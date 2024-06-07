Магнитные бури в июне 2024: когда будут и как могут повлиять на здоровье

Земля отделена от Солнца миллионами километров, но солнечные вспышки отражаются на работе космических аппаратов, электроники и связи. Многие считают, что солнечная активность (геомагнитные бури) влияет и на самочувствие людей. Прямых доказательств и опровержений этой версии нет. Но тысячи людей отмечают ухудшение самочувствия во время так называемых метеодней.

Вместе с врачами рассказали, кто и почему может ощутить на себе воздействие магнитных бурь в июне.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури (или более правильно — геомагнитные бури) возникают в результате взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром — частицами, которые выбрасывает Солнце.

Кстати, результат такого взаимодействия можно увидеть — это полярное сияние. Чем сильнее буря, тем южнее можно увидеть это природное явление.

Фото istockphoto.com/murat4art

Солнечный ветер достигает Земли в течение нескольких суток, поэтому магнитные бури фиксируются через примерно два дня после очередной вспышки на Солнце.

Бурям присваиваются уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Магнитные бури в июне 2024

Наблюдением за космической погодой и составлением прогнозов магнитных бурь занимается лаборатория солнечной астрономии.

Прогнозы составляются на один час, двое суток, неделю и 27-45 суток. Относительно точный прогноз (с вероятностью 95%) — на один час. Прогноз на 27 суток гораздо менее информативен.

Последняя магнитная буря произошла 4 июня, ее отголоски перестали ощущаться совсем недавно. Но в целом грядущий июнь должен быть достаточно спокойным. Ближайшее возмущение магнитного поля ожидается 9 июня, но статуса бури оно не достигнет. При этом ощущаться последствия бури могут и 8, и 10 июня.

Настоящую магнитную бурю (уровня G1) можно ожидать только в конце месяца: 29 и 30 июня. В это время возможны радиопомехи, ухудшение работы навигаторов.

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Как магнитные бури влияют на здоровье

Считается, что колебания магнитного поля вызывают замедление тока крови. Это может привести к изменению артериального давления, обморокам, мигреням, боли в сердце и так далее. Для обозначения связи самочувствия и магнитных бурь был придуман термин «метеозависимость» (метеочувствительность). Но доказательств наличия или отсутствия такой связи все еще нет.

Впечатлительные и тревожные люди особенно остро ощущают неприятные симптомы во время магнитных бурь. Но связано это не столько с физическим воздействием магнитного поля, сколько с психологическим накручиванием себя, ожиданием плохого.

В результате ожидания магнитных бурь у впечатлительных людей могут повышаться давление, возникать головные боли и бессонница.

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В то же время вспышки на Солнце способны влиять на уровень атмосферного давления. А изменение атмосферного давления (если оно отличается от нормы более чем на семь миллиметров ртутного столба) может ухудшать самочувствие. Почувствовать себя плохо могут те, у кого слабые сосуды, пониженное или повышенное артериальное давление или частые мигрени. При этом на понижение атмосферного давления реагируют люди с гипотонией (хронически пониженным давлением), а на повышение — люди с гипертензией (хронически повышенным давлением), и проявления реакции будут разными.