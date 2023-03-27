Что такое нюхательная соль и как она помогает при головной боли? Этим лекарством пользуются и некоторые спортсмены

С развитием медицины и фармацевтики на второй план отошли многие популярные ранее способы лечения и препараты. Например, нюхательная соль: вплоть до XIX века она была в сумочке почти каждой барышни и котировалась среди врачей. Сейчас это средство снова вернулось в поле зрения и появилось в маркетплейсах. Мы спросили специалиста по клинико-экспертной работе Магомеда Албагачиева, можно ли использовать нюхательную соль как более мягкую альтернативу аптечным препаратам от головной боли.

Что такое нюхательная соль

Нюхательная соль была популярна в период с XVII по XIX века. Тогда женщины носили узкие корсеты, которые сдавливали грудную клетку и затрудняли как дыхание, так и кровообращение, что становилось причиной частых обмороков. Соли с резким запахом помогали прийти в себя.

Для их производства использовали аммиак, получаемый из навоза верблюдов, а позднее из рогов и копыт животных, в большинстве случаев оленей. Так появилось второе название — «соль оленьих рогов». Ее хранили в плотно закупоренных пузырьках, которые часто были декоративным дополнением туалета. Такие флакончики служили показателем богатства, поэтому их держали при себе и старались демонстрировать.

Freepik/freepik

После того как аммиак выделили из сажи, и в России появился собственный завод по производству нюхательной соли. Ее стали носить все, кто имел хоть какой-то вес в обществе. Причем это были не только светские дамы, но и кавалеры.

Некоторые аристократы специально вдыхали соль, чтобы взбодриться и привести в тонус организм. А иногда даже попадали в настоящую зависимость.

Как применяют нюхательную соль сегодня

Это средство иногда используют спортсмены в силовых и других видах спорта, чтобы получить заряд энергии перед соревнованиями. Помните фильм «Рокки»? В одном из эпизодов герой вдыхает соль, чтобы вернуться на ринг и продолжить бой. Но хотя острый запах аммиака действительно бодрит, нет доказательств, что нюхательная соль как-то влияет на мышечную силу.

Кадр из фильма «Рокки»

Что касается применения нюхательной соли в обычной жизни, важно учитывать несколько нюансов.

Помогает ли нюхательная соль при головной боли

Нюхательная соль поможет, только если боль связана с понижением артериального давления. Резкий запах может устранить симптомы, сопровождающие гипотонию: головокружение, головную боль. Но важно учитывать противопоказания этого средства.

Если голова болит регулярно, не стоит заниматься самолечением: обратитесь к специалисту, чтобы установить точную причину недомогания и получить индивидуальные рекомендации.

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