Нервные клетки не восстанавливаются? Оказывается, все не так просто

Наверняка вы хоть раз в жизни слышали, что нервные клетки надо беречь, потому что их у нас немного и они не восстанавливаются. Конечно, это хорошая фраза, чтобы призвать собеседника к спокойствию. Но так ли это на самом деле? Спросили у врача Ирины Дворкиной.

Раньше считалось, что нервная система не способна к регенерации. А образование нейронов — самих нервных клеток — у людей и других животных останавливается после эмбрионального развития. Но во второй половине XX века ученые пришли к выводу, что нейроны формируются на протяжении всей жизни.

Что такое нейроны и зачем они нужны

Нейроны — информационные передатчики нашего мозга. Они используют электрические и химические сигналы для сообщения между различными областями мозга и всем телом. Все, что мы думаем, чувствуем и делаем, было бы невозможно без работы нейронов.

Мозг обладает огромной возможностью адаптироваться за счет построения новых связей между нейронами. Это позволяет нам учиться и запоминать, приобретать новые навыки и даже восстановиться после черепно-мозговой травмы. Но если нейроны имеют такое значение, почему они не способны делиться, подобно большинству других клеток в нашем организме?

Все ткани организма имеют универсальную клетку-предшественницу — стволовую. В начале своего жизненного цикла клетки чем-то напоминают детей, потому что их функция не предопределена, она определяется в процессе дифференцировки — специализации клетки.

Почему нервные клетки не восстанавливаются. istockphoto.com

Нейроны — уникальные клетки, и большая часть их внутреннего ресурса используется для установления этого самого контакта с другими нервными клетками. Они не делятся, так как их задача — выполнять свою узкую функцию.

Та же история с красными и белыми клетками крови — эритроцитами и лейкоцитами. Клетки, из которых состоит сердце, тоже не обновляются, поэтому после, например, инфаркта на сердце остается рубец: в этом месте клетки уже не восстановятся после повреждения.

Что касается нейронов, коммуникация между клетками настолько сложна и этих связей настолько много, что добавление новых нейронов могло бы попросту нарушить нормальное функционирование организма.

Откуда мозг может брать новые клетки

То, что у нас есть ограниченный запас нейронов и больше клеток не будет, звучит довольно пугающе. Но есть обнадеживающие новости: исследование мозга млекопитающих еще в 1962 году показало, что нейроны образуются из стволовых клеток в специальных отделах мозга, например, в гиппокампе, а оттуда мигрируют в другие отделы.

Потенциально нейрогенез у взрослых людей играет решающую роль в обучении и запоминании, познании и социальном взаимодействии, тогда как его несостоятельность связана со многими неврологическими и психическими заболеваниями, например, с болезнью Альцгеймера.

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Но образование нейронов в организме взрослого человека — тема, которая полностью учеными не раскрыта. Она остается спорной среди нейробиологов. Для получения точных ответов, как этими данными пользоваться в клинической медицине, не хватает качественных исследований, строго контролируемых условий их проведения и современных методов обработки тканей. Однако прогресс не стоит на месте и, возможно, скоро нас ждут новые открытия в этой области.

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