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Здоровье

19 марта, 12:00

Как определить свой идеальный вес? Нормы для женщин и мужчин в разном возрасте

Анастасия Серебренникова
,
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Фото Freepik/master1305
Фото Freepik/jcomp
Фото Freepik/drobotdean
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Знать свой текущий и нормальный вес, к которому надо стремиться, очень важно. Избыточный или недостаточный вес может привести к различным проблемам со здоровьем.

На появление лишнего веса у человека могут повлиять стресс, недостаточная физическая активность, дефициты макро- и микроэлементов, неудовлетворенность жизнью и болезни гормональной системы.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Ваш идеальный вес может меняться в зависимости от возраста, роста, пола, типа телосложения и других факторов. Существует несколько методов расчета идеального веса по разным параметрам. Самые точные, конечно, учитывают возраст.

Вес — важный фактор общего состояния здоровья человека. Недостаточный или избыточный может привести к различным проблемам со здоровьем и увеличить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Индекс массы тела

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на квадрат его роста в метрах.

Например, если ваш вес составляет 70 кг, а рост — 1,7 м, ваш ИМТ будет равен 24,22. Посчитать можно с помощью любого онлайн-калькулятора ИМТ.

Зная свой индекс массы тела, вы можете узнать, нормальный ли у вас вес.

  • Недостаточный вес: ИМТ меньше 18,5

  • Нормальный вес: ИМТ от 18,5 до 24,9

  • Избыточный вес: ИМТ от 25,0 до 29,9

  • Ожирение: ИМТ 30,0 или более.

Есть несколько показателей, которые следует учитывать при расчете идеального веса человека, включая индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и процентное содержание жира в организме. ИМТ — это распространенный инструмент, используемый для определения того, находится ли вес человека в пределах нормы, но он имеет некоторые ограничения и не должен быть единственным рассматриваемым фактором.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Индекс Мохаммеда

В 2010 году для расчета идеальной массы тела был изобретен индекс Мохаммеда. По этой формуле идеальный вес равен квадрату роста, умноженному на 0,00225.

То есть формула для расчета индекса Мохаммеда следующая:

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = РОСТ? * 0.00225

Например, по этой формуле идеальный вес для человека ростом 170 см — 65 кг. Однако этот индекс менее точный, чем остальные формулы и таблицы, поскольку учитывает только рост.

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Формула Брока-Бругша

Есть три варианта формулы Брока-Бругша для разного роста:

  • Для роста до 155: ВЕС = РОСТ — 100

  • Для роста от 155 до 170: ВЕС = РОСТ — 105

  • Для роста от 170: ВЕС = РОСТ — 110

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Метод Metropolitan Life

Американская страховая компания «Metropolitan Life» проанализировала данные за 40 лет с 1943 по 1983 год, чтобы рассчитывать риски при страховании людей. У них получилась вот такая формула:

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = 50 + 0.75 * (РОСТ — 150) + (ВОЗРАСТ — 20) / 4

Чтобы не проводить довольно сложные расчеты самостоятельно, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

Фото Freepik/jcomp

Формула ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) избрала такой расчет:

Для женщин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 — 2.2

Для мужчин: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС = (РОСТ/100)2 * 21.745 + 2.2

Для расчета по формуле ВОЗ можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

Таблица Егорова-Левитского

И вот мы добрались до самого интересного. Таблица Егорова-Левитского для расчета идеального веса человека считается наиболее точной, поскольку учитывает не только рост, но и возраст и пол.

Возраст

20-29 лет

30—39 лет

40—49 лет

50—59 лет

60—69 лет

Рост, см

Муж

Жен

Муж

Жен

Муж

Жен

Муж

Жен

Муж

Жен

148

50.8

48.4

55.0

52.3

56.6

54.7

56.0

53.2

53.9

52.2

150

51.3

48.9

56.7

53.9

58.1

56.5

58.0

55.7

57.3

54.8

152

51.3

51.0

58.7

55.0

61.5

59.5

61.1

57.6

60.3

55.9

154

55.3

53.0

61.6

59.1

64.5

62.4

63.8

60.2

61.9

59.0

156

58.5

55.8

64.4

61.5

67.3

66.0

65.8

62.4

63.7

60.9

158

61.2

58.1

67.3

64.1

70.4

67.9

68,0

64.5

67.0

62.4

160

62.9

59.8

69.2

65.8

72.3

69.9

69.7

65.8

68.2

64.6

162

64.6

61.6

71.0

68.5

74.4

72.2

72.7

68.7

69.1

66.5

164

67.3

63.6

73.9

70.8

77.2

74.0

75.6

72.0

72.2

70.0

166

68.8

65.2

74.5

71.8

78.0

76.5

76.3

73.8

74.3

71.5

168

70.8

68.5

76.3

73.7

79.6

78.2

77.9

74.8

76.0

73.3

170

72.7

69.2

77.7

75.8

81.0

79.8

79.6

76.8

76.9

75.0

172

74.1

72.8

79.3

77.0

82.8

81.7

81.1

77.7

78.3

76.3

174

77.5

74.3

80.8

79.0

84.4

83.7

83.0

79.4

79.3

78.0

Важно понимать, что с возрастом многие люди весят больше за счет «возрастных килограммов». Это связано с тем, что снижается скорость распада жира. Так, согласно таблице Егорова-Левитского, идеальный вес для женщины ростом 160 см в 30-39 лет — 65,8 кг, а в 40-49 лет — 69,9 кг.

Freepik/drobotdean

Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Лидия Квашнина рассказала о пяти причинах, по которым человек с возрастом набирает лишний вес:

1. Многие уменьшают физическую активность: больше сидят и лежат, меньше ходят, бегают, танцуют.

2. Много стрессуют, что часто приводит к нарушению работы гормональной системы, в частности щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ.

3. С возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов. То есть у более взрослого человека жировая ткань уменьшается медленнее, чем у молодого.

4. Часто к определенному возрасту человек теряет оптимизм, становится недовольным жизнью и не испытывает радости. Тогда для многих еда становится единственным источником дофамина, что ведет к повышению среднесуточной калорийности рациона и к набору веса.

5. Увлекаясь всевозможными ограничительными диетами в погоне за сохранением молодости и красоты, многие доводят свой организм до дефицитов. В ответ жировые отложения начинают «запасаться» впрок.

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Знание своей нормы веса может помочь в поддержании здорового образа жизни и предотвращении многих заболеваний, связанных с ожирением или недостатком веса. Это может помочь вам в планировании диеты и физических упражнений, чтобы отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

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