С меня хватит: как понять, что вы на грани нервного срыва
Нервный срыв — это не психиатрический диагноз, а скорее собирательный образ крайнего истощения и потери контроля над эмоциями. Несмотря на отсутствие в справочниках, это состояние можно распознать и предотвратить. Рассказываем вместе с психологом, что такое нервный срыв, как понять, что вы близки к этому состояния и как его избежать.
Что такое нервный срыв
Нервный срыв — это острое состояние, при котором человек настолько задавлен стрессом (тревогой, количеством решаемых задач), что становится временно не способным выполнять повседневные дела. У него падает интерес к любой активности или информации, появляется безразличие, пассивность, иногда ощущение безысходности.
Официального диагноза «нервный срыв» нет, он не включен в международные классификации болезней.У человека с нервным срывом может быть диагностировано, например, острое стрессовое расстройство, расстройство адаптации или депрессивный эпизод.
Как распознать нервный срыв
У разных людей разная восприимчивость к событиям и разные ментальные пределы прочности. Всем порой приходится сталкиваться с усталостью и апатией.
О нервном срыве можно говорить, когда эмоциональное и физическое состояние становится нестабильными. На физическом уровне должны насторожить такие признаки:
- изменение аппетита (от полной его потери до отсутствия чувства насыщения);
- изменение сна (от бессонницы до постоянной сонливости);
- появление беспричинного тремора, дрожи;
- повышенная потливость;
- учащенное сердцебиение;
- чувство нехватки воздуха;
- постоянная слабость;
- забывчивость и рассеянность (если их раньше не было).
Подобных признаков должно быть несколько. При этом они должны дополняться отклонениями в поведении, такими как:
- повышенная возбудимость и раздражительность (вроде «накричал на пакет, который не хотел раскрываться»);
- плаксивость, истерики без видимой причины;
- апатия.
Чтобы не дойти до такого состояния, нужно осознанно проявлять заботу о себе. В течение дня обращать внимание не только на обязанности, но и на свое психологическое благополучие.
Что делать, если вы на грани нервного срыва
Если вы чувствуете, что скоро наступит тот самый предел, но пока еще находитесь в достаточно устойчивой психологической форме, отложите или минимизируйте дела. Выход часто видится в том, чтобы бросить все и сбежать, например, в отпуск.
Если такие меры не решат проблемы или невозможны, сделайте физический перерыв в работе и постарайтесь расслабиться способом, подходящим для вас. Можно дать волю эмоциям или наоборот, взять их под контроль с помощью дыхательных техник. Кроме того, для стабилизации состояния желательно отказаться от кофе и алкоголя и по возможности хорошо выспаться.
Но это все временные меры. В перспективе для недопущения нервного срыва лучше будет отказаться от части задач или нейтрализовать другие причины, из-за которых вы испытываете стресс.
Возможно, в процессе перемен придется проститься с тем, что сегодня, кажется, сложно отпустить. Меняя жизнь, вы возвращаете себе свое благополучие.
Можно обратиться за помощью к близким (таким, которые поддерживает вас, а не убеждают «терпеть дальше»), к медикам или к психологу.
Как предотвратить нервный срыв
Чтобы не допустить наступления нервного срыва, нужен комплекс мер.
Как ни странно, начинать нужно с работы над самооценкой. Негативное восприятие себя, переоценка своих возможностей и мысли, что лучше вас никто не справится, одинаково вредны. Помимо этого:
- научитесь отказывать людям в просьбах, если из-за выполнения чужих поручений страдает качество вашей жизни;
- старайтесь уходить с работы вовремя, даже если не все задачи выполнены идеально;
- не беритесь за новые проекты, когда у вас и на текущие дела не хватает времени;
- стремитесь к соблюдению баланса между работой и отдыхом.
Важно уметь видеть предел, после которого может наступить срыв, и не заступать эту черту. Для этого полезно ввести внутреннюю шкалу оценки психологического благополучия. Проверяйте время от времени, например, на сколько процентов за последнее время вы были:
- бодрым и в хорошем настроении;
- спокойным и расслабленным;
- активным и энергичным;
- свежим и отдохнувшим;
- заинтересованным в чем-либо.
Если показатели стабильно оказываются ниже установленных вами минимальных значений, нужно что-то менять.
Решите для себя, ниже каких показателей не должны падать уровень вашего хорошего настроения, общая вовлеченность и заинтересованность жизнью.