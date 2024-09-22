Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Статьи
Как защитить ребенка от сезонных простуд: как поддержать иммунитет ребенка
Здоровье

Сегодня, 09:00

4 мин.

Как поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний сезон: рассказывает педиатр

Мария Задорожная
Автор
Елена Куркова
Педиатр, аллерголог-иммунолог
Девочка пускает кораблик
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Осенне-зимний период требует особого подхода к здоровью детей. В этот сезон важно укрепить детский иммунитет, так как возрастает риск заражения ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.

Дети и&nbsp;сладкое. Как научить детей правильному отношению к сладостям

О том, как уменьшить вероятность заболеть и какие несложные правила необходимо соблюдать, чтобы укрепить иммунитет ребенка, рассказываем вместе с педиатром Еленой Курковой.

Особенности иммунитета ребенка

До появления на свет ребенок находится под защитой материнского иммунитета. При рождении он получает неспецифический естественный иммунитет — это врожденные иммунные клетки, задача которых бороться с антигенами. В борьбе им помогают антитела, переданные мамой во время беременности.

Мама и сын обнимаются
Фото RealPeopleGroup/istockphoto.com

Когда мамины антитела заканчиваются, детскому организму нужно время, чтобы научиться вырабатывать собственные антитела. Именно в это время малыш начинает часто болеть. Только познакомившись с различными вирусами и бактериями, дети получают приобретенный специфический иммунитет.

Иммунитет — это система адаптации и защиты организма, которая «охраняет» здоровые клетки, распознает и уничтожает антигены: бактерии, вирусы, аллергены и пр.
Елена Куркова
Педиатр, аллерголог-иммунолог

Почему дети часто болеют в осенне-зимний сезон

Работа не только детской, но и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы из-за изменения температуры, погодных условий, а также из-за недостатка витамина D.

Зарядка для детей. Как приучить ребенка делать зарядку: советы педиатра

Кроме того, в этот период наблюдается рост респираторных инфекций. Ребенку намного легче заразиться гриппом и ОРВИ, поскольку он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.

Скорость распространения респираторных инфекций возрастает осенью и зимой, но не из-за холодного воздуха. Дети начинают больше времени проводить в людных местах в помещении, вдыхая зараженный воздух.
Елена Куркова
Педиатр, аллерголог-иммунолог

Как укрепить иммунитет ребенка осенью и зимой

По словам педиатра Елены Курковой, поднять детский иммунитет помогают простые, но действенные правила:

  • Ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с ним кто-то болеет, необходимо максимально ограничить его контакты с источником инфекции, а также использовать средства индивидуальной защиты.

  • Иммунная система человека тесно связана с желудочно-кишечным трактом. Поэтому рацион ребенка должен быть сбалансированным и разнообразным. В детском меню должны обязательно присутствовать сезонные овощи и фрукты, первые блюда, белковая пища.

Маленький ребенок есть овощи
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

  • Не стоит забывать вовремя проводить вакцинацию ребенка от инфекционных болезней, в том числе сезонного гриппа.

  • Важно следить за распорядком дня малыша. Переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха быстро приводят к истощению организма. Ребенок становится уязвим для различных инфекций.

  • Детям необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. 30 минут ходьбы способствуют укреплению естественного иммунитета, а активные игры, зарядка и закаливание по утрам помогут не только укрепить растущий организм, но и избежать негативного влияния инфекций.

  • Следует следить за тем, чтобы ребенок соблюдал правила гигиены: тщательно мыл руки после прогулки и перед едой.

  • Нужно делать влажную уборку в детской комнате не реже одного раза в сутки. Также проветривать помещение один раз в день по полчаса.

  • При наличии дефицитов и только с разрешения врача можно поддержать организм ребенка витаминными добавками. Очень часто у детей в осенне-зимний период наблюдается дефицит витамина D3, который влияет на иммунитет. Также в холодное время года стоит принимать Омега-3 жирные кислоты, цинк и пробиотики.

Что взять в&nbsp;поездку с&nbsp;детьми. Что взять в дорогу, если едете в путешествие вместе с детьми

Дети
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF

Olimpbet awards

Последние новости
21 сен 19:15
Ученые назвали тип рака, риск развития которого повышается при ожирении
20 сен 19:45
Оториноларинголог заявила, что храп опасен для жизни
20 сен 17:40
Врач рассказал, как защитить организм от ОРВИ
19 сен 18:45
Физиотерапевт объяснил, почему болят колени при нагрузке
19 сен 17:10
Ученые заявили, что вейпы и электронные сигареты снижают умственные способности