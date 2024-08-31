В какие дни сентября пройдут магнитные бури

Во время магнитных бурь мы и окружающие нас люди можем жаловаться на плохое самочувствие, слабость, боль в суставах и мигрени. Почему солнце влияет на здоровье, как мы зависим от магнитного поля Земли и когда нужно быть внимательнее к себе в сентябре 2024 года — отвечают врачи-эксперты.

Что такое магнитные бури

В атмосфере Солнца возникают высокоэнергетические частицы из протонов, нейронов и тяжелых ионов. Когда они в своем потоке достигают Земли, то вызывают колебания в магнитном поле планеты — их мы и называем магнитной бурей. В этот период могут барахлить электронные приборы, и, вместе с ними, наше самочувствие.

Магнитные бури могут длиться от часа до нескольких суток и бывают разной интенсивности — от слабых G1 до экстремально сильных G5. Исследованием этого явления занимается лаборатория солнечной астрономии.

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Как на нас влияют магнитные бури

Влияние магнитных бурь сильнее всего чувствуют люди, страдающие от проблем с сердцем и сосудами. Колебания в магнитном поле Земли вызывают изменения в электрическом заряде клеток нашего тела, кровь становится более вязкой — сердцу становится труднее ее перекачивать. Это порождает головные боли, сонливость и вялость, раздражительность и обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в сентябре 2024 года: даты

Слабые магнитные бури пройдут 6 по 8 сентября, с 12 по 14 сентября, с 24 по 26 сентября и 29 сентября. Людям с ослабленным иммунитетом в эти дни стоит быть бережнее к своему здоровью.

Средняя по силе магнитная буря ожидается с 18 по 20 сентября. Здесь нужно проявить внимание всем метеозависимым людям и воздержаться от употребления кофеина, алкоголя или табака, а также больше отдыхать и меньше нервничать. Да, знаем, что это трудно, но свое здоровье должно быть превыше всего.

Что делать во время магнитных бурь

Снизить нагрузку. Если возможно, перенести дела, требующие концентрации внимания и вызывающие стресс.

Больше ходить пешком. Медленные прогулки на свежем воздухе сейчас будут безопаснее, чем высокоинтенсивные тренировки в спортзале.

Высыпаться. Сложный пункт для учащихся и работающих людей, но сон — хороший способ дать организму восстановиться.

Следить за рационом. Не переедать, не налегать на жирную пищу, предпочесть ей продукты, богатые клетчаткой и витаминами.

Исключить вредные привычки. Кофе, сигареты и алкоголь могут ухудшить самочувствие.

Контролировать водный баланс. Это знак, что пора выпить еще один стакан воды!

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Что говорят врачи о магнитных бурях

Во время магнитных бурь люди с высоким давлением могут испытывать его повышение, а те, у кого давление низкое, могут почувствовать его снижение. Это связано с тем, что организм человека, страдающего от какого-либо заболевания, более чувствителен к изменениям окружающей среды и может реагировать на них соответствующим образом.

Люди, страдающие от хронических заболеваний дыхательной или кровеносной системы, также могут испытывать дискомфорт во время магнитных бурь.

Некоторые исследования также показывают, что магнитные бури могут влиять на здоровье человека, особенно если он уже страдает от какого-либо заболевания.

Существует две точки зрения на этот вопрос. Одни ученые считают, что магнитные бури могут вызывать определенные проблемы со здоровьем, в то время как другие утверждают, что они не оказывают никакого влияния на организм человека.

Чтобы минимизировать негативное воздействие магнитных бурь на здоровье, рекомендуется снизить эмоциональную нагрузку, избегать интоксикации, ограничить потребление кофе, чая, сигарет и алкоголя. Также стоит уменьшить физическую активность и отложить выполнение задач, требующих большого напряжения, до завершения периода магнитных бурь.

Люди, работающие в зданиях, защищены от воздействия магнитных бурь благодаря эффекту клетки Фарадея. Однако те, кто находится на улице, могут испытывать слабость и сонливость. В таких случаях рекомендуется отдохнуть и не перенапрягать свой организм. Да, можно полениться и делать только то, что вам по силам, а другие задачи временно перенести.