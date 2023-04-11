На сколько килограммов в неделю можно похудеть без вреда для здоровья

В любом деле хочется быстро увидеть желанный результат, и снижение веса не исключение. Похудеть на нужное количество килограммов за несколько дней и навсегда — просто мечта. Но эта цель не совсем реальна и точно не полезна. Рассказываем о подводных камнях, с которыми сталкиваются худеющие.

Сколько кило можно безопасно сбросить за неделю

Самый лучший и безопасный способ похудеть — делать это постепенно. Быстрая потеря веса не означает потерю жировой ткани: могут уйти излишки воды, уменьшиться объем мышц и даже костная масса. Диетологи рекомендуют ограничить потерю веса 0,5-1 килограммом в неделю. Темп может казаться медленным, но он с большей вероятностью поможет вам удержать результат.

Если вы хотите худеть быстрее, чем рекомендуют эксперты, не экспериментируйте с диетами и физическими нагрузками. Обратитесь к квалифицированному специалисту в сфере снижения веса. Изнуряющие физические упражнения и причудливые виды диет могут помочь быстро сбросить вес, но эти изменения не продержатся долго. Более того, экстремальное голодание и физические нагрузки могут быть опасными для здоровья.

Самостоятельно ставя перед собой амбициозные цели для похудения, вы подвергаете себя риску дефицита питательных веществ, проблемам с сердцем и замедлению обмена веществ. Без достаточного количества калорий могут произойти две вещи:

организм перейдет в режим сбережения ресурсов, что спровоцирует увеличение жировой ткани;

организм начнет использовать мышечную ткань для получения энергии (сократится объем мышц).

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Как худеть правильно

Ставьте реалистичные цели

В зависимости от исходного состояния тела, снижение веса даже на 5% — реалистичная первоначальная цель.

Если вы весите 80 килограммов, пять процентов — это 4 кило. Даже такое похудение поможет снизить риск хронических заболеваний. Например, болезней сердца и диабета второго типа.

Когда вы устанавливаете вес, к которому хотите прийти, подумайте как о целях тренировок (как вы собираетесь прийти к нужному показателю), так и о конечной цели. Каждый день проходить десять тысяч шагов — пример цели тренировок. Похудеть на 10 килограммов— пример конечной цели.

Ориентируйтесь только на себя

Скорость метаболизма человека непостоянна. В зависимости от индивидуальных особенностей и предыдущих попыток похудеть темп сжигания калорий может варьироваться от недели к неделе на 25%. Ключ к успешному похудению — переждать период, когда вес не двигается, придерживаясь нового стиля питания и активности. Возможно, вам просто требуется больше времени, чтобы увидеть желанный результат. Сосредоточьтесь на цели и не позволяйте дням с медленным прогрессом демотивировать вас.

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