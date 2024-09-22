Как поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний сезон: рассказывает педиатр
Осенне-зимний период требует особого подхода к здоровью детей. В этот сезон важно укрепить детский иммунитет, так как возрастает риск заражения ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.
О том, как уменьшить вероятность заболеть и какие несложные правила необходимо соблюдать, чтобы укрепить иммунитет ребенка, рассказываем вместе с педиатром Еленой Курковой.
Особенности иммунитета ребенка
До появления на свет ребенок находится под защитой материнского иммунитета. При рождении он получает неспецифический естественный иммунитет — это врожденные иммунные клетки, задача которых бороться с антигенами. В борьбе им помогают антитела, переданные мамой во время беременности.
Когда мамины антитела заканчиваются, детскому организму нужно время, чтобы научиться вырабатывать собственные антитела. Именно в это время малыш начинает часто болеть. Только познакомившись с различными вирусами и бактериями, дети получают приобретенный специфический иммунитет.
Иммунитет — это система адаптации и защиты организма, которая «охраняет» здоровые клетки, распознает и уничтожает антигены: бактерии, вирусы, аллергены и пр.
Почему дети часто болеют в осенне-зимний сезон
Работа не только детской, но и взрослой иммунной системы снижается в осенние и зимние месяцы из-за изменения температуры, погодных условий, а также из-за недостатка витамина D.
Кроме того, в этот период наблюдается рост респираторных инфекций. Ребенку намного легче заразиться гриппом и ОРВИ, поскольку он проводит больше времени в закрытых помещениях, например в детском саду или школе, контактирует с другими детьми. Это увеличивает восприимчивость к вирусам, которые легко распространяются между людьми при кашле, чихании и даже разговоре.
Скорость распространения респираторных инфекций возрастает осенью и зимой, но не из-за холодного воздуха. Дети начинают больше времени проводить в людных местах в помещении, вдыхая зараженный воздух.
Как укрепить иммунитет ребенка осенью и зимой
По словам педиатра Елены Курковой, поднять детский иммунитет помогают простые, но действенные правила:
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Ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с ним кто-то болеет, необходимо максимально ограничить его контакты с источником инфекции, а также использовать средства индивидуальной защиты.
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Иммунная система человека тесно связана с желудочно-кишечным трактом. Поэтому рацион ребенка должен быть сбалансированным и разнообразным. В детском меню должны обязательно присутствовать сезонные овощи и фрукты, первые блюда, белковая пища.
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Не стоит забывать вовремя проводить вакцинацию ребенка от инфекционных болезней, в том числе сезонного гриппа.
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Важно следить за распорядком дня малыша. Переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха быстро приводят к истощению организма. Ребенок становится уязвим для различных инфекций.
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Детям необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. 30 минут ходьбы способствуют укреплению естественного иммунитета, а активные игры, зарядка и закаливание по утрам помогут не только укрепить растущий организм, но и избежать негативного влияния инфекций.
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Следует следить за тем, чтобы ребенок соблюдал правила гигиены: тщательно мыл руки после прогулки и перед едой.
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Нужно делать влажную уборку в детской комнате не реже одного раза в сутки. Также проветривать помещение один раз в день по полчаса.
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При наличии дефицитов и только с разрешения врача можно поддержать организм ребенка витаминными добавками. Очень часто у детей в осенне-зимний период наблюдается дефицит витамина D3, который влияет на иммунитет. Также в холодное время года стоит принимать Омега-3 жирные кислоты, цинк и пробиотики.