6 витаминов, которые нельзя принимать без назначения врача

Витамины — это органические вещества, которые необходимы организму для его нормального функционирования. Их особенность заключается в том, что большинство из них не образуется в организме самостоятельно. Полезные органические вещества должны поступать извне — с пищей.

Если восполнить уровень витаминов с помощью продуктов не получается, используются специальные добавки. Однако самостоятельно назначать себе витаминные комплексы нельзя, ведь переизбыток опасен не меньше, чем дефицит.

Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, какие витамины особенно вредны, если принимать их без назначения доктора.

Витамин А

По словам Александра Горячева, любые витамины следует принимать только с разрешения врача. Пациент должен сдать анализы, чтобы специалист мог назначить соответствующие добавки и определить продолжительность их приема.

Витамин А — это мощный антиоксидант, который очень полезен для зрения (особенно в качестве профилактики возрастной потери зрения). Он также участвует в формировании костей, зубов и кожи.

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Однако употребление большого количества витамина А, даже несмотря на его антиоксидантные свойства, связано с повышенным риском развития онкологии. Кроме того, увеличивается вероятность переломов: кости становятся более хрупкими.

Витамин D

Витамин D участвует в обмене кальция — способствует его всасыванию в кишечнике и снижает выведение минерала из организма. Также это полезное вещество укрепляет кости.

Однако бесконтрольный прием витамина D может привести к гиперкальциемии — болезни, при которой в артериях или мягких тканях накапливается слишком много кальция.

Витамин Е

Витамин Е — это один из самых популярных антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, способен защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений.

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Несмотря на полезные свойства, большие дозы витамина E могут «тормозить» витамин K, что приводит к нарушению работы тромбоцитов. Особенно опасно это для тех, кто принимает разжижающие кровь препараты. А также для людей, которые перенесли геморрагический инсульт или страдают от заболеваний печени.

Витамин С

Витамин С укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и в образовании серотонина, а также способствует росту и восстановлению тканей. Этот витамин относится к водорастворимым, его избыток выводится из организма с мочой.

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Однако большие дозы витамина С у некоторых людей могут спровоцировать нарушения в работе ЖКТ: диарею, изжогу, тошноту.

Фолиевая кислота (витамин В9)

Фолиевая кислота принимает непосредственное участие в формировании новых клеток. Она очень полезна для беременных женщин, потому что помогает предотвратить врожденные дефекты головного мозга и позвоночника у плода.

Однако переизбыток фолиевой кислоты и ее бесконтрольный прием способны привести к росту имеющихся в организме раковых опухолей.

Витамин В6

Витамин В6 помогает снизить риск развития болезней сердца, участвует в синтезе серотонина, который важен для сна, регуляции аппетита и настроения. Также органическое вещество необходимо для образования крови, влияет на когнитивные способности и иммунитет.

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Однако длительный прием больших доз витамина В6 может привести к повреждению периферических нервов, вызывать боли в костях, слабость в мышцах, онемение и нарушения походки.