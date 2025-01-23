Какие витамины нельзя принимать вместе
О том, как важно принимать биологически активные добавки в дополнение к сбалансированному питанию, знают многие. Однако не все задумываются, что далеко не каждые вещества усваиваются и положительно взаимодействуют друг с другом. Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска рассказала о витаминах и микроэлементах, которые стоит и не стоит сочетать.
Как витамины и микроэлементы взаимодействуют друг с другом
Обычно в комплексных продуктах витамины и микроэлементы находятся в дозах, которые не превышают суточные потребности, поэтому каких-либо нарушений в усвоении они не вызывают. Однако рассмотрим те случаи, когда человеку по тем или иным причинам необходим прием отдельных веществ, которые составляют суточную потребность или выше — то есть лечебную дозу.
Витамины и микроэлементы могут ухудшать усвоение друг друга, либо же, наоборот, работать вместе слаженнее и эффективнее.
Какие вещества не рекомендуется принимать вместе
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Сложное взаимодействие вызывает одновременный прием хрома, кобальта, меди, железа, марганца и цинка, так как эти микроэлементы конкурируют за транспортные белки и рецепторы. Важно соблюдать при их приеме правильное соотношение, прописанное врачом.
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Кальций нарушает усвоение железа и может подавлять усвоение цинка.
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Хром негативно взаимодействует с железом, нарушая его накопление в организме.
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Медь и цинк могут быть антагонистами, но только в дозировках выше среднего суточного потребления.
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Цинк и железо могут нарушать усвоение друг друга.
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Прием высоких доз железа совместно с аскорбиновой кислотой, которая усиливает его эффект, может нарушать усвоение меди.
- Марганец может снижать усвоение железа.
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Витамин A снижает усвоение витамина K.
Какие витамины и микроэлементы стоит пить в комплексе
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Витамин В2 (рибофлавин) улучшает усвоение железа.
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Витамин А может также улучшать усвоение железа.
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Витамин D регулирует усвоение кальция.
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Витамин B12 (цианкоболамин) усиливает действие фолиевой кислотой.
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Витамин А и витамин Е эффективно работают комплексно, улучшая усвоение друг друга и уменьшая возможную токсичность.
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Витамин К сочетается с кальцием и фосфолипидами.
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Тиамин В1 более эффективен при использовании совместно с пантотеновой кислотой, так как эти вещества регулируют одни и те же процессы.
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Микроэлемент селен регулирует метаболические процессы с участием йода.