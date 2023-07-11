Как выбрать ирригатор
Регулярное применение ирригатора помогает поддерживать здоровье зубов и их естественную белизну, ухаживать за ортодонтическими конструкциями и бережно массировать десны. В сочетании с грамотно подобранными зубной пастой, щеткой и использованием зубной нити ирригатор — неотъемлемая часть ежедневной гигиенической рутины. Вместе со стоматологом Ксенией Васильевой разбираемся, как выбрать ирригатор и на какие особенности моделей обратить внимание.
Для чего нужен ирригатор
Принцип действия устройства заключается в направленной подаче воды под давлением. Гигиена полости рта с его помощью не заменяет обычную чистку, но дополняет ее: головка зубной щетки не может добраться до многих участков и удалить частички еды полностью. Это приводит к размножению бактерий, образованию налета и, как следствие, кариесу.
При помощи водяной струи девайс удаляет остатки пищи из труднодоступных мест: межзубные промежутки, промежуточная часть мостовидных протезов, коронки на имплантах, брекет-системы.
Виды ирригаторов для полости рта
Глобально аппараты можно разделить на три большие категории: стационарные, портативные и проточные. Каждая из них обладает преимуществами и недостатками, особенностями использования. Модели различаются по мощности, размерам, автономности, количеству насадок в комплекте и стоимости. Рассмотрим каждый из видов подробнее.
Стационарные ирригаторы
Конструкция характеризуется большой емкостью для воды, плавной регулировкой мощности подачи и несколькими режимами работы. Благодаря тонким настройкам подходит для всех членов семьи, главное — приобрести каждому индивидуальную насадку. К недостаткам можно отнести работу от сети и крупный размер: такую модель удобно использовать только в домашних условиях, взять с собой в поездку будет уже проблематично.
Стационарная модель удобна для всей семьи. Имеют большой резервуар для воды, подключаются напрямую к розетке. До покупки продумайте, где устройство будет стоять. Некоторые модели оснащены креплениями для стены. Если вы часто бываете в разъездах, то дополнительно приобретите портативный ирригатор.
Портативные ирригаторы
Такие приборы меньше и легче стационарных. Главный плюс портативных моделей — автономная работа от аккумулятора: никаких проводов и поиска розеток в ванной. Полной зарядки хватит на неделю использования. Аппарат подойдет для тех, кто часто отправляется в поездки и хочет ухаживать за полостью рта в любых условиях.
При этом компактность обуславливает снижение мощности, небольшой объем емкости, которого хватит только на одну процедуру, и комплектацию 1-2 насадками.
Компактные, имеют маленький резервуар, работают от аккумулятора и требуют подзарядки или замены батареек.
Проточные ирригаторы
Усеченная по конструкции и функциям версия устройства. Состоит из шланга и ручки с прикрепленной насадкой, крепится прямо к крану. Из-за отсутствия насоса не позволяет регулировать давление, а без резервуара невозможно использовать бальзамы. Но есть и плюсы: в простом механизме практически нечему ломаться, и подключение к сети не требуется.
Как выбрать ирригатор для полости рта
Ориентироваться стоит на функциональность конкретной модели, необходимые задачи и комплектацию. Ирригаторы также различаются по способу подачи жидкости:
-
Моноструйные. Создают тонкую направленную струю;
-
Импульсные. Струя пульсирует, что обеспечивает более тщательное и бережное очищение. Подходит для чувствительных зубов;
-
Микропузырьковые. Насыщают воду кислородом, эффективно ухаживая за коронками и брекет-системами.
Ирригатор для полости рта нужно выбирать, исходя из ситуации полости рта, типа десны и образа жизни. Обратите внимание на насадки, количество режимов и плавность переключения мощности.
Популярные бренды ирригаторов
Выбор устройств на рынке большой — и от зарубежных, и от отечественных производителей. К наиболее распространенным относятся:
-
Waterpik. Кроме стандартных, бренд предлагает и детские модели;
-
Donfeel. Отличается богатой комплектацией насадок и собственной линейкой бальзамов;
-
Panasonic. Бренд специализируется на портативных моделях;
-
Revyline. Компания входит в топ-3 по продажам в России;
-
Oral-B. Известен не только электрическими зубными щетками, но и большим ассортиментом стационарных ирригаторов;
-
CS Medica. Производит вместительные взрослые и детские модели.
Как подобрать насадки для ирригатора
Ирригаторы комплектуются насадками: в портативных их обычно 1-2, в стационарных — три и более. Разные наконечники предназначены для разных задач, чем больше их в наличии, тем более универсальным становится прибор. Помимо стандартной для ежедневной гигиены и ортодонтической для брекет-систем, существуют также специальные конструкции. Например, в виде скребка для чистки языка или с маленькой щеточкой для ухода за имплантами. Пародонтологическая модель помогает промыть десневые карманы благодаря крючкообразной форме, а назальная служит для промывания носа при гайморите.
У каждого члена семьи должна быть индивидуальная насадка для использования ирригатора. Если у вас нет коронок, имплантов, брекетов и пародонтальных карманов, то подойдет стандартная насадка. При наличии конструкций или пародонтальных карманов стоит выбирать специализированные насадки.
Бальзамы и специальные растворы для ирригатора: нужны или нет
Для работы ирригатора достаточно чистой водопроводной воды. Стоит учесть, что воду из-под крана лучше пропустить через фильтр — это поможет продлить срок службы аппарата.
Чтобы усилить эффект процедуры, можно добавлять лечебные жидкости. В зависимости от активных компонентов в составе они решают дополнительные задачи — например, ментол надолго освежает дыхание, фтор укрепляют эмаль, а бальзамы с антисептиком помогают бороться с воспалениями. Существуют растворы для терапии различных заболеваний, их назначает стоматолог.
В ирригатор категорически запрещено заливать ополаскиватели для полости рта — это приведет к поломке прибора. Специальные жидкости содержат различные лекарственные травы и препараты, поэтому их следует использовать только по назначению врача.
Как часто можно пользоваться ирригатором
Устройство подходит для ежедневной заботы о здоровье зубов наряду с пастой и щеткой.
Для эффективного ухода за полостью рта ирригатор достаточно применять один раз в день. При наличии брекет-системы стоит использовать его после каждого приема пищи.
Противопоказания
Ирригатор противопоказан людям с заболеваниями десен в стадии обострения, с наличием клиновидных дефектов зубов, с нелеченной врожденной гипоплазией и аплазией твердых тканей зуба. Детям можно использовать детский ирригатор с пяти лет.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!