Ботокс: плюсы и минусы самой популярной процедуры 2024 года
Если вам кажется, что нейропротеины — это какая-то новая группа препаратов, которую стоит опасаться, то пора разобраться в вопросе. Дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала, что это такое и когда применяются эти средства.
Нейропротеины, нейротоксины или ботулотоксин: как правильно?
На самом деле, правильно все вместе. Нейротоксины — синоним нейропротеинов. И их относят к давно известной группе ботулотоксинов типа А. Отсюда и появилось третье название, которое часто сокращают до знакомого всем ботокса.
Нейротоксины — это миорелаксанты, осуществляющие локальную блокаду мышц. За счет этого устраняются морщины и заломы на коже. Препарат в небольшой дозировке вводят внутримышечно, и благодаря отсутствию миграции он оказывает влияние локально.
Ботулотоксины в косметологии и других сферах
Ботулотоксины группы А до сих пор используют и в других сферах: например, в неврологии и педиатрии. В первом случае с помощью нейропротеинов помогают справляться с мигренью. Эта боль начинает проявляться со спазма затылочных мускулов. Препарат блокирует гипертонус мышц, чем и избавляет пациента от сильнейших головных болей. А педиатры используют ботулотоксины группы А для лечения детей с ДЦП. И в этом случае они снимают достаточно активный спазм и гипертонус мышц. Но, разумеется, дозировки используются совершенно другие, не такие, как в косметологии.
Что касается эстетической медицины, то нейропротеины все так же снимают спазмы, но уже лицевых мышц и мышц шеи. Как правило, самые частые зоны «уколов красоты» — это лоб и подбородок. А еще шейная платизма, которую часто называют главной «мышцей молодости». Впрочем, косметолог может работать и с другими мускулами.
Помимо этого, ботулотоксины группы А позволяют на 6-8 месяцев забыть об избыточной потливости, то есть гипергидрозе. Конечно, можно сделать ставку на дезодоранты, однако они не всегда помогают. К тому же эти средства содержат соли алюминия, неблагоприятно воздействующие на организм в целом. А пользоваться дезодорантом при гипергидрозе придется не один раз в сутки. Потому эффективность нейропротеинов, которые блокируют потовые железы, в разы выше действия обычных устранителей влаги и неприятных запахов.
Почему ботокс так популярен
Есть как минимум пять причин, почему нейропротеины так популярны по всему миру.
Обратимость
Эффект «уколов красоты» обычно держится до полугода. Но уже после 3-4 месяцев мышцы начинают потихоньку возвращаться к прежнему состоянию. Поэтому даже любые неприятные последствия, которые могут возникнуть при неграмотной работе косметолога, обратимы.
Профилактика мимических морщин
Еще один плюс нейропротеинов — возможность профилактики чрезмерной мимики. Ботулотоксины расслабляют мышцы, отвечающие за появление глубоких борозд около губ и носа, на лбу и возле глаз. Время действия препарата достаточно длительное, так что лицо выработает новые привычки. Например, активно не морщить лоб при удивлении.
Сохранение мимики
Несмотря на профилактику морщин, нейротоксины не «убивают» мимику полностью. Они работают лишь частичными парализаторами, которые делают движения лица менее активными и заметными.
Возможность работать по всему лицу
Раньше считалось, что ботокс предназначен исключительно для верхней трети лица — лба, области глаз, межбровного пространства. Но сегодня специалисты могут работать с препаратом по всему лицу. Например, чтобы избавить от брылей и подтянуть овал.
Минимальные риски
Дозы ботулотоксинов, используемые в косметологии, настолько малы, что отравиться с их помощью нереально. К тому же нейропротеины совершенно не наносят вреда организму: закончится действие уколов — заработают и нервные окончания мышц. Но при этом после 5-7 курсов ботокса делают перерыв на полгода, чтобы тело успело отдохнуть и восстановить чувствительность к препарату.
Кому стоит быть осторожным с нейропротеинами
Несмотря на минимальные риски, инъекции не подойдут:
- Людям с онкологическими заболеваниями в стадии обострения. Но большая часть медицинских светил сходится в одном: в период ремиссии использовать ботулотоксины группы А можно.
- Пациентам с аллергией на составляющие «уколов красоты». Это хоть и редкое явление, но все же встречается.
- Тем, кто принимает определенные лекарства (например, витамины группы В). В таком случае возрастает риск того, что желаемого эффекта от процедуры не появится. А вот после завершения курса колоть ботокс можно. В любом случае перед процедурой важно сообщить специалисту обо всех препаратах, которые вы принимаете.
Рекомендации для тех, кто в первый раз идет на процедуру
Чтобы результат после инъекций ботокса держался достаточно долго, соблюдайте все предписания своего врача. Также:
- всегда выбирайте проверенную, сертифицированную клинику и профессионала высокой квалификации;
- будьте честны с доктором, рассказав ему обо всех своих особенностях организма и принимаемых препаратах;
- решите, готовы ли вы поддерживать изменения новым уходом за кожей.
Говоря о страхе перед ботоксом, помните, что многие звезды отказались от инъекций, потому что явно перебарщивали с уколами и нарушали рекомендации врачей. Например, это коснулось Кэмерон Диас, Памелы Андерсон, Кортни Кокс и Джулии Робертс. Но если подходить к «уколам красоты» с умом, то в них точно нет ничего страшного.