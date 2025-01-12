5 распространенных мифов о сахарном диабете
Сахарный диабет — аутоиммунное заболевание, которое все еще окутано мифами. Различные домыслы мешают людям жить и стоят преградой на пути их здоровья.
Решили разобраться, где правда, а где заблуждение, и попросили врача-терапевта развеять восемь самых распространенных мифов о сахарном диабете. Готовы узнать, действительно ли пончики приводят к болезни, можно ли диабетикам заниматься спортом и почему инсулин — это не всегда плохо?
Диабет вызывается чрезмерным употреблением сахара
Сахарный диабет второго типа и сахарный диабет первого типа — это абсолютно разные заболевания. Если второй тип связан с пищевым поведением (и злополучным сахаром) и некоторыми генетическими факторами, то сахарный диабет первого типа — чисто аутоиммунная болезнь. Здесь тоже имеет значение генетика, но факторами могут быть любые провокации организма. Просто у кого-то слабое звено — именно поджелудочная железа. И собственные клетки иммунитета разрушают ее клетки и нарушают выработку инсулина.
Употребление сахара ведет к риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Но многое также зависит от генетики, от наличия сопутствующих воспалительных заболеваний.
Люди с диабетом не могут есть фрукты
Фрукты — это источники сахара, в отличие от овощей они содержат фруктозу. При рисках развития сахарного диабета действительно следует исключить фрукты. Но не все, а только сладкие или с высоким гликемическим индексом (вызывающие высокий выброс глюкозы и инсулина в кровь). Например, виноград, банан или хурму.
Фрукты с низким гликемическим индексом или меньшим количеством сахара можно оставлять в системе питания. Среди них — грейпфрут, мандарин, помело, киви, гранат.
Диабет — это приговор
На самом деле все не так печально.
Редко, но иногда можно предотвратить прогресс сахарного диабета первого типа благодаря пищевому поведению и правильной стратегии — очень умеренному по углеводам питанию.
А с сахарным диабетом второго типа однозначно хороший прогресс ждет пациента, если он правильно питается.
Стратегия рациона берется низкоуглеводная, с жестким контролем сахара в рационе. И не только того, что ощутимо сладкий на вкус. Следует контролировать и скрытый сахар, и сложные углеводы, которые очень быстро расщепляются, типа крахмала. Поэтому стоит ограничить, например, картошку и кукурузу.
При коррекции веса по необходимости, изменении пищевых привычек, уходе от углеводистого питания и работе с эндокринологом, наблюдается прогресс в терапии сахарного диабета второго типа.
Диабет передается по наследству
Передается по наследству не диабет, а склонность к нему. Но на самом деле гораздо важнее смотреть не на генетику, а на образ жизни.
Генетика — не решающий аспект в этом случае. Существует множество факторов, связанных с социумом и образом жизни, и зачастую они намного мощнее влияют на развитие заболевания.
Большинство врачей убеждены, что именно ходьба, спорт, физическая активность резко снижают уровень инсулина, инсулинорезистентности и фактор сахарного диабета второго типа.
Воспаления и стрессы могут вызвать дисфункцию поджелудочной железы, употребление алкоголя способно привести просто к панкреонекрозу и вторичному сахарному диабету второго типа. И, конечно же, нельзя забывать о питании. Если ваш рацион ежедневно истощает ресурсы поджелудочной железы, то болезнь не заставит себя ждать.
Разница в том, что есть люди, у которых нет генетической предрасположенности. Они «хулиганят» в еде и набирают лишний вес, но при этом сахарный диабет у них не развивается вплоть до 60-70 лет.
Но важно помнить, что все индивидуально. Поэтому если у вас нет генетического фактора развития сахарного диабета, но это не значит, что вам не нужно бояться избыточного потребления сахара в рационе.
Инсулин приводит к зависимости
Инсулин — это естественный гормон. Он не формирует никакой зависимости. Более того, в отличие от диабетических лекарственных препаратов, сам инсулин не несет дополнительных побочных эффектов и не перегружает печень и почки.
Проблемы возможны, если не изменить пищевые привычки. Постоянный рост порций сахара приведет к тому, что доза инсулина, которая была назначена, уже не будет справляться.
Высокий уровень сахара в крови и связанные с ним процессы разрушения и засахаривания сосудов, могут привести к преждевременному старению сосудов, их хрупкости, атеросклерозу и, в конечном итоге, к ранней смерти от инсультов или инфарктов.