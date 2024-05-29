Аэрозоль, карандаш или ролик: как выбрать подходящий дезодорант

Косметические средства от пота и запаха сегодня выпускаются, как правило, в виде спрея, стика и ролика. В чем отличия каждого из форматов и какому отдать предпочтение, разобрались с кандидатом технических наук и старшим техническим специалистом по дезодорантам Катериной Лебедевой.

На что обращать внимание при выборе средства от пота

В первую очередь стоит ориентироваться на тип средства — дезодорант или антиперспирант (который многие тоже называют дезодорантом). Их отличие — в составах: первый в большинстве случаев направлен только на маскировку неприятного запаха (при наличии в составе антибактериального компонента может и устранять его), а второй — еще и уменьшает потоотделение за счет контроля работы потовых желез. Поэтому выбор дезодоранта или антиперспиранта зависит от того, какую задачу должно решать средство.

Далее стоит определиться с форматом. От него зависит способ нанесения и комфорт в процессе использования средства.

Какой формат средства от пота лучше выбрать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Здесь так же, как и с типом, стоит учитывать индивидуальные особенности организма и личные предпочтения. У каждого из форматов средств от пота и запаха есть свои плюсы и минусы.

Аэрозоль

Один из самых распространенных форматов выпуска средств от пота и запаха. Перед каждым использованием аэрозоль нужно тщательно встряхнуть и распылять на расстоянии около 15 сантиметров от тела. Преимущество формата — быстрое высыхание. С таким средством будет меньше вероятность того, что на темной одежде появятся белые пятна.

Фото istockphoto.com/Drazen Zigic

При выборе аэрозолей людям с чувствительной кожей важно обращать внимание на состав. Если в наличии есть этиловый спирт, следует использовать средство с осторожностью.

Поэтому средство подходит не только обладателям чувствительной кожи, но и склонным к аллергии людям, кормящим и беременным женщинам и тем, кто не любит, когда аромат спрея смешивается с парфюмом.

Среди минусов такого формата — небольшой объем. Кроме того, аэрозоль не всегда удобно носить с собой. К тому же за счет распыления средство сложно использовать в общественных местах (например, в раздевалке), поскольку рядом могут быть аллергики. Также аэрозоль надо оберегать от нагревания, ведь внутри баллона содержится газ под давлением.