Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:00

3 причины не делать операции летом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юрий Цой
Пластический хирург
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка на приеме у пластического хирурга.
Фото istockphoto.com

Одни летом планируют путешествия, другие активно решают проблемы со здоровьем из-за обострившихся проблем или появившегося свободного времени в отпуске. Когда речь идет о хирургическом вмешательстве, нужно быть особенно щепитильным. Какие операции не стоит проводить летом, рассказал врач, пластический хирург Юрий Цой.

Почему операции не стоит делать летом

Если речь идет о плановой операции, лучше не делать ее летом. На то есть причины:

  • в жару вероятность инфекционных осложнений выше;

  • летом сложно избежать прямого солнечного излучения (например, после операции по удалению родинок на лице);

  • высокие температуры негативно влияют на общее состояние и самочувствие даже здоровых людей, не говоря уже о тех, у кого имеются заболевания, например, связанные с сердцем и сосудами.

Поэтому даже небольшое хирургическое вмешательство летом может оказаться опасным.

Всегда стоит учитывать такие факторы, как высокая температура и интенсивность УФ-излучения, которое может способствовать появлению нежелательных явлений на коже в области рубцов. Пациенту может быть жарко и участки в районе рубцов могут от этого страдать.
Юрий Цой
Пластический хирург

Какие операции лучше не делать летом

К конкретным операциям, как таковым, противопоказаний нет, если не считать удаление родинок и новообразований на открытых участках, например, на лице. Поскольку скрыть их от прямых солнечных лучей будет непросто. Во всех прочих случаях противопоказания определяются:

  • общим состоянием пациента;

  • наличием сердечно-сосудистых заболеваний;

  • сложностью заболевания, требующего хирургического вмешательства;

  • оценкой угрозы жизни.

Но если есть возможность переждать, то лучше отказаться от операции в летнее время.

В период, когда поднимается высокая температура воздуха, не рекомендуется проводить операции на теле, в которых задействовано более шести зон. Например, липосакция с липофилингом, бодилифт. При таких оперативных вмешательствах во время реабилитации нужно носить компрессионное белье или бандаж. Кроме того, заживление самих рубцов, которые располагаются в проекции естественных складок, может проходить медленнее.
Юрий Цой
Пластический хирург
Вред томатов. Врачи назвали противопоказания к употреблению помидоров

Какие операции проводят в любое время года

В экстренных случаях, когда речь идет о жизни и смерти, например, приступ аппендицита, может потребоваться хирургическое вмешательство. Такие операции проводят в любое время года и даже суток. Сохранение жизни всегда в приоритете.

Оперативные вмешательства, связанные с эстетической коррекцией области лица (эндоскопические подтяжки, SMS-омоложение, платизмопластика, ринопластика, блефаропластика, периорбитопластика, хейлопластика), области груди (маммопластика и мастопексия) и абдоминопластика (если объем небольшой) можно проводить в любое удобное время. Срок реабилитации от этого не изменится.
Юрий Цой
Пластический хирург

Когда лучше всего делать операцию

Лучшее время года для проведения операций — осень. По нескольким причинам:

  • уже не так жарко;

  • после лета организм насытился витаминами и минералами, солнцем, отдохнул и накопил сил — перенести операцию и восстановиться ему будет легче.

Поэтому, выбирая время для плановых хирургических вмешательств, ориентируйтесь на осень.

Что такое тающие патчи для лица. Тающие патчи для лица — волшебное средство или маркетинговый ход? Разбираемся вместе с дерматологом

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как выбрать компрессионные чулки? Рассказывает врач
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости