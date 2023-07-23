3 причины не делать операции летом

Одни летом планируют путешествия, другие активно решают проблемы со здоровьем из-за обострившихся проблем или появившегося свободного времени в отпуске. Когда речь идет о хирургическом вмешательстве, нужно быть особенно щепитильным. Какие операции не стоит проводить летом, рассказал врач, пластический хирург Юрий Цой.

Почему операции не стоит делать летом

Если речь идет о плановой операции, лучше не делать ее летом. На то есть причины:

в жару вероятность инфекционных осложнений выше;

летом сложно избежать прямого солнечного излучения (например, после операции по удалению родинок на лице);

высокие температуры негативно влияют на общее состояние и самочувствие даже здоровых людей, не говоря уже о тех, у кого имеются заболевания, например, связанные с сердцем и сосудами.

Поэтому даже небольшое хирургическое вмешательство летом может оказаться опасным.

Какие операции лучше не делать летом

К конкретным операциям, как таковым, противопоказаний нет, если не считать удаление родинок и новообразований на открытых участках, например, на лице. Поскольку скрыть их от прямых солнечных лучей будет непросто. Во всех прочих случаях противопоказания определяются:

общим состоянием пациента;

наличием сердечно-сосудистых заболеваний;

сложностью заболевания, требующего хирургического вмешательства;

оценкой угрозы жизни.

Но если есть возможность переждать, то лучше отказаться от операции в летнее время.

Какие операции проводят в любое время года

В экстренных случаях, когда речь идет о жизни и смерти, например, приступ аппендицита, может потребоваться хирургическое вмешательство. Такие операции проводят в любое время года и даже суток. Сохранение жизни всегда в приоритете.

Когда лучше всего делать операцию

Лучшее время года для проведения операций — осень. По нескольким причинам:

уже не так жарко;

после лета организм насытился витаминами и минералами, солнцем, отдохнул и накопил сил — перенести операцию и восстановиться ему будет легче.

Поэтому, выбирая время для плановых хирургических вмешательств, ориентируйтесь на осень.

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