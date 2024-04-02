Погружаться в ледяную ванну, как Павел Дуров, опасно для здоровья: объясняет врач

На днях Интернет взбудоражил видеоролик основателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова, где он окунается в ванну, наполненную водой и льдом. По словам предпринимателя, несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — это лучший способ начать день.

Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, что такое ледяные ванны и так ли они безопасны, как многие говорят.

Что такое ледяные ванны

Ледяные ванны — это модная практика, когда люди окунаются в холодную воду со льдом и находятся в ней по несколько минут, иногда даже часов. Цель любителей холодовой ванны — почувствовать эйфорию и зарядиться энергией на весь день.

Однако спешим расстроить желающих принять ванну со льдом. Этот метод не так безопасен, как пишут в Интернете.

Чем опасны ледяные ванны

Для человека погружение в холодную воду — это всегда стресс, который в первую очередь сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах.

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Наиболее опасная реакция организма на ледяную воду — это переохлаждение и холодовой шок, которые сопровождаются резким выбросом гормона стресса кортизола.

Еще одна опасность — холодовая травма, которая не связана с обморожением. Повреждаются периферийные нервные окончания и кровеносные сосуды. Весь этот процесс сопровождается болью, онемением и сохраняется в затронутых частях тела на долгие годы. При какой именно температуре воды может возникнуть холодовая травма — зависит от индивидуальных особенностей человека.

Как правильно закаляться

Закаливание направлено на развитие устойчивости организма к воздействию вирусов.

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С помощью него можно не только повысить физическую и умственную работоспособность, но и избавиться от эмоциональных проблем.

Этапы правильного закаливания организма:

Лучше всего начинать закаливание весной или летом. Осенью и зимой останавливаться не стоит, так как в закаливании очень важна систематичность. Любой перерыв быстро «убивает результат».

Закаливающие процедуры следует проводить ежедневно, в одно и то же время.

Начинать закаливание лучше с обтираний, затем перейти к обливанию, душу или ванне.

Температура воды должна быть «комфортной», для начинающих — 30-32 градуса.

Затем температура постепенно снижается — на один градус раз в 3-5 дней, но не должна падать ниже 12 градусов.

Температура помещения, в котором проводится водная процедура, должна быть в пределах 18-22 градусов.

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Противопоказания

Не все могут закаляться и уж тем более принимать ледяные ванны. Есть ряд противопоказаний: