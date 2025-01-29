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Как живут люди с депрессией: личный опыт — как бороться с диагнозом депрессия
Здоровье

Сегодня, 09:00

11 мин.

«Даже чаю не налить»: личная история человека, который живет с депрессией

Алена Соколова
Автор
Снежана Самойлова
Психиатр, нарколог
Девушка под одеялом
Фото Sergeeva, iStock
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По статистике ВОЗ в 2019 году каждый восьмой человек в мире страдал от ментальных болезней. К сожалению, с годами ситуация лучше не становится: спрос на антидепрессанты в России в 2024 году стал рекордным за пять последних лет. Но ни одно заболевание не является приговором — люди продолжают жить и бороться за свое счастье. Несмотря на предельное внимание к этой проблеме сегодня, многие люди приписывают себе расстройства без оснований.

Чтобы развеять мифы и стереотипы вокруг ментальных заболеваний, мы посвятили им новый спецпроект — и первой свою историю рассказала автор «Стиля жизни» Алена Соколова.

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Я Алена, мне 31 год. Работаю журналистом и пишу больше десяти лет. У меня три высших образования, теплые отношения с родными и был брак — прожили с мужем вместе больше восьми лет. Два года назад я узнала, что у меня депрессия.

«В какой-то момент я осознала, что у меня нет сил даже налить себе чаю»

Я всегда была любопытным, жизнерадостным и очень общительным человеком. Интересные рабочие проекты, встречи с друзьями, хобби и увлечения — в общем, нельзя сказать, что мне было скучно жить. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что депрессивные эпизоды уже случались — в такие периоды я дольше спала, неохотно вставала с постели и чувствовала себя более уставшей. Но объясняла себе это тем, что перебегала и использовала слишком много ресурсов организма.

В 2020 году от меня ушел муж, и почти сразу я тяжело переболела ковидом, из-за болезни пришлось урезать рабочие проекты и упасть в доходе. Когда выкарабкалась и получила развод, пришлось впервые в жизни жить одной — вместе с супругом мы прошли две ипотеки, обустроили чудесную двухкомнатную квартиру в Питере, но после раздела имущества денег с продажи жилья хватило только на студию в Девяткино. Было обидно — после выстроенного славного мира оказаться в одиночестве в клетушке, пусть и красивой: нашла квартиру с панорамным балконом и видом на поле.

Треть 2021 года я училась выживать в новых реалиях и решала насущные вопросы. У меня не было сил и времени задуматься о том, что происходит внутри. И когда я снова вернулась к прежнему доходу, привыкла к новому жилью — меня накрыло отчаяние. Не знаю, как описать это иначе — как будто над тобой сгущаются тучи, кажется, что просвета впереди не будет. По вечерам в голове вертелись назойливые негативные мысли о том, что так теперь будет всегда, что лучшие годы жизни уже позади и дальше меня только ждет доживание с сорока кошками в четырех стенах.

Девушка выглядывает в окно
Фото Marsell Gorska Gautier, iStock

Я начала реже выходить из дома — благо удаленка позволяла. Меньше отвечала людям в мессенджерах, ловила себя на мысли, что у меня просто нет сил написать даже короткое сообщение. Силы уходили на работу, а после нее я заваливалась в кровать и тыкала в мобильные игры или читала книги.

Потом книги стало читать сложнее — внимание стало улетучиваться. Ухудшился сон, я подолгу засыпала и часто просыпалась в ночи, стала восприимчива к звукам. Пришлось подобрать беруши, потому что раздражали даже крики чаек за окном. Стало колоть в груди. Я часто плакала — если выходила из квартиры, могла остановиться и начать реветь прямо посреди улицы.

В какой-то момент я осознала, что у меня нет сил даже налить себе чаю — а ведь в рамках студии для этого нужно сделать всего два шага к чайнику. Не было сил мыть голову, позже — мыться в принципе. Кстати, это один из характерных симптомов депрессии — отказ от гигиены.

Расстройство обычно проявляется в виде длительного подавленного настроения, утраты интереса к своим любимым вещам. Человек может чувствовать себя уставшим, испытывать трудности с концентрацией даже на повседневных делах, беспокоят также изменения аппетита и сна. Если подобные симптомы стабильно сохраняются в течение двух недель и больше, то это повод задуматься об обращении к врачу.
Снежана Самойлова
Психиатр, нарколог

Еще я не могла есть. Вся обычная еда казалась мне чуть ли не противной — оставались пара продуктов, которые не вызывали неприязни. Точно помню, что это были хлопья с молоком, творожные сырки и замороженные блинчики.

Друзья забили тревогу: я отказывалась встречаться, ссылаясь на работу или плохое самочувствие. Одна подруга, находящаяся на тот момент в другой стране, сказала — если я сама не пойду к психологу, она приедет и отведет за руку. Другая подруга действовала хитростью — сказала, что едет к родне неподалеку от меня и забежит буквально на пять минут и чашку чая, а в результате приехала с цветами, вкусняшками и весь день наводила у меня в квартире порядок. Было очень неловко, но я помню, что это было как глоток свежего воздуха, и я очень благодарна ей за этот поступок.

Депрессия
Фото Farknot_Architect, iStock

Все привыкли видеть меня улыбчивой и активной, и когда я внезапно закрылась в себе — это вызвало подозрения. Хотя я и не жаловалась никому, просто прекратила общение с большинством друзей и мало выходила на связь с теми, кто остался рядом. Мои подруги поступили правильно: вовремя заметили изменения и забили тревогу. Если вы замечаете, что у ваших близких постоянно сниженное настроение, не стоит говорить «не грусти» — в депрессии эта фраза звучит как красная тряпка для быка. Помогать нужно делом: взять на себя какие-то бытовые задачи и помочь дойти до специалиста.

От родителей держала свои проблемы в секрете, не хотела волновать. Сейчас понимаю, что зря, но когда у тебя депрессия — мозг искажает мысли и нашептывает, что это никакая не болезнь, а просто лень и слабоволие.

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«Мне поставили депрессивно-тревожное расстройство»

Я действительно записалась к психологу и приехала на прием. С рефлексией у меня никогда не было проблем, поэтому выдала все, что волнует, как на духу — на что специалист тяжело вздохнул и сказал, что он в моей ситуации бессилен, надо обращаться выше. И дал контакт медцентра с психиатром.

Прием у психолога
Фото lithiumcloud, iStock

Психиатр выслушала, покивала и назначила сдачу анализов, чтобы исключить проблемы с щитовидной железой, гормонами или дефицитом витаминов. К счастью, результаты были в норме: физически я была совершенно здоровым человеком. После анализов в медцентре провели психодиагностику: это комплекс тестов, которые выявляли наличие и степень расстройств.

Хочется подчеркнуть важность обращения за помощью к специалисту. Признавать свои проблемы и обсуждать их с профессионалом — это смелый и значимый шаг к улучшению состояния психического здоровья. Опыт Алены подчеркивает, что иногда для решения таких проблем необходимо комплексное обследование. Исключение физических причин, таких как гормональные нарушения или дефициты витаминов, — важный этап, поскольку здоровье тела напрямую влияет на психическое состояние.
Снежана Самойлова
Психиатр, нарколог

Мне поставили диагноз «депрессивно-тревожное расстройство», прописали антидепрессанты по специальной схеме и успокаивающее и дали общие рекомендации — обязательно выходить на свежий воздух, видеться с людьми даже через «не хочу», делать зарядку, заниматься рутиной. Спойлер — это правда очень важно и сильно поддерживает, хотя кажется на первый взгляд ерундой.

На самом деле все перечисленные действия — действенные способы работы со стрессом, а при депрессивно-тревожном расстройстве регуляция стрессовых реакций нарушается, и психика требует усиленной поддержки. Общение, физические нагрузки и рутина помогают наладить выработку необходимых гормонов — эндорфинов, дофамина, серотонина.

«За меня думала депрессия»

Первые результаты я почувствовала через месяц. Это было странное ощущение: я порадовалась солнечным зайчикам на стенах комнаты, а потом, выйдя на улицу, улыбнулась скрипучему снегу. Как будто вы заново учитесь радоваться — по чуть-чуть, по крупицам. Почувствовала вкус еды, появились силы что-то начинать. Тогда я решила, что заведу для друзей канал, где буду каждый день писать радости — одно-три события, которые случились за день. Это превратилось в поддерживающий челлендж, а потом многие знакомые его подхватили, и мы обменивались хорошими новостями.

Выше я писала о навязчивых негативных мыслях по вечерам. В период лечения я начала периодически записывать такие мысли в блокнот, а утром перечитывать. И обнаружила, что под ними не было абсолютно никаких аргументов — это все за меня думала моя депрессия.

Психиатр, с которым я общалась, объяснил — это руминация: повторяющиеся мысли, которые заставляют зациклиться на проблеме. Иногда — на надуманной проблеме. Руминация является признаком некоторых ментальных заболеваний и требует обращения к специалистам. К тому же мозг при депрессии сгущает краски, утрирует происходящее, заставляя верить, что лучше уже не будет.

Я действительно выхожу из дома каждый день, хотя бы на полчаса — раньше слушала подкасты, чтобы было не скучно, а теперь наслаждаюсь звуками улицы. Если из-за погоды пропускаю прогулку, чувствую себя хуже. То же самое и со спортом — пытаюсь внедрить его в рутину, но за несколько лет все еще не достигла успехов. Хотя с ним, очевидно, лучше, чем без него.

Девушка занимается спортом
Фото FreshSplash, iStock

Был и откат: спустя полгода после приема таблеток врач, увидев, что у меня начисто пропали симптомы, разрешила потихоньку с них слезать. Это было ошибкой — через два месяца после отмены мне снова поплохело. Тут даже мама, скептически настроенная к антидепрессантам, посоветовала возобновить прием. Решили с врачом пропить курс длиной в полтора года.

В профессиональной литературе часто упоминается, что антидепрессанты нельзя бросать на полпути, когда показалось, что стало легче — симптомы болезни возвращаются, нервной системе нужно примерно полтора-два года на полноценное восстановление после тяжелой депрессии.

Еще я регулярно проверяюсь на витамины, но с ними все в порядке — только начала пить витамин D, чтобы просыпаться в Питере было проще.

Полноценное лечение тревожно-депрессивного расстройства должно заключаться не только в приеме медикаментов. Поиск хотя бы небольших радостей, физическая активность, общение и ведение полноценной социальной жизни играют очень большую роль в восстановлении.
Снежана Самойлова
Психиатр, нарколог

Важно помнить, что лечение психических расстройств не всегда является линейным процессом, и иногда требуется время для нахождения правильной схемы и дозировки, и то, что подходит одному человеку, может не иметь никакого эффекта в терапии другого.

Антидепрессанты
Фото Hazal Ak, iStock

«Депрессия помогает относиться к себе бережно»

Сейчас у меня все хорошо: есть новые отношения, в которых мой партнер знает о моих проблемах и помогает мне поддерживать рутину. Например, если видит, что я подозрительно много стала лежать в кровати, вытаскивает на прогулку. Я часто катаюсь в соседний город к родным, еженедельно вижусь с друзьями, берусь за новые проекты и даже за учебу — начала осваивать профессию тестировщика и учить японский язык.

Депрессия, как ни странно, помогает относиться к себе бережно, но с дисциплиной: не общаться с людьми, от которых больше негатива, чем пользы, выявлять для себя то, что важно и нужно, внедрять здоровые привычки и быть активной. Знаю, что болезнь может вернуться, но уже не боюсь — во-первых, понимаю, что можно купировать симптомы таблетками, во-вторых, научилась поддерживать свое самочувствие.

Проблема психических заболеваний действительно требует внимания, и нужно понимать, что такое состояние — это не лень и не слабость. Если вы или ваш близкий человек испытываете похожие симптомы, не бойтесь обращаться к специалисту. Поддержка друзей и родных в такие моменты просто бесценна, и поиски профессиональной помощи — это необходимый шаг на пути к восстановлению. И не забывайте: вы не одиноки в своих чувствах и переживаниях.
Снежана Самойлова
Психиатр, нарколог
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