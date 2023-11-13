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Как я победил астму с помощью ушу: личная история

Олег Фролов
тренер по ушу
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Ушуист Олег Фролов
Фото из архива Олега Фролова

Моя история — прямое свидетельство того, что все зависит от стремлений и приложенных человеком усилий, а не мнения окружающих или данности природы. Меня зовут Олег Фролов.

Как я победил астму с помощью ушу

В раннем детстве врачи поставили мне диагноз «бронхиальная астма». Я думаю, что сложно представить, что значат эти слова на самом деле, пока ты не ощутил это на себе. В моих ранних детских воспоминаниях я помню как «скорая помощь» увозит меня в больницу среди ночи. Это было достаточно часто. Рядом со мной в машине напряженная мама. В приемной уже знакомые врачи. Мне всего-навсего 5-7 лет. Я не понимаю, что происходит и к чему это может привести. Просто ночью началась отдышка и я стал задыхаться...

Астма — это очень тяжелое хроническое заболевания легких. Многие больные до конца своей жизни используют специальные препараты-ингаляторы, которые снимают приступ удушья. Снимают, но не лечат. Официального способа излечиться от астмы нет. Недуг может начаться в любом возрасте и наиболее распространен среди детей.

Фото Архив Олега Фролова

Мое детство было наполнено внешними ограничениям по состоянию здоровья, начиная от спецгруппы по физкультуре, до постоянных госпитализаций, где психологи спрашивали, чувствую ли я себя неполноценным из-за болезни. И честно говоря, я не чувствовал. Наверное, это меня и спасло! С раннего детства я горел мыслью о занятиях восточными единоборствами. Фильмы с Брюсом Ли вызывали такое желание заниматься кунг-фу, что как только я стал более-менее самостоятельным, тут же пошел в ближайшую секцию по ушу в родном городе.

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Школа, кстати, оказалась далеко не простой, а одной из лучших в России. Главным ее тренером был профессор шэньянского университета физической культуры, мастер шестого дуаня, тренер сборной России — Люй Юнсян. А моим прямым учителем — Бахарев Максим Александрович, один из первых российских спортсменов, победителей чемпионата по ушу в Китае.

Ушуист Олег Фролов
Фото из архива Олега Фролова

Если бы не мудрость и внимание этих людей, то мои занятия могли бы закончиться, так и не начавшись. Вот представьте, что может мальчик, который никогда в жизни полноценно даже физрой не занимался. А тут целая тренировка! Где-то в начале занятия я подумал что ребята уже так много знают и умеют, что я никогда не смогу догнать их в обучении. Мне стало невероятно горько. Я даже заплакал... отошел от группы, сел на спортивные трибуны и наблюдал. Я просто смотрел. Не знаю до сих пор, что заставило меня подойти к тренеру и сказать, что я не буду заниматься из-за того, что никогда не наверстаю обучение. Но его ответ изменил мою жизнь. Максим Александрович сказал: «Позанимайся год, а потом принимай решение — твое это или не твое». И я начал.

Первое время было очень тяжело. После нескольких кругов бега по залу у меня леденело в груди! После растяжки было тяжело ходить против ветра, так как ноги еле передвигались. Но вместе со всем этим... за тот год у меня не случилось ни единого приступа. И нет до сих пор, хотя прошло уже 24 года.

Ушуист Олег Фролов
Фото из архива Олега Фролова

Какие упражнения помогут улучшить здоровье

Ниже я приведу базовые упражнения для улучшения здоровья. Они взяты из целительных комплексов ушу и тайцзицюань.

Упражнение «Четыре стороны света»

  1. Исходное положение: стоя, ноги вместе, спина прямая, руки свисают по бокам, взгляд направлен вперед.
  2. Медленно поднимаем прямые руки вдоль корпуса ладонями вверх, пока пальцы рук не будут «смотреть в небо».
  3. Делаем глубокий вдох. С выдохом разводим руки в стороны до уровня «параллельно полу».
  4. Соблюдаем четыре вектора натяжения — правая рука тянется в правую сторону, левая влево, макушка вверх, стопы плотно упираются в пол.
  5. Дыхание свободное и естественное. Для начинающих рекомендуется держать стойку от одной минуты.

Упражнение «Собираем энергию Ци»

  1. Исходное положение: стопы находятся на расстоянии примерно четырех стоп друг от друга. Носки смотрят строго вперед.
  2. Поднимаем руки наверх. Разводим вдоль тела и садимся до уровня «бедра параллельны полу».
  3. Обнимаем себя руками за плечи. Делаем полный выдох и округляем спину. Задерживаем дыхание на 5-10 секунд.
  4. Затем делаем глубокий вдох и поднимаем руки «в небо». Встаем.
  5. Рекомендуется повторить от пяти раз.

Упражнение «Пробуждение Ци»

  1. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки свисают вдоль корпуса.
  2. Плавно, со вдохом, поднимаем вытянутые руки перед собой до уровня плеч.
  3. С медленным выдохом опускаем руки до уровня пояса и одновременно сгибаем ноги. Затем встаем.
  4. Повторить от 10 раз.
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