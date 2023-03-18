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18 марта, 08:00

Можно ли заниматься спортом с похмелья? Отвечают врачи

Руслана Бобкова
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Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Фото Freepik/nakaridore

Вечер «удался на славу», а в планах на следующее утро был фитнес? Причин, по которым вы не хотите отменять тренировку, несмотря на неважное самочувствие, может быть множество. Например, занятие уже оплачено и деньги не вернуть, или оно является частью пари, которое никак нельзя проиграть. А может быть, на носу долгожданный отдых на море в новом бикини?

Спешим вас успокоить: вы не первый, кто озадачен подобными муками выбора. Вместе с врачами отвечаем на вопросы о совместимости похмелья и спорта, чтобы вы могли взвесить все за и против.

Что будет с организмом, если тренироваться с похмелья

Для ответа на вопрос о совместимости алкоголя и физических нагрузок нужно понять причину появления похмелья, объясняет врач психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

Суть этого явления кроется в сложности метаболизма основного компонента алкоголя — этанола. В отличие от белков, жиров и углеводов, организму некуда отложить этанол, и он пускает свой ресурс на «переваривание» этого соединения, мобилизуя все функциональные системы. Такое сосредоточение сил в организме ухудшает самочувствие, создает вялость, боли в голове.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Чаще всего похмелье выражается в повышении артериального давления, нарушении ритма сердца, тошноте и рвоте. Занятия спортом при таких симптомах могут привести к неприятным последствиям.

Фото istockphoto.com

Потеря сознания

В сочетании с дополнительной нагрузкой на сердце этиловый спирт в организме приводит к еще большему обезвоживанию и ухудшению кровоснабжения мозга.

Спорт сопряжен с выделением большого количества жидкости через пот. А для поддержания кровотока спортсмену необходима вода, с которой к мышцам транспортируется кислород и микронутриенты. Поэтому мышцы чувствуют нехватку кислорода раньше, чем при тренировке в нормальном состоянии. Причем основная из этих мышц — сердце.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Травмы

Особенно если занятия проходят в тренажерном зале, где множество опасных поверхностей и углов. Все это плохо сочетается с нарушенной после бурной ночи координацией, отмечает врач психиатр-нарколог Татьяна Карпова.

Не стоит думать, что алкоголь успеет выветриться за ночь и вы окажетесь полностью трезвы. Вас ждут шатания и разброд в прямом смысле этого слова!
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Переохлаждение

Если вы планировали уличную тренировку или тренировку в бассейне, похмельное состояние может грозить переохлаждением. Дело в том, что при употреблении даже одного бокала вина вечером на 15-20% уменьшается скорость появления гликогена в мышцах — его наличие в крови предотвращает слабость и утомляемость. Также низкий уровень гликогена способствует переохлаждению организма.

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Низкая эффективность тренировки

Алкоголь значительно уменьшает количество тестостерона. Этот гормон необходим для набора мышечной массы и улучшения силовых показателей.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Каким спортом можно заниматься после похмелья

Тем, кого спортивное рвение не покинуло даже после всего сказанного выше, врачи предлагают единственный возможный компромисс в виде максимально щадящей физической активности. Это может быть неспешная прогулка на свежем воздухе, легкая йога или растяжка. Но ни в коем случае не кардиотренировка.

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Если вы все же не удержались и читаете эти строки, уже сидя в раздевалке спортзала, — не давайте организму нагрузки больше 70% от обычной, не перенапрягайтесь и внимательно следите за своим самочувствием.

Фото Freepik/senivpetro

Минимизировать вред от такой физкультуры помогут рекомендации врача.

Постарайтесь восполнить водный баланс

Возьмите с собой большую бутылку воды. Чем больше выпьете, тем лучше.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Плотно поешьте перед тренировкой

Бананы, белковый омлет и другие продукты с высоким содержанием калия помогут восстановить силы.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Примите контрастный душ и сходите на легкий массаж

Это поможет восстановить нормальное кровообращение, чтобы ускорить процесс выведения токсинов из организма и подготовить сосуды и сердце к нагрузкам.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Сколько нужно ждать после похмелья, чтобы вернуться к спорту

Доктора единогласно заявляют: чтобы полноценно заниматься спортом без оглядки на выпитое, нужно выждать трое суток.

Неважно, сколько в напитке было спирта, примерно через 72 часа от продуктов распада этанола в организме не останется и следа.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Сколько можно выпить, чтобы можно было тренироваться на следующий день

Задавая этот вопрос, многие надеются получить разрешение хотя бы на вечерний бокальчик красного сухого перед утренним походом в зал. Но надеждам не суждено сбыться.

Спорт и алкоголь — несовместимы не только в общественном сознании и представлении о здоровом образе жизни, но и в организме человека. Такой «коктейль» — это нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск развития осложнений. Все, что можно из спиртного накануне физических нагрузок, — это квас.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Более того, расслабиться не получится и после занятия.

Спирт вне зависимости от количества будет способствовать накоплению жира в организме, нарушению кровообращения и замедлению процессов восстановления мышц, препятствовать синтезу аминокислот. Если после тяжелой, продолжительной тренировки выпить хотя бы одну бутылку слабоалкогольного напитка, то занятие окажется неэффективным.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог
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