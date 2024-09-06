Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: памятка

Ухудшение самочувствия из-за болезни или несчастный случай, угрожающий жизни, могут произойти в любой момент. Первое, что нужно сделать, если с вами или вашим близким случилась беда — вызвать скорую помощь. Куда звонить, что говорить и когда прибудет бригада врачей — рассказали в этом материале.

На какой номер звонить для вызова скорой помощи

Для стационарных телефонов действует номер 03. А чтобы совершить звонок с мобильного, нужно набрать номер 103. Также бригада врачей может приехать и на вызов спасательной службы — по номеру 112. Звонок доступен даже тогда, когда в телефоне не вставлена сим-карта или на балансе номера отсутствуют средства. Вызовы принимаются круглосуточно без выходных — даже утром первого января.

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Что нужно рассказать диспетчеру при вызове скорой помощи

Ответит на звонок, диспетчер сразу же сориентирует вас по информации, которую нужно предоставить. Как правило, необходимо сообщить следующие данные о больном или пострадавшем: проблему, ФИО, возраст, точный адрес (с указанием подъезда, кода домофона и этажа) или подробные ориентиры, где сейчас находится пациент. Диспетчер также может запросить вашу фамилию и номер телефона для связи.

Чем точнее вы передадите данные, тем быстрее бригада медиков сможет приехать на место.

Кого вызывать — скорую помощь или неотложку

Выслушав вас, диспетчер решит, кого отправить на вызов: бригаду скорой или неотложенной помощи. Первые едут, когда есть угроза жизни больного, а вторые — если угрозы для жизни нет, но больной самостоятельно не может дойти до поликлиники.

На борту скорой могут сразу оказать первую помощь, а врач неотложки имеет право выписывать рецепты и оформлять больничные листы.

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Сколько времени едет скорая помощь после вызова

По нормативам скорая помощь должна приехать по вызову за 20 минут, если место назначения не считается труднодоступным — тогда власти имеют право увеличить время ожидания врачей. Неотложку придется ждать дольше — до двух часов.

В каких случаях скорая помощь приедет, а в каких — нет

Врачи обязаны оказать помощь любому обратившемуся человеку на территории страны вне зависимости от его возраста, гражданства, социального положения и прописки. То есть если вы живете по документам в Москве, но во время путешествия по Санкт-Петербургу вы столкнулись с острой болью — медики окажут необходимую помощь. Однако бригада скорой не будет выводить человека из алкогольного опьянения или оказывать услуги, которые были запланированы — например, смену перевязки.

Вызов должен быть оправдан угрозой жизни или нарушениями в работе организма, которые мешают больному дойти до поликлиники самостоятельно. Зато при обострении хронических заболеваний — например, головной боли во время мигрени, — может помочь служба «неотложки».