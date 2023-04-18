5 заболеваний желудочно-кишечного тракта, с которыми опасно заниматься спортом

Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно хронические, являются противопоказанием к серьезной физической активности. Но можно выделить пять из них, при которых физическая нагрузка может усугубить состояние — по крайней мере, до момента излечения или ремиссии.

Воспалительное заболевание кишечника

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) включает как болезнь Крона, так и язвенный колит, оба из которых вызывают хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта.

Воспаление может вызвать боль в животе, диарею и ректальное кровотечение, что затрудняет занятия спортом высокой интенсивности. В тяжелых случаях ВЗК также может вызывать недоедание, обезвоживание и анемию, что еще больше ограничивает физическую активность.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

ГЭРБ возникает, когда желудочная кислота попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и боль в груди. Физическая активность, особенно упражнения с высокой ударной нагрузкой, такие как бег или подъем тяжестей, могут усугубить эти симптомы, вызывая попадание большего количества желудочного сока в пищевод. Это может затруднить дыхание и даже привести к рвоте.

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Гастропарез

Это состояние, при котором желудок не опорожняется должным образом, что приводит к тошноте, рвоте и боли в животе. Физическая активность может усугубить эти симптомы, заставляя пищу продвигаться по пищеварительной системе медленнее.

В тяжелых случаях гастропарез может привести к нарушению питания и обезвоживанию организма, что делает невозможным занятия спортом.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это хроническое заболевание, которое вызывает боль в животе, вздутие и изменения в дефекации. Упражнения могут спровоцировать эти симптомы, особенно активные действия, такие как бег или прыжки. В некоторых случаях СРК также может вызывать диарею или запор, что может затруднить занятия спортом, требующим быстрых движений.

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Пептическая язвенная болезнь

Возникает, когда на слизистой оболочке желудка или тонкой кишки развиваются открытые язвы. Симптомы включают боль в животе, тошноту и рвоту.

Физическая активность может усугубить эти симптомы, особенно если она связана с наклонами или скручиваниями тела. В тяжелых случаях язвенная болезнь вызывает кровотечение, которое может быть опасным для жизни.

Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем заниматься физической активностью, если у вас есть какое-либо из этих или других состояний. При любом заболевании ЖКТ важно обсудить с врачом, можно ли заниматься спортом и каким.

Так или иначе, даже если запрещены прыжки и бег, вы можете ограничиться длительными прогулками, гимнастикой для шеи, кистей, стоп, упражнениями на баланс. Они не требуют значительных физических усилий, а также не приводят тело в положения, которые могут быть небезопасными в конкретном случае.

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