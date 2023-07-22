Как выбрать компрессионные чулки? Рассказывает врач
Компрессионные чулки — это не просто модный аксессуар, а средство, которое помогает наладить кровообращение в нижних конечностях, снизить отечность ног к концу дня. Врач-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян рассказывает, какие бывают чулки, виды компрессии и в каких случаях они нужны.
Компрессионные чулки рекомендуется надевать в послеоперационный период для профилактики тромбоза, нередко назначения получают беременные в третьем триместре: нагрузка на ноги в этот период значительна. Те из нас, кто проводит много часов в офисе или, наоборот, в течение рабочего дня долго находится на ногах, выбирает компрессионный трикотаж для уменьшения усталости.
Важно понимать, что компрессионные чулки — это изделие медицинского назначения. Чтобы получить максимальную пользу от их использования, нужно правильно выбрать их размер и степень сжатия.
Виды компрессионных чулок
Существует несколько видов компрессионных чулок, каждый из которых имеет свои особенности и применение.
Первый тип — это профилактические компрессионные чулки, которые плотно облегают ногу и оказывают градуированное давление на вены. Они рекомендуются для людей, которые проводят много времени на ногах или у кого есть легкие отеки. Такие компрессионные чулки имеют легкую степень сжатия и помогают улучшить кровообращение.
Второй тип — это лечебные компрессионные чулки, рекомендованные для людей, которые имеют проблемы с венами или варикозом. Изделия помогают улучшить кровообращение и предотвратить дальнейшее развитие заболевания. Но их назначает специалист после обследования. Самостоятельно такие изделия покупать не рекомендуется.
Третий тип — это госпитальные компрессионные чулки, которые используются для профилактики тромбоза после операций или во время родов. Они оказывают градуированную компрессию на нижние конечности, что предотвращает образование тромбов.
Четвертый тип — это противоязвенные компрессионные чулки. Они используются при лечении трофических язв.
Независимо от того, какой тип компрессионных чулок вы выберете, помните, что они должны быть правильно подобраны по размеру и иметь определенную степень сжатия. Только в этом случае они будут действительно эффективны и помогут улучшить состояние.
Класс компрессии чулок
Ключевой параметр для подбора компрессионных чулок — создаваемое ими давление. Оно может быть разным: от легкого до максимального. Легкая степень сжатия подходит для людей, которые проводят много времени на ногах или у кого есть легкие отеки. Средняя степень сжатия подходит для тех, у кого имеются проблемы с венами или диагностирован варикоз. Максимальная степень сжатия рекомендуется для людей, которые проходят лечение венозных заболеваний.
Разобраться с тем, как правильно выбрать компрессионные чулки в зависимости от класса компрессии, поможет таблица.
|
Класс компрессии
|
Создаваемое давление
|
Рекомендации по применению
|
Класс 1
|
до 23 мм. рт. ст.
|
Сосудистые «звездочки» и венозные «сеточки».
Отеки ног, проходящие к утру.
Тяжесть и усталость в ногах к концу рабочего дня.
Болевые ощущения в ногах особенно после статических нагрузок.
Беременность.
|
Класс 2
|
до 33 мм. рт. ст.
|
Варикозно расширенные подкожные вены, в
том числе в период беременности.
Отеки ног, не проходящие к утру.
Воспаление и тромбоз нижних конечностей.
Состояние после склеротерапии и оперативных вмешательств на венах нижних конечностей.
Профилактика венозных осложнений после операций.
|
Класс 3
|
до 45 мм. рт. ст.
|
Варикозно расширенные подкожные вены с трофическими расстройствами кожи.
Профилактика и лечение трофических язв.
Выраженные отеки, в том числе с трофическими изменениями кожи.
Лимфатические отеки.
Трофические нарушения кожи при заболеваниях вен нижних конечностей.
Как выбрать размер компрессионных чулок
При подборе компрессионного белья, так как это изделие медицинского назначения, следует обратиться к специалисту, который проведет корректные измерения и поможет выбрать модель, подходящую пациенту с учетом роста, размера, объема нижних конечностей.
Считается, что основная целевая аудитория покупки компрессионных чулок — это женщины. Действительно, женщины чаще приобретают компрессионные чулки, но мужчины тоже подвержены заболеваниям вен нижних конечностей и им тоже необходим компрессионный трикотаж. Для мужчин сегодня представлены многие модели компрессионного трикотажа, которые эффективно выполняют свои функции.
Выбор правильного размера зависит от нескольких измерений: объемы голени и бедра, длина ноги от пятки до бедра, размер ноги.
Примерная размерная таблица будет выглядеть так, но у каждого производителя размерная сетка может отличаться от представленной, поэтому подбор необходимо вести индивидуально с учетом выбранного производителя.
|
Размер
|
Обхват голени в самом узком месте (см)
|
Обхват голени в самом широком месте (см)
|
Обхват бедра (см)
|
Длина ноги от пятки до бедра (см)
|
S
|
18-20
|
26,5-37
|
40,5-56
|
до 73,5
|
M
|
20-24
|
29-39
|
44,5-61
|
до 76
|
L
|
24-28
|
32-43
|
50-66
|
до 79
|
XL
|
28-32
|
34-46
|
56-71
|
до 81
Также стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены чулки. Они должны быть мягкими и приятными на ощупь, а также хорошо вентилироваться, чтобы кожа могла дышать и даже в жаркую погоду вы не чувствовали дискомфорт.
Наконец, выбирая модель, не стоит забывать о цвете и дизайне. Компрессионные чулки могут быть не только полезными, но и красивыми. Выберите тот цвет и дизайн, который вам нравится и подходит вашему стилю.
При выборе компрессионного трикотажа, как отмечалось ранее, лучше руководствоваться рекомендациями специалистов. Многие врачи, хирурги-флебологи отдают предпочтение компрессионным трикотажам по стандарту RAL. Аббревиатура RAL образуется от немецкого наименования стандарта Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingunge (Государственный комитет по условиям поставок). Таким образом, RAL — это не только цветовой европейский стандарт трикотажа, но и целый сборник отраслевых технических регламентов, действующих в отношении промышленных продуктов. Стандарт RAL — один из самых строгих европейских стандартов, при этом он одобрен Ассоциацией флебологов России и Международной ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов.
Цены компрессионных чулок
Цены на компрессионные чулки могут варьироваться в зависимости от вида изделий, их сложности и назначения, стандарта качества, бренда производителя. На российском рынке представлен компрессионный трикотаж нескольких брендов, которые заслуженно пользуются спросом у потребителей.
Одним из самых популярных брендов в среднем ценовом сегменте — это Venoteks. Его компрессионные изделия соответствуют европейским и российским стандартам производства и качества. В ассортименте есть несколько линеек медицинского компрессионного трикотажа: лечебно-профилактические и лечебные линейки.
Второй бренд, который пользуется популярностью на российском рынке, — это Bauerfeind VenoTrain. Это один из лучших европейских производителей медицинского компрессионного трикотажа по стандарту RAL -GZ 387. Большой выбор моделей, классов компрессии и палитры оттенков, возможность индивидуального заказа под особенности фигуры позволяют выбрать изделия для любого случая.
Третий бренд, широко представленный в России, — RelaxSan. Компрессионные чулки разработаны, произведены и упакованы в Италии, что гарантирует высокий стандарт качества. У бренда имеются линейки как для повседневной носки, так и для лечебных целей.
Важно помнить, что компрессионные чулки — это не только модный аксессуар, но и инвестиция в здоровье. Поэтому не стоит экономить на качестве и выбирать дешевые аналоги без консультации специалиста. Лучше всего обратиться к флебологу, чтобы подобрать оптимальный вариант для конкретного случая.
Сколько можно носить компрессионные чулки
Обычно компрессионные чулки можно носить в течение всего дня, но рекомендуется снимать их на ночь. Это связано с тем, что ноги нуждаются в отдыхе.
Однако есть ситуации, когда врач может рекомендовать носить компрессионные чулки только в определенное время дня или во время определенных активностей. Например, если у человека есть работа, связанная с длительным стоянием на ногах или, наоборот, длительным сидением, врач может рекомендовать носить чулки только во время работы. Еще одна рекомендация — надевать чулки во время длительных переездов в транспорте, когда нет возможности встать и размяться.
Также важно следить за состоянием чулок и заменять их при необходимости, чтобы сохранить эффективность компрессии. Обычно компрессионные чулки сохраняют свойства в течение 4-6 месяцев, после чего нуждаются в замене.
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