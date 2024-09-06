Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: памятка
Ухудшение самочувствия из-за болезни или несчастный случай, угрожающий жизни, могут произойти в любой момент. Первое, что нужно сделать, если с вами или вашим близким случилась беда — вызвать скорую помощь. Куда звонить, что говорить и когда прибудет бригада врачей — рассказали в этом материале.
На какой номер звонить для вызова скорой помощи
Для стационарных телефонов действует номер 03. А чтобы совершить звонок с мобильного, нужно набрать номер 103. Также бригада врачей может приехать и на вызов спасательной службы — по номеру 112. Звонок доступен даже тогда, когда в телефоне не вставлена сим-карта или на балансе номера отсутствуют средства. Вызовы принимаются круглосуточно без выходных — даже утром первого января.
Что нужно рассказать диспетчеру при вызове скорой помощи
Ответит на звонок, диспетчер сразу же сориентирует вас по информации, которую нужно предоставить. Как правило, необходимо сообщить следующие данные о больном или пострадавшем: проблему, ФИО, возраст, точный адрес (с указанием подъезда, кода домофона и этажа) или подробные ориентиры, где сейчас находится пациент. Диспетчер также может запросить вашу фамилию и номер телефона для связи.
Чем точнее вы передадите данные, тем быстрее бригада медиков сможет приехать на место.
Кого вызывать — скорую помощь или неотложку
Выслушав вас, диспетчер решит, кого отправить на вызов: бригаду скорой или неотложенной помощи. Первые едут, когда есть угроза жизни больного, а вторые — если угрозы для жизни нет, но больной самостоятельно не может дойти до поликлиники.
На борту скорой могут сразу оказать первую помощь, а врач неотложки имеет право выписывать рецепты и оформлять больничные листы.
Сколько времени едет скорая помощь после вызова
По нормативам скорая помощь должна приехать по вызову за 20 минут, если место назначения не считается труднодоступным — тогда власти имеют право увеличить время ожидания врачей. Неотложку придется ждать дольше — до двух часов.
В каких случаях скорая помощь приедет, а в каких — нет
Врачи обязаны оказать помощь любому обратившемуся человеку на территории страны вне зависимости от его возраста, гражданства, социального положения и прописки. То есть если вы живете по документам в Москве, но во время путешествия по Санкт-Петербургу вы столкнулись с острой болью — медики окажут необходимую помощь. Однако бригада скорой не будет выводить человека из алкогольного опьянения или оказывать услуги, которые были запланированы — например, смену перевязки.
Вызов должен быть оправдан угрозой жизни или нарушениями в работе организма, которые мешают больному дойти до поликлиники самостоятельно. Зато при обострении хронических заболеваний — например, головной боли во время мигрени, — может помочь служба «неотложки».