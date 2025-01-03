Календарь магнитных бурь в январе 2025 года: когда будут и как влияют на самочувствие

Зимой люди часто испытывают усталость и слабость из-за нехватки солнечного света, нарушения циркадных ритмов. Есть еще один фактор, который связывают с плохим самочувствием, — магнитные бури. Собрали календарь магнитных бурь на январь и рассказали, как защититься от их негативного воздействия.

Что такое магнитные бури

Избыточная энергия, высвобождаемая Солнцем в виде взрывов огромной мощности, становится причиной геомагнитных бурь. Эти колебания магнитного поля способны воздействовать на работу техники: функционирование спутников, радиосвязь, GPS-системы и электросети. Магнитные бури также вызывают особо яркое северное сияние.

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Как магнитные бури влияют на здоровье

Влияние магнитных бурь на людей остается предметом дискуссий среди ученых. Из-за вспышек на Солнце может меняться атмосферное давление, а это, в свою очередь, влияет на самочувствие людей.

В период магнитных бурь у людей может:

подняться давление;

ухудшиться работоспособность;

появиться головная боль;

повыситься тревожность;

обостриться хроническое заболевание.

Магнитные бури в январе 2025 года

Долгосрочные прогнозы бурь приблизительны, потому что солнечная активность достаточно непредсказуема. Более точная информация доступна за два дня и за час до того, как солнечный ветер достигнет геомагнитного поля Земли.

По прогнозам метеорологов, в январе 2025 года геомагнитное поле будет спокойным. Слабые магнитные бури ожидаются только 5, 10 января. В эти дни стоит бережнее относиться к своему здоровью. Начиная с 11 января уровень геомагнитной активности упадет до трех баллов — это зеленый уровень, который означает спокойную магнитосферу.

Что делать во время магнитных бурь

Несмотря на то что среди ученых нет единого мнения относительно влияния магнитных бурь на самочувствие, все равно следует заботиться о здоровье. В этот период нужно соблюдать режим дня, избегать тяжелых физических нагрузок, правильно питаться.

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Важно также оставаться информированным о геомагнитной активности и учитывать это в своем повседневном расписании. Можно вести дневник с симптомами, если вы считаете, что ваше самочувствие ухудшилось из-за солнечной активности. Следите за новостями о геомагнитных бурях и отмечайте в дневнике изменение самочувствия. Если обнаружите взаимосвязь, обратитесь к врачу для получения индивидуальных рекомендаций.