Перегрев на солнце и в помещении: 8 способов избежать
Лето 2024 года может стать самым жарким в истории наблюдений. Средняя температура воздуха в период с июня по август 2024 года в средней полосе будет составлять около +25-27°C при норме в +22°C. Во время аномально высоких температур как никогда актуально знать безопасные способы охладиться. Рассказали об этом вместе с врачом.
Чем опасно перегревание организма
В результате перегревания организма может возникнуть очень опасное состояние — тепловой удар. От солнечного он отличается тем, что может возникнуть не только на улице, но и в любом помещении, где жарко. К симптомам теплового удара относятся:
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расширение зрачков;
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спутанность сознания;
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носовые кровотечения;
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тошнота и рвота;
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одышка;
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учащенный пульс;
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повышение температуры тела;
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мышечные боли.
При тепловом ударе температура тела повышается до экстремальных значений. Это приводит к сбою в работе жизненно важных органов. Если не предпринять необходимые меры, человек может потерять сознание и даже умереть.
Чтобы предотвратить возникновение теплового удара, необходимо уметь правильно охлаждаться.
Как опасно охлаждаться в жару
Включать кондиционер на всю мощность
Охлаждение воздуха — это главная функция, ради которой покупают кондиционер. Однако даже в самую сильную жару не стоит устанавливать слишком низкую температуру. Резкий перепад температур грозит простудами и другими опасными состояниями. Не рекомендуется ставить температуру ниже 20-22°C.
Принимать очень холодный душ
Постоять под холодной водой — это естественное желание в жаркую погоду. Однако это может быть опасно, особенно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В ответ на внезапное снижение температуры организм закрывает приток крови к поверхности кожи и конечностям, чтобы жизненно важные внутренние органы оставались в тепле. В результате артериальное давление резко повышается, что может привести к инфаркту и инсульту.
Пить ледяные напитки на жаре
Существует много причин, почему летом стоит сделать выбор в пользу теплых напитков. В жару тело пытается охладиться самостоятельно, на что тратится много энергии. Если выпить много ледяной воды, то организм столкнется с необходимостью ее согреть, на что ему потребуется затратить много сил. Также холодные напитки снижают иммунитет, повышают риск подхватить вирус и снижают выработку пищеварительных ферментов.
Как избежать перегревания
Перенесите тренировки на утреннее или вечернее время
Летом многие переносят свои тренировки на улицу. Когда вы занимаетесь спортом, температура тела увеличивается, что в сочетании с высокой температурой воздуха может быть опасно для организма. Лучше заниматься рано утром или вечером, когда на улице прохладнее.
Регулярно пейте воду
Летом как никогда велик риск обезвоживания. Организм пытается охладиться и вырабатывает большое количество пота. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, пейте большое количество воды комнатной температуры.
Важно регулярно пить воду — не менее 2-3 литров в день.
Носите светлую одежду
Светлая одежда, в отличие от черной, отражает солнечные лучи. Она притягивает меньше тепла и поддерживает комфортную температуру между кожей и тканью. Также следует делать выбор в пользу свободной одежды из натуральных тканей (лен, ситец, хлопок, шелк).
Носите слегка влажную одежду
Это необычный, но простой совет: ходите по дому в немного влажной одежде. Вода будет испаряться с поверхности ткани и забирать тепло. Но очень важно в это время не включать кондиционер!
Поставьте вентилятор у открытого окна
Если направить вентилятор на себя, можно переохладиться и заболеть. А вот это устройство у окна поможет увеличить приток свежего воздуха. Однако этот совет эффективен только тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении.
Открывайте окна только на ночь
В жару многие открывают окна в надежде, что в комнате станет прохладнее. Но если на улице очень жарко и безветренно, то смысла в этом нет. Лучше хорошо проветрить помещение ночью, когда температура воздуха ниже, а днем держать окна закрытыми. Можно также купить специальные светоотражающие шторы, которые будут защищать квартиру от солнца.
Ешьте острую пищу
Острое действительно полезно есть в жару. В такой еде содержится вещество капсаицин, которое вызывает повышенное потоотделение — естественный охлаждающий механизм тела человека. Не обязательно есть горячие острые блюда. Например, испанский острый суп гаспачо подают холодным.
Примите прохладный душ
Прохладный душ — отличный способ охладиться. Но помните: температура воды должна быть чуть ниже температуры тела. Такой душ не приведет к резкому сужению сосудов и мягко охладит организм.