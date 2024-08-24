Почему болят пятки: 8 самых распространенных причин

Когда вы стоите, ваши пяточные кости принимают на себя нагрузку от 50 до 70% массы тела. Неудивительно, что в этой области часто возникают неприятные отношения. Вместе с врачом-ортопедом рассказываем, почему может возникать боль в пятках.

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо посетить врача-ортопеда. Он оценит ситуацию и направит к другому специалисту, если это будет требоваться.

Мозоли, трещины и подошвенные бородавки

Болезненные трещины по краям пятки — часто симптом перегрузки этой части стопы. Их возникновение характерно для некоторых ортопедических деформаций. Чаще всего потрескавшаяся кожа наблюдается именно на внешнем крае пятки, потому что с этой части стопы начинается шаг.

Лечением бородавок занимаются дерматологи и подологи.

Остеофиты и деформация Хаглунда

Не следует игнорировать мозоли и на задней части пятки, так как подкожная жировая клетчатка там практически отсутствует. Постоянное давление на эту зону может привести к образованию остеофитов (наростов из костной ткани на поверхности суставов) и деформации Хаглунда. Это заболевание пяточной кости, при котором в нижней части ахиллова сухожилия образуется плотная костная шишка или воспаляются мягкие ткани. И остеофиты, и деформации Хаглунда причиняют значительный дискомфорт и осложняют выбор обуви. Убрать их можно только оперативно.

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Пяточная шпора

Вокруг пятки практически нет мышц, но много соединительнотканных образований. К ним относятся сухожилия, связки и фасции.

Если воспаление становится хроническим, пораженный участок фасции обызвествляется — накапливает соли кальция. На рентгенограмме стопы становится видна так называемая пяточная шпора.

Тендинит и ахиллобурсит

Похожий процесс может протекать и в задней части пятки. Воспаляется само ахиллово сухожилие (тендинит), сумка сухожилия (ахиллобурсит) или появляется задняя пяточная шпора. На ранних стадиях для этих заболеваний характерны стартовые боли — то есть боли, которые возникают при первых движениях после долгого бездействия. На более поздних стадиях неприятные ощущения могут стать постоянными.

Лечение чаще консервативное: коррекция нагрузок, специальные упражнения, ортопедические стельки, обувь с возвышением заднего отдела, подпяточники. Ускорить выздоровление помогает ударно-волновая терапия. Иногда приходится прибегать к инъекционному или оперативному лечению.

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Травмы, ушибы и переломы

Еще одна распространенная причина боли в области пятки — это травмы, ушибы и переломы. Самый частый механизм травмы — это приземление на заднюю часть стопы с относительно большой высоты. Например, это может произойти при прыжках в длину, упражнениях на турнике или падении с лестницы. При этом довольно часто в таких ситуациях страдают сразу обе пятки.

Новообразования

Причиной боли в пятках могут быть новообразования кости. Они могут быть как доброкачественными (кисты), так и злокачественными (первичные опухоли и метастазы).

Боль, связанная с новообразованиями, нарастает постепенно и имеет постоянный характер. Важно заметить, что в этом случае она не всегда коррелирует с нагрузками. То есть неприятные ощущения могут возникать даже в спокойном состоянии, особенно ночью. Появление подобных симптомов требует немедленной рентгенодиагностики и, как правило, оперативного лечения.

Болезнь Шинца

У детей в возрасте 8-16 лет (особенно у девочек) основная причина боли в области пятки — болезнь Шинца. Она характеризуется постепенным разрушением костной ткани. Среди причин — генетическая предрасположенность, нарушения обмена веществ, перенесенные инфекции и частые травмы стопы. Эта болезнь не несет серьезных последствий. В некоторых случаях она может приводить к вторичным деформациям стопы, в частности к плоскостопию. Из-за боли в области пятки ребенок переносит центр тяжести на переднюю часть стопы, существенно увеличивая на нее нагрузку.

Болезнь Шинца обычно прекращается сама, когда ребенок перестает расти. Состояние можно облегчить ограничением спортивных нагрузок и разгрузкой пятки при помощи стелек или подпяточника.

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Остеопороз

Если у детей боль в пятках чаще всего вызвана болезнью Шинца, то у пожилых пациентов чаще всего виновником неприятных ощущений является остеопороз. Боли возникают при длительной нагрузке из-за вымывания из организма важных минералов и постепенного разрушения костных перемычек. Лечением данной патологии ортопед занимается вместе с эндокринологом. Их главная задача — нормализовать кальциевый обмен в организме, сбалансировать работу клеток, разрушающих и восстанавливающих костную ткань, а также защитить пятку от чрезмерной нагрузки.