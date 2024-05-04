6 витаминов, которые нельзя принимать без назначения врача
Витамины — это органические вещества, которые необходимы организму для его нормального функционирования. Их особенность заключается в том, что большинство из них не образуется в организме самостоятельно. Полезные органические вещества должны поступать извне — с пищей.
Если восполнить уровень витаминов с помощью продуктов не получается, используются специальные добавки. Однако самостоятельно назначать себе витаминные комплексы нельзя, ведь переизбыток опасен не меньше, чем дефицит.
Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, какие витамины особенно вредны, если принимать их без назначения доктора.
Витамин А
По словам Александра Горячева, любые витамины следует принимать только с разрешения врача. Пациент должен сдать анализы, чтобы специалист мог назначить соответствующие добавки и определить продолжительность их приема.
Есть особенно «опасная» категория витаминов. Их ни в коем случае нельзя принимать безнадзорно.
Витамин А — это мощный антиоксидант, который очень полезен для зрения (особенно в качестве профилактики возрастной потери зрения). Он также участвует в формировании костей, зубов и кожи.
Однако употребление большого количества витамина А, даже несмотря на его антиоксидантные свойства, связано с повышенным риском развития онкологии. Кроме того, увеличивается вероятность переломов: кости становятся более хрупкими.
Витамин А в больших дозах опасен для беременных, особенно на ранних сроках. Он увеличивает вероятность появления пороков развития у плода.
Витамин D
Витамин D участвует в обмене кальция — способствует его всасыванию в кишечнике и снижает выведение минерала из организма. Также это полезное вещество укрепляет кости.
Однако бесконтрольный прием витамина D может привести к гиперкальциемии — болезни, при которой в артериях или мягких тканях накапливается слишком много кальция.
Избыток витамина может привести к образованию камней в почках. Поэтому людям с патологиями этого органа нужно быть крайне осторожными.
Витамин Е
Витамин Е — это один из самых популярных антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, способен защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений.
Несмотря на полезные свойства, большие дозы витамина E могут «тормозить» витамин K, что приводит к нарушению работы тромбоцитов. Особенно опасно это для тех, кто принимает разжижающие кровь препараты. А также для людей, которые перенесли геморрагический инсульт или страдают от заболеваний печени.
Витамин С
Витамин С укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и в образовании серотонина, а также способствует росту и восстановлению тканей. Этот витамин относится к водорастворимым, его избыток выводится из организма с мочой.
Однако большие дозы витамина С у некоторых людей могут спровоцировать нарушения в работе ЖКТ: диарею, изжогу, тошноту.
Говорить о переизбытке витамина также могут беспричинная усталость, головная боль и бессонница.
Фолиевая кислота (витамин В9)
Фолиевая кислота принимает непосредственное участие в формировании новых клеток. Она очень полезна для беременных женщин, потому что помогает предотвратить врожденные дефекты головного мозга и позвоночника у плода.
Кроме того, витамин В9 может снизить риск сердечных заболеваний.
Однако переизбыток фолиевой кислоты и ее бесконтрольный прием способны привести к росту имеющихся в организме раковых опухолей.
Витамин В6
Витамин В6 помогает снизить риск развития болезней сердца, участвует в синтезе серотонина, который важен для сна, регуляции аппетита и настроения. Также органическое вещество необходимо для образования крови, влияет на когнитивные способности и иммунитет.
Однако длительный прием больших доз витамина В6 может привести к повреждению периферических нервов, вызывать боли в костях, слабость в мышцах, онемение и нарушения походки.
Чтобы не нанести вред организму «безобидными» витаминами, проходите вовремя диспансеризацию и медицинские осмотры.