Можно ли заниматься спортом с похмелья? Отвечают врачи
Вечер «удался на славу», а в планах на следующее утро был фитнес? Причин, по которым вы не хотите отменять тренировку, несмотря на неважное самочувствие, может быть множество. Например, занятие уже оплачено и деньги не вернуть, или оно является частью пари, которое никак нельзя проиграть. А может быть, на носу долгожданный отдых на море в новом бикини?
Спешим вас успокоить: вы не первый, кто озадачен подобными муками выбора. Вместе с врачами отвечаем на вопросы о совместимости похмелья и спорта, чтобы вы могли взвесить все за и против.
Что будет с организмом, если тренироваться с похмелья
Для ответа на вопрос о совместимости алкоголя и физических нагрузок нужно понять причину появления похмелья, объясняет врач психиатр-нарколог Александр Поликарпов.
Суть этого явления кроется в сложности метаболизма основного компонента алкоголя — этанола. В отличие от белков, жиров и углеводов, организму некуда отложить этанол, и он пускает свой ресурс на «переваривание» этого соединения, мобилизуя все функциональные системы. Такое сосредоточение сил в организме ухудшает самочувствие, создает вялость, боли в голове.
Чаще всего похмелье выражается в повышении артериального давления, нарушении ритма сердца, тошноте и рвоте. Занятия спортом при таких симптомах могут привести к неприятным последствиям.
Потеря сознания
В сочетании с дополнительной нагрузкой на сердце этиловый спирт в организме приводит к еще большему обезвоживанию и ухудшению кровоснабжения мозга.
Спорт сопряжен с выделением большого количества жидкости через пот. А для поддержания кровотока спортсмену необходима вода, с которой к мышцам транспортируется кислород и микронутриенты. Поэтому мышцы чувствуют нехватку кислорода раньше, чем при тренировке в нормальном состоянии. Причем основная из этих мышц — сердце.
Травмы
Особенно если занятия проходят в тренажерном зале, где множество опасных поверхностей и углов. Все это плохо сочетается с нарушенной после бурной ночи координацией, отмечает врач психиатр-нарколог Татьяна Карпова.
Не стоит думать, что алкоголь успеет выветриться за ночь и вы окажетесь полностью трезвы. Вас ждут шатания и разброд в прямом смысле этого слова!
Переохлаждение
Если вы планировали уличную тренировку или тренировку в бассейне, похмельное состояние может грозить переохлаждением. Дело в том, что при употреблении даже одного бокала вина вечером на 15-20% уменьшается скорость появления гликогена в мышцах — его наличие в крови предотвращает слабость и утомляемость. Также низкий уровень гликогена способствует переохлаждению организма.
Низкая эффективность тренировки
Алкоголь значительно уменьшает количество тестостерона. Этот гормон необходим для набора мышечной массы и улучшения силовых показателей.
Каким спортом можно заниматься после похмелья
Тем, кого спортивное рвение не покинуло даже после всего сказанного выше, врачи предлагают единственный возможный компромисс в виде максимально щадящей физической активности. Это может быть неспешная прогулка на свежем воздухе, легкая йога или растяжка. Но ни в коем случае не кардиотренировка.
Если вы все же не удержались и читаете эти строки, уже сидя в раздевалке спортзала, — не давайте организму нагрузки больше 70% от обычной, не перенапрягайтесь и внимательно следите за своим самочувствием.
Минимизировать вред от такой физкультуры помогут рекомендации врача.
Постарайтесь восполнить водный баланс
Возьмите с собой большую бутылку воды. Чем больше выпьете, тем лучше.
Плотно поешьте перед тренировкой
Бананы, белковый омлет и другие продукты с высоким содержанием калия помогут восстановить силы.
Примите контрастный душ и сходите на легкий массаж
Это поможет восстановить нормальное кровообращение, чтобы ускорить процесс выведения токсинов из организма и подготовить сосуды и сердце к нагрузкам.
Сколько нужно ждать после похмелья, чтобы вернуться к спорту
Доктора единогласно заявляют: чтобы полноценно заниматься спортом без оглядки на выпитое, нужно выждать трое суток.
Неважно, сколько в напитке было спирта, примерно через 72 часа от продуктов распада этанола в организме не останется и следа.
Сколько можно выпить, чтобы можно было тренироваться на следующий день
Задавая этот вопрос, многие надеются получить разрешение хотя бы на вечерний бокальчик красного сухого перед утренним походом в зал. Но надеждам не суждено сбыться.
Спорт и алкоголь — несовместимы не только в общественном сознании и представлении о здоровом образе жизни, но и в организме человека. Такой «коктейль» — это нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск развития осложнений. Все, что можно из спиртного накануне физических нагрузок, — это квас.
Более того, расслабиться не получится и после занятия.
Спирт вне зависимости от количества будет способствовать накоплению жира в организме, нарушению кровообращения и замедлению процессов восстановления мышц, препятствовать синтезу аминокислот. Если после тяжелой, продолжительной тренировки выпить хотя бы одну бутылку слабоалкогольного напитка, то занятие окажется неэффективным.
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