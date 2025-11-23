С меня хватит: как понять, что вы на грани нервного срыва

Нервный срыв — это не психиатрический диагноз, а скорее собирательный образ крайнего истощения и потери контроля над эмоциями. Несмотря на отсутствие в справочниках, это состояние можно распознать и предотвратить. Рассказываем вместе с психологом, что такое нервный срыв, как понять, что вы близки к этому состояния и как его избежать.

Что такое нервный срыв

Нервный срыв — это острое состояние, при котором человек настолько задавлен стрессом (тревогой, количеством решаемых задач), что становится временно не способным выполнять повседневные дела. У него падает интерес к любой активности или информации, появляется безразличие, пассивность, иногда ощущение безысходности.

Фото Dima Berlin, iStock

Как распознать нервный срыв

У разных людей разная восприимчивость к событиям и разные ментальные пределы прочности. Всем порой приходится сталкиваться с усталостью и апатией.

О нервном срыве можно говорить, когда эмоциональное и физическое состояние становится нестабильными. На физическом уровне должны насторожить такие признаки:

изменение аппетита (от полной его потери до отсутствия чувства насыщения);

изменение сна (от бессонницы до постоянной сонливости);

появление беспричинного тремора, дрожи;

повышенная потливость;

учащенное сердцебиение;

чувство нехватки воздуха;

постоянная слабость;

забывчивость и рассеянность (если их раньше не было).

Подобных признаков должно быть несколько. При этом они должны дополняться отклонениями в поведении, такими как:

повышенная возбудимость и раздражительность (вроде «накричал на пакет, который не хотел раскрываться»);

плаксивость, истерики без видимой причины;

апатия.

Что делать, если вы на грани нервного срыва

Если вы чувствуете, что скоро наступит тот самый предел, но пока еще находитесь в достаточно устойчивой психологической форме, отложите или минимизируйте дела. Выход часто видится в том, чтобы бросить все и сбежать, например, в отпуск.

Если такие меры не решат проблемы или невозможны, сделайте физический перерыв в работе и постарайтесь расслабиться способом, подходящим для вас. Можно дать волю эмоциям или наоборот, взять их под контроль с помощью дыхательных техник. Кроме того, для стабилизации состояния желательно отказаться от кофе и алкоголя и по возможности хорошо выспаться.

Фото urbazon, iStock

Но это все временные меры. В перспективе для недопущения нервного срыва лучше будет отказаться от части задач или нейтрализовать другие причины, из-за которых вы испытываете стресс.

Можно обратиться за помощью к близким (таким, которые поддерживает вас, а не убеждают «терпеть дальше»), к медикам или к психологу.

Как предотвратить нервный срыв

Чтобы не допустить наступления нервного срыва, нужен комплекс мер.

Как ни странно, начинать нужно с работы над самооценкой. Негативное восприятие себя, переоценка своих возможностей и мысли, что лучше вас никто не справится, одинаково вредны. Помимо этого:

научитесь отказывать людям в просьбах, если из-за выполнения чужих поручений страдает качество вашей жизни;

старайтесь уходить с работы вовремя, даже если не все задачи выполнены идеально;

не беритесь за новые проекты, когда у вас и на текущие дела не хватает времени;

стремитесь к соблюдению баланса между работой и отдыхом.

Важно уметь видеть предел, после которого может наступить срыв, и не заступать эту черту. Для этого полезно ввести внутреннюю шкалу оценки психологического благополучия. Проверяйте время от времени, например, на сколько процентов за последнее время вы были:

бодрым и в хорошем настроении;

спокойным и расслабленным;

активным и энергичным;

свежим и отдохнувшим;

заинтересованным в чем-либо.

Если показатели стабильно оказываются ниже установленных вами минимальных значений, нужно что-то менять.