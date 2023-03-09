Лечение пиявками: мифы и правда о гирудотерапии

Лечение пиявками называют гирудотерапией. Это одна из древнейших практик в традиционной медицине. Она применяется для борьбы с такими заболеваниями, как варикозное расширение вен, лимфостаз, гипертония и другими.

Этот метод не так распространен, как в прошлом, но и сегодня желающие могут прибегнуть к кровопусканию с помощью пиявок. Но стоит иметь в виду, что в определенных условиях гирудотерапия может нанести вред пациенту. Поэтому обращаться к процедуре необходимо после консультации со специалистом и исключения противопоказаний.

Как проходит процедура

Сеанс гирудотерапии длится от получаса до часа. За это время 5-10 пиявок высасывают каждая по 5-15 мг крови. Количество пиявок, длина сеансов и курса лечения определяются в индивидуальном порядке в зависимости от состояния организма и желаемых результатов.

Пиявки вводятся на обработанную спиртом кожу. В процессе питания они высасывают кровь и выделяют специальные вещества, которые могут оказывать лечебный эффект на организм.

Многих интересует, чувствует ли пациент боль при проведении гирудотерапии. В слюне пиявок содержится обезболивающий фермент, сглаживающий неприятные ощущения. Пациенты, которые часто ходят на такие процедуры, говорят, что ощущения от укуса пиявки напоминают комариный укус.

Чем полезна гирудотерапия

Согласно современным исследованиям, слюна пиявок содержит большое количество ферментов, которые способствуют разжижению крови и снятию воспалений. Также пиявки содержат различные биологически активные компоненты, которые способствуют укреплению сосудов, снятию спазмов, уменьшению отеков.

Метод гирудотерапии также можно использовать для лечения таких заболеваний, как артрит, так как пиявки способствуют притоку крови к суставам.

Кроме того, существуют примеры, когда гирудотерапия положительно влияла на людей с гинекологическими и офтальмологическими заболеваниями.

Чем может быть опасна гирудотерапия и кому она противопоказана

Несмотря на то, что кровопускание пиявками в целом безопасно, есть важные моменты, которые следует учитывать.

В первую очередь стоит иметь в виду риск заражения. Пиявки обязательно должны использоваться только один раз. Это один из самых важных факторов, который надо учитывать перед процедурой.

Второй момент — возможные аллергические реакции. У некоторых пациентов могут обнаружиться аллергии на ферменты, которые содержатся в слюне пиявок.

Лечение пиявками противопоказано в следующих случаях:

беременность;

гемофилия — врожденная болезнь, которая характеризуется несвертываемостью крови;

анемия — малокровие с пониженной концентрацией гемоглобина в крови;

геморрагический диатез — ряд заболеваний, связанных с нарушением циркуляции крови;

гипотония — низкое артериальное давление;

туберкулез;

истощение;

индивидуальная аллергия на компоненты слюны пиявок;

состояние после операций на мозге и позвоночнике.

Кто может проводить процедуру

Перед тем как пройти лечение пиявками, необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться, что этот метод вам подходит. Также важно выбирать только квалифицированных специалистов.

Гирудотерапией могут заниматься специалисты, имеющие высшее медицинское образование, которые прошли обучение по гирудотерапии в объеме не менее 144 часов и каждые пять лет повышают квалификацию. Прежде чем пойти на эту процедуру, обязательно проверьте сертификаты врача о повышении квалификации и сведения о его образовании.

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