше. Толстые и тонкие, с шариками на внутренней поверхности и массажными шипами, пластиковые и металлические, — выбор на любой вкус. Но на практике может оказаться, что эти приспособления не так уж эффективны, а иногда даже могут навредить.

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Миф о локальном жиросжигании

Миф о том, что локальное похудение возможно, давно изжил себя. Какой бы заманчивой ни была мысль о том, что пара сотен оборотов обруча решит вопрос с лишними сантиметрами в области живота, — это не так.

Похудение зависит от двух наиболее важных факторов: сбалансированного и разумного питания и регулярных тренировок. При этом желательно, чтобы последние задействовали все основные крупные мышечные группы. Именно эти фундаментальные вещи приведут к заветной цели.

Вращение обруча по факту задействует не так уж много мышц и цели общей физической нагрузки не достигает.

Миф о массажном эффекте

Еще одна причина избавиться от пылящегося под кроватью обруча — риск получить травму. Ведь некоторые из них довольно много весят. При вращении обруч иногда оставляет синяки на теле. Кровоподтеки появляются из-за того, что мелкие сосуды от сильного давления не выдерживают и лопаются. Поэтому уповать на пользу массажного эффекта не стоит.

Чем еще может быть опасен обруч

Наибольшую опасность обруч представляет для позвоночника. Если хулахуп весит достаточно много, имеет выпуклости на внутренней поверхности, то ударяясь о позвонки в области поясничного отдела, он может оставить не только синяки, но и ухудшить состояние здоровья в целом.

Особенно это касается обладателей межпозвоночных грыж и протрузий. К тому же высокоамплитудные круговые движения таза при вращении обруча не всегда показаны людям с таким диагнозом. Это может ухудшить состояние, вызвать боль при сдавлении грыжей нервных окончаний.

Если вращение обруча доставляет удовольствие, используется с осторожностью и в комплексе с другими упражнениями, то проблем удастся избежать. Но важно помнить, что упражнения должны быть безопасными, а уже потом — эффективными.

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