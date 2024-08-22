Уровень сахара в крови: допустимые значения для мужчин и женщин

Уровень сахара в крови может многое рассказать о здоровье человека, поэтому важно регулярно делать анализ крови. Тем, кто старше сорока, рекомендуется делать это минимум раз в три года. В статье рассказываем, какие значения являются нормой, а какие — поводом насторожиться.

От чего зависит уровень сахара

Уровень глюкозы в крови может изменяться под воздействием многих факторов:

прием пищи (особенно потребление углеводов);

уровень физической активности;

стресс;

гормональные изменения;

хронические заболевания;

прием некоторых медикаментов.

Тип анализа (капиллярная или венозная кровь) также может незначительно повлиять на результат. Важную роль играют наследственность, возраст и состояние здоровья в целом. Например, для беременной женщины норма сахара будет несколько отличаться, так как в этот период изменяется чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе.

Норма сахара в крови для мужчин и женщин

Норма уровня сахара у мужчин и женщин не различается.

Допустимое значение для детей младше 14 лет — примерно 2,3-3,9 ммоль/л. В старшем подростковом возрасте (от 14 до 18 лет) показатели могут увеличиться до четырех.

Обратите внимание, что лучше всего делать анализ натощак. Сдавать кровь лучше утром до завтрака. Последний прием пищи должен состояться не менее чем за восемь часов (идеально — за 12 часов). Воду перед анализом пить можно, а вот любые напитки с содержанием сахара (в том числе и алкоголь) нужно отложить на потом. Даже чистить зубы лучше пастой без подсластителей.

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Чем опасно отклонение от нормы

Повышение уровня глюкозы в крови может указывать на предиабет. В худшем случае — на сахарный диабет. Предиабет — это состояние, при котором содержание глюкозы в крови уже превышает норму, однако еще не доходит до диабетической отметки. Такое состояние (в отличие от диабета) поддается лечению. Пациентам со слишком высоким уровнем сахара в крови необходимо коренным образом изменить образ жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом.

В группу риска по заболеванию сахарным диабетом входят люди старше 45 лет, с избыточным весом или имеющие родственников с сахарным диабетом второго типа. Факторы риска у женщин — поликистоз яичников и рождение ребенка весом более четырех килограммов. Если в одном из этих признаков вы узнали себя, то вам показано регулярное измерение сахара в крови.

Если вы заметили у себя даже незначительное повышение уровня сахара, стоит проконсультироваться с врачом.

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Обратное явление — гипогликемия. Это состояние, когда уровень сахара в крови слишком низкий. Симптомы такого состояния: головокружения, сильная слабость, потливость и чувство сильного голода. Если вы на протяжении продолжительного времени замечаете у себя признаки гипогликемии, обратитесь к врачу. Слишком низкий уровень сахара в крови может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. К такому состоянию также приводят жесткие диеты, сильное обезвоживание, беременность и чрезмерные физические нагрузки.