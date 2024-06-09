Перегрев на солнце и в помещении: 8 способов избежать

Лето 2024 года может стать самым жарким в истории наблюдений. Средняя температура воздуха в период с июня по август 2024 года в средней полосе будет составлять около +25-27°C при норме в +22°C. Во время аномально высоких температур как никогда актуально знать безопасные способы охладиться. Рассказали об этом вместе с врачом.

Чем опасно перегревание организма

В результате перегревания организма может возникнуть очень опасное состояние — тепловой удар. От солнечного он отличается тем, что может возникнуть не только на улице, но и в любом помещении, где жарко. К симптомам теплового удара относятся:

расширение зрачков;

спутанность сознания;

носовые кровотечения;

тошнота и рвота;

одышка;

учащенный пульс;

повышение температуры тела;

мышечные боли.

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Чтобы предотвратить возникновение теплового удара, необходимо уметь правильно охлаждаться.

Как опасно охлаждаться в жару

Включать кондиционер на всю мощность

Охлаждение воздуха — это главная функция, ради которой покупают кондиционер. Однако даже в самую сильную жару не стоит устанавливать слишком низкую температуру. Резкий перепад температур грозит простудами и другими опасными состояниями. Не рекомендуется ставить температуру ниже 20-22°C.

Принимать очень холодный душ

Постоять под холодной водой — это естественное желание в жаркую погоду. Однако это может быть опасно, особенно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В ответ на внезапное снижение температуры организм закрывает приток крови к поверхности кожи и конечностям, чтобы жизненно важные внутренние органы оставались в тепле. В результате артериальное давление резко повышается, что может привести к инфаркту и инсульту.

Пить ледяные напитки на жаре

Существует много причин, почему летом стоит сделать выбор в пользу теплых напитков. В жару тело пытается охладиться самостоятельно, на что тратится много энергии. Если выпить много ледяной воды, то организм столкнется с необходимостью ее согреть, на что ему потребуется затратить много сил. Также холодные напитки снижают иммунитет, повышают риск подхватить вирус и снижают выработку пищеварительных ферментов.

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Как избежать перегревания

Перенесите тренировки на утреннее или вечернее время

Летом многие переносят свои тренировки на улицу. Когда вы занимаетесь спортом, температура тела увеличивается, что в сочетании с высокой температурой воздуха может быть опасно для организма. Лучше заниматься рано утром или вечером, когда на улице прохладнее.

Регулярно пейте воду

Летом как никогда велик риск обезвоживания. Организм пытается охладиться и вырабатывает большое количество пота. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, пейте большое количество воды комнатной температуры.

Носите светлую одежду

Светлая одежда, в отличие от черной, отражает солнечные лучи. Она притягивает меньше тепла и поддерживает комфортную температуру между кожей и тканью. Также следует делать выбор в пользу свободной одежды из натуральных тканей (лен, ситец, хлопок, шелк).

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Носите слегка влажную одежду

Это необычный, но простой совет: ходите по дому в немного влажной одежде. Вода будет испаряться с поверхности ткани и забирать тепло. Но очень важно в это время не включать кондиционер!

Поставьте вентилятор у открытого окна

Если направить вентилятор на себя, можно переохладиться и заболеть. А вот это устройство у окна поможет увеличить приток свежего воздуха. Однако этот совет эффективен только тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении.

Открывайте окна только на ночь

В жару многие открывают окна в надежде, что в комнате станет прохладнее. Но если на улице очень жарко и безветренно, то смысла в этом нет. Лучше хорошо проветрить помещение ночью, когда температура воздуха ниже, а днем держать окна закрытыми. Можно также купить специальные светоотражающие шторы, которые будут защищать квартиру от солнца.

Ешьте острую пищу

Острое действительно полезно есть в жару. В такой еде содержится вещество капсаицин, которое вызывает повышенное потоотделение — естественный охлаждающий механизм тела человека. Не обязательно есть горячие острые блюда. Например, испанский острый суп гаспачо подают холодным.

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Примите прохладный душ

Прохладный душ — отличный способ охладиться. Но помните: температура воды должна быть чуть ниже температуры тела. Такой душ не приведет к резкому сужению сосудов и мягко охладит организм.