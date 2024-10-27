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Какую обувь вредно носить в офис: в какой обуви нельзя ходить каждый день
Здоровье

Сегодня, 09:00

3 мин.

Стильно, но опасно: какую обувь вредно носить в офис

Дмитрий Максимов
Основатель обувного бренда
Евгения Зайцева
Хирург-ортопед
Лоферы
Фото AnnaZhuk, iStock
Много моделей обуви
Фото michellegibson, iStock
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Вопрос выбора офисной обуви часто недооценен, хотя от этого зависит ваше самочувствие и даже продуктивность в течение рабочего дня. Согласитесь, если что-то отвлекает на физиологическом уровне, то заниматься умственной деятельностью уже некомфортно. Кроме того, неподходящая обувь может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Какая обувь не подходит для офиса

Обувь с жесткой подошвой

Ботинки с жесткой подошвой и без амортизации (например, кеды с плоской стелькой и подошвой) не подойдут для офиса.

Такая обувь создает дополнительную нагрузку на позвоночник и суставы. К концу дня у вас могут появляться боли в стопах, коленях и даже пояснице.
Евгения Зайцева
Хирург-ортопед

В офисе, где вы проводите большую часть времени на ногах или сидя за столом, особенно важно выбирать модели с гибкой и амортизирующей подошвой.

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Узкая обувь

Модные бренды в погоне за ярким внешним видом популяризировали слишком узкую обувь. Если туфли сдавливают стопу и пальцы, то нарушается кровообращение, могут появляться мозоли, натоптыши и даже деформация пальцев. Например, так называемая в народе «косточка» — вальгусная деформация сустава.

Узкие мужские туфли
Фото Dobrila Vignjevic, iStock

Обувь из низкокачественного материала

Также нельзя выбирать обувь, не учитывая материал изготовления. Многие проводят весь день в одной и той же паре, которая сделана некачественно и не обладает должной саморегуляцией. Это приводит к перегреву ног, повышенному потоотделению и дискомфорту, а впоследствии и повышенному риску грибковых инфекций.

Лучше не экономить на обуви для ежедневного использования и выбирать модели из натуральных материалов, таких как кожа, замша, хлопок. Они позволяют ногам дышать.

Обувь на высоком каблуке

Туфли на каблуке — классика офисного стиля для женщин. Но регулярное ношение такой обуви (а если быть точнее, то с каблуком больше восьми сантиметров) вызывает многочисленные проблемы со здоровьем.

Во-первых, такие модели изменяют естественное положение тела и переносят вес на переднюю часть стопы. Это создает сильную нагрузку на колени и позвоночник. Во-вторых, туфли на высоком каблуке способствуют деформации пальцев и могут привести к образованию «косточек» (вальгусной деформации).
Евгения Зайцева
Хирург-ортопед

Конечно, полностью отказываться от такой обуви необязательно. Достаточно надевать туфли с очень высоким каблуком в особенно важные дни, а в другое время выбирать более комфортные модели.

Девушка примеряет туфли на каблуке
Фото g-stockstudio, iStock

Как выбрать идеальную обувь для офиса

Старайтесь не выбирать модели, описанные выше, и присмотритесь к вариантам из натуральных тканей, анатомической формы и с качественной амортизирующей подошвой.

Помните, что обувь, в которой вам неудобно в первые минуты, скорее всего, не станет комфортнее со временем. Если чувствуете, что что-то не так (модель слишком давит, натирает или не обеспечивает должную поддержку), это признак того, что лучше присмотреться к другим вариантам. Здоровье ног напрямую влияет на вашу продуктивность и общее самочувствие, особенно в стрессовой офисной среде.

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