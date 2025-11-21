Чудо-цветы: 9 комнатных растений, которые помогают чувствовать себя лучше

Вы знали, что домашние растения могут положительно влиять на здоровье? Эфирные масла и полезные вещества, содержащиеся в комнатных цветах, улучшают состояние. Терапевт Анна Цуканова рассказала о полезных растениях для дома.

Лаванда

Изящные фиолетовые цветки могут быть не только приятны для глаз. Они также очень полезны для психологического состояния. Дело в том, что в лаванде содержатся линалоол и линалилацетат. Эти вещества оказывают седативное действие, попадая в лимбическую систему мозга через нос. Кроме того, в отличие от некоторых препаратов, лаванда не вызывает привыкание.

Фото elenaleonova, iStock

Жасмин

Исследования ученых из Рурского университета в Германии показали, что жасмин успокаивает сильнее некоторых рецептурных транквилизаторов. Этот цветок повышает активность ГАМК-рецепторов в мозге, а также стимулирует выработку серотонина.

Фото jordachelr, iStock

Алоэ вера

Главная ценность алоэ вера — это не только активная выработка кислорода. Это растение помогает удалять из воздуха формальдегид и бензол, которые могут вызывать головные боли и общее недомогание у человека.

Фото niuniu, iStock

Сансевиерия

Здоровый сон — это большой шаг к хорошему ментальному состоянию. Сансевиерия поможет в этом: растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород преимущественно ночью. Качественное обеспечение кислородом способствует более глубокому сну.

Однако его случайное употребление внутрь может оказаться опасным, в особенности для детей и домашних животных.

Фото Liudmila Chernetska, iStock

Лимонное дерево

Это комнатное растение богато эфирными маслами, которые оказывают тонизирующее и антимикробное действие на организм. Они стимулируют выработку нейромедиатора — норадреналина. Он отвечает за ясность ума и концентрацию.

Фото Alexander Shapovalov, iStock

Мята перечная

В мяте содержится ментол, который, между прочим, выступает в роли спазмолитика и стимулятора. Благодаря ему в мозге снимается напряжение с сосудов, что приводит к улучшению кровоснабжения и облегчению головной боли.

Фото Vaivirga, iStock

Розмарин

Аромат розмарина помогает улучшить память и концентрацию на 5-7%. Это критически важно для школьников, а также для взрослых, сталкивающихся с проблемами с памятью.

Фото Artfully79, iStock

Герань

Это растение также богато эфирными маслами, которые регулируют уровень кортизола и адреналина. Кроме того, они выступают в качестве адаптогенов для вегетативной нервной системы, помогая стабилизировать сердечный ритм и артериальное давление при волнении.

Фото AnnekeDeBlok, iStock

Хлорофитум

Хлорофитум включили в список растений-фильтров за его способность нейтрализовывать вредные вещества: формальдегид и окись углерода. Ведь они держат организм в состоянии хронического системного воспаления, которое может стать причиной разных заболеваний, в том числе депрессии.

Фото Tatsiana Volkava, iStock

А какие растения стоят у вас дома? Расскажите в комментариях.