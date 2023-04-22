Правда ли можно заснуть, если считать овец? Отвечает сомнолог

У каждого свои методы борьбы с бессонницей: кто-то всегда держит наготове стакан горячего молока, другие не могут заснуть без включенного ТВ или вечерней медитации. А самым известным «народным» способом быстро уснуть остается подсчет овец, перепрыгивающих через забор.

Но так ли эффективен этот метод? Разбираемся вместе с сомнологом Алексеем Мелехиным.

Подсчет овец помогает уснуть — правда или миф?

Теория подсчета овец возникла в 1960-1970-е годы и была основана на методе когнитивного отвлечения. Последователи этого метода в свою очередь предполагали, что монотонная деятельность усыпляет: нервная система выматывается, запускаются «тормозящие» процессы и человек засыпает. При этом необязательно было считать именно овец: вместо них могли быть любые предметы.

Совершение однообразных умственных упражнений, действительно, вызывает скуку и усталость, на фоне которых можно задремать. Но проблему нарушения сна этот метод не решает.

Итак, подсчет овец для засыпания — миф. На самом деле счет в воображении представляет собой когнитивную задачу, которая возбуждает нервную систему. Это приводит к гневливости, раздражению, а иногда к смеху.

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Действенный способы борьбы с бессонницей

Состояние сна прежде всего ассоциируется с комфортом, безопасностью и уютом. Именно поэтому все способы борьбы с бессонницей должны в первую очередь вызывать эти ощущения.

Возможно, желание быстро уснуть — это способ убежать от насущных проблем. Стремление к тотальному контролю как над дневными делами, так и над своим сном, может привести к хронической бессоннице.

Действенный способ засыпать комфортно — это создание переходных ритуалов. Например, выбор удобной одежды для сна, создание расслабляющей атмосферы в спальне. Необходимо наполнить свое пространство предметами, которые ассоциируются с комфортом и безопасностью. Именно так нервная система получает сигналы о том, что бежать и торопиться больше не нужно — настало время покоя.

Уснуть также помогут медитации и подведение итогов дня. При этом важно выделить именно свои маленькие победы и удачи: зафиксируйте, что вас порадовало и чем вы остались довольны. Попробуйте создать вечерний ритуал и побыть наедине с собой, заняться делом, на которое не хватает времени в течение дня.

Важно отметить, что «залипание» в социальных сетях не относится к таким ритуалам. Напротив, эта практика может помешать комфортному сну.

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