Магнитные бури в декабре 2024 года: в какие дни будут и как повлияют на здоровье

В первые дни декабря 2024 года ожидается огромное количество солнечных вспышек, что приведет к магнитным бурям на Земле. В течение всего месяца также произойдет несколько эпизодов геомагнитного возмущения, хотя их влияние на самочувствие будет менее выраженным.

Рассказываем, когда в декабре 2024 года будут магнитные бури, как они влияют на самочувствие и как к ним подготовиться.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури — это избыточная энергия, которая высвобождается Солнцем в виде мощных взрывов. Они сильно влияют на жизнь на Земле: в частности, на радиосвязь и электросети. Также считается, что магнитные бури отражаются на состоянии человека. Особенно сильно они могут влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Часто отмечают, что магнитные бури способны привести к появлению:

головных болей и мигрени;

сонливости и усталости;

раздражительности и эмоциональной нестабильности;

снижению работоспособности и ухудшению настроения.

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Людям с хроническими болезнями (особенно тем, кто страдает от заболеваний сердца, сосудов, нарушений давления) нужно быть крайне внимательными в период магнитных бурь. Кроме того, важно следить за состоянием пожилых, так как они более восприимчивы к изменениям окружающей среды.

Как отметил врач, в периоды магнитных бурь важно следить за самочувствием, избегать стрессов и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Магнитные бури в декабре 2024 года

В какие дни декабря 2024 года пройдут магнитные бури:

1 декабря. С самого утра и почти до вечера ожидается сильное геомагнитное возмущение на уровне четырех баллов.

5-6 декабря. Новый геомагнитный шторм. Он может вызвать сонливость и головные боли даже у вполне здоровых людей.

С 11 по 14 декабря. Прогнозируется умеренное геомагнитное возмущение. В этот период у некоторых могут возникнуть нарушения сна, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, самочувствие может значительно ухудшиться.

17 декабря. Также ожидается умеренная магнитная буря, которая продлится один день. Она может вызвать мигрени и раздражительность.

22-23 декабря. В эти дни будет действовать магнитная буря средней силы. Вероятны головокружения и проблемы с концентрацией.

27-28 декабря. Магнитная буря будет невысокой интенсивности, но все же может повлиять на состояние метеочувствительных людей.

Как подготовиться к магнитным бурям

Врач Александр Горячев дал ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний.

Подготовить лекарства. На такие дни стоит иметь при себе препараты, которые обычно используются для облегчения симптомов ваших хронических болезней. Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется обсудить с лечащими врачами, какие лекарства и в каких дозировках использовать в периоды магнитных бурь.

Соблюдать режим питания. В дни магнитных бурь организм испытывает повышенные нагрузки. Лучше ограничить потребление тяжелой пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

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