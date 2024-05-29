Аэрозоль, карандаш или ролик: как выбрать подходящий дезодорант
Косметические средства от пота и запаха сегодня выпускаются, как правило, в виде спрея, стика и ролика. В чем отличия каждого из форматов и какому отдать предпочтение, разобрались с кандидатом технических наук и старшим техническим специалистом по дезодорантам Катериной Лебедевой.
На что обращать внимание при выборе средства от пота
В первую очередь стоит ориентироваться на тип средства — дезодорант или антиперспирант (который многие тоже называют дезодорантом). Их отличие — в составах: первый в большинстве случаев направлен только на маскировку неприятного запаха (при наличии в составе антибактериального компонента может и устранять его), а второй — еще и уменьшает потоотделение за счет контроля работы потовых желез. Поэтому выбор дезодоранта или антиперспиранта зависит от того, какую задачу должно решать средство.
Далее стоит определиться с форматом. От него зависит способ нанесения и комфорт в процессе использования средства.
Какой формат средства от пота лучше выбрать
На этот вопрос нет однозначного ответа. Здесь так же, как и с типом, стоит учитывать индивидуальные особенности организма и личные предпочтения. У каждого из форматов средств от пота и запаха есть свои плюсы и минусы.
Аэрозоль
Один из самых распространенных форматов выпуска средств от пота и запаха. Перед каждым использованием аэрозоль нужно тщательно встряхнуть и распылять на расстоянии около 15 сантиметров от тела. Преимущество формата — быстрое высыхание. С таким средством будет меньше вероятность того, что на темной одежде появятся белые пятна.
При выборе аэрозолей людям с чувствительной кожей важно обращать внимание на состав. Если в наличии есть этиловый спирт, следует использовать средство с осторожностью.
Существуют специальные формулы аэрозолей для чувствительной кожи. Они обеспечивают бережную защиту от пота и запаха. В таких составах нет этилового спирта, красителей и парфюма (либо отдушка гипоаллергенная).
Поэтому средство подходит не только обладателям чувствительной кожи, но и склонным к аллергии людям, кормящим и беременным женщинам и тем, кто не любит, когда аромат спрея смешивается с парфюмом.
Среди минусов такого формата — небольшой объем. Кроме того, аэрозоль не всегда удобно носить с собой. К тому же за счет распыления средство сложно использовать в общественных местах (например, в раздевалке), поскольку рядом могут быть аллергики. Также аэрозоль надо оберегать от нагревания, ведь внутри баллона содержится газ под давлением.
Карандаш или стик
Твердый формат средства от пота и запаха обладает плотной текстурой, за счет чего создает надежный защитный слой. Но иногда такой дезодорант может пересушивать нежную кожу подмышек и оставлять белые следы на темной ткани, если нанести средство толстым слоем и не дать ему подсохнуть перед тем, как одеться.
Производители продолжают улучшать составы продуктов. Например, уже существует технология, которая активируется при движении, — ее микрокапсулы раскрываются под действием трения рук о тело в зоне подмышки. Такие средства позволяют коже дышать, а невидимый микробарьер из частиц не пропускает запах и пот.
Чтобы стик не сушил кожу, выбирайте составы, обогащенные ухаживающими веществами. В их числе, например, натуральные масла с витамином Е. Они увлажняют и способствуют восстановлению кожи подмышек.
Стики не требует долгого высыхания и довольно экономично расходуются. Кроме того, такой формат удобно брать с собой.
Ролик
Средство в таком формате отличается легкой текстурой, равномерно распределяется по коже и не вызывает ее пересыхания, приятно массирует и освежает. Для большей эффективности роликом советуют делать около трех круговых движений в области использования.
Одно из преимуществ ролика в том, что он не склонен оставлять белые следы на темной одежде и коже, так как соль алюминия в нем находится в растворенной форме. Ролик компактен и удобен в использовании, но может оставлять влажный и липкий слой. Рекомендуется подождать некоторое время перед тем, как одеваться после применения.