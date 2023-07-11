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Как выбрать ирригатор

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт
Проверка фактов
Проверка фактов

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Ирригатор в руке
Фото istockphoto.com

Регулярное применение ирригатора помогает поддерживать здоровье зубов и их естественную белизну, ухаживать за ортодонтическими конструкциями и бережно массировать десны. В сочетании с грамотно подобранными зубной пастой, щеткой и использованием зубной нити ирригатор — неотъемлемая часть ежедневной гигиенической рутины. Вместе со стоматологом Ксенией Васильевой разбираемся, как выбрать ирригатор и на какие особенности моделей обратить внимание.

Для чего нужен ирригатор

Принцип действия устройства заключается в направленной подаче воды под давлением. Гигиена полости рта с его помощью не заменяет обычную чистку, но дополняет ее: головка зубной щетки не может добраться до многих участков и удалить частички еды полностью. Это приводит к размножению бактерий, образованию налета и, как следствие, кариесу.

При помощи водяной струи девайс удаляет остатки пищи из труднодоступных мест: межзубные промежутки, промежуточная часть мостовидных протезов, коронки на имплантах, брекет-системы.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Виды ирригаторов для полости рта

Глобально аппараты можно разделить на три большие категории: стационарные, портативные и проточные. Каждая из них обладает преимуществами и недостатками, особенностями использования. Модели различаются по мощности, размерам, автономности, количеству насадок в комплекте и стоимости. Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Стационарные ирригаторы

Конструкция характеризуется большой емкостью для воды, плавной регулировкой мощности подачи и несколькими режимами работы. Благодаря тонким настройкам подходит для всех членов семьи, главное — приобрести каждому индивидуальную насадку. К недостаткам можно отнести работу от сети и крупный размер: такую модель удобно использовать только в домашних условиях, взять с собой в поездку будет уже проблематично.

Стационарная модель удобна для всей семьи. Имеют большой резервуар для воды, подключаются напрямую к розетке. До покупки продумайте, где устройство будет стоять. Некоторые модели оснащены креплениями для стены. Если вы часто бываете в разъездах, то дополнительно приобретите портативный ирригатор.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Портативные ирригаторы

Такие приборы меньше и легче стационарных. Главный плюс портативных моделей — автономная работа от аккумулятора: никаких проводов и поиска розеток в ванной. Полной зарядки хватит на неделю использования. Аппарат подойдет для тех, кто часто отправляется в поездки и хочет ухаживать за полостью рта в любых условиях.

Ирригатор у раковины.
Фото istockphoto.com

При этом компактность обуславливает снижение мощности, небольшой объем емкости, которого хватит только на одну процедуру, и комплектацию 1-2 насадками.

Компактные, имеют маленький резервуар, работают от аккумулятора и требуют подзарядки или замены батареек.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Проточные ирригаторы

Усеченная по конструкции и функциям версия устройства. Состоит из шланга и ручки с прикрепленной насадкой, крепится прямо к крану. Из-за отсутствия насоса не позволяет регулировать давление, а без резервуара невозможно использовать бальзамы. Но есть и плюсы: в простом механизме практически нечему ломаться, и подключение к сети не требуется.

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Как выбрать ирригатор для полости рта

Ориентироваться стоит на функциональность конкретной модели, необходимые задачи и комплектацию. Ирригаторы также различаются по способу подачи жидкости:

  • Моноструйные. Создают тонкую направленную струю;

  • Импульсные. Струя пульсирует, что обеспечивает более тщательное и бережное очищение. Подходит для чувствительных зубов;

  • Микропузырьковые. Насыщают воду кислородом, эффективно ухаживая за коронками и брекет-системами.

Ирригатор для полости рта нужно выбирать, исходя из ситуации полости рта, типа десны и образа жизни. Обратите внимание на насадки, количество режимов и плавность переключения мощности.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Популярные бренды ирригаторов

Выбор устройств на рынке большой — и от зарубежных, и от отечественных производителей. К наиболее распространенным относятся:

  • Waterpik. Кроме стандартных, бренд предлагает и детские модели;

  • Donfeel. Отличается богатой комплектацией насадок и собственной линейкой бальзамов;

  • Panasonic. Бренд специализируется на портативных моделях;

  • Revyline. Компания входит в топ-3 по продажам в России;

  • Oral-B. Известен не только электрическими зубными щетками, но и большим ассортиментом стационарных ирригаторов;

  • CS Medica. Производит вместительные взрослые и детские модели.

Девочка чистит зубы с помощью ирригатора.
Фото istockphoto.com

Как подобрать насадки для ирригатора

Ирригаторы комплектуются насадками: в портативных их обычно 1-2, в стационарных — три и более. Разные наконечники предназначены для разных задач, чем больше их в наличии, тем более универсальным становится прибор. Помимо стандартной для ежедневной гигиены и ортодонтической для брекет-систем, существуют также специальные конструкции. Например, в виде скребка для чистки языка или с маленькой щеточкой для ухода за имплантами. Пародонтологическая модель помогает промыть десневые карманы благодаря крючкообразной форме, а назальная служит для промывания носа при гайморите.

У каждого члена семьи должна быть индивидуальная насадка для использования ирригатора. Если у вас нет коронок, имплантов, брекетов и пародонтальных карманов, то подойдет стандартная насадка. При наличии конструкций или пародонтальных карманов стоит выбирать специализированные насадки.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Бальзамы и специальные растворы для ирригатора: нужны или нет

Для работы ирригатора достаточно чистой водопроводной воды. Стоит учесть, что воду из-под крана лучше пропустить через фильтр — это поможет продлить срок службы аппарата.

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Чтобы усилить эффект процедуры, можно добавлять лечебные жидкости. В зависимости от активных компонентов в составе они решают дополнительные задачи — например, ментол надолго освежает дыхание, фтор укрепляют эмаль, а бальзамы с антисептиком помогают бороться с воспалениями. Существуют растворы для терапии различных заболеваний, их назначает стоматолог.

В ирригатор категорически запрещено заливать ополаскиватели для полости рта — это приведет к поломке прибора. Специальные жидкости содержат различные лекарственные травы и препараты, поэтому их следует использовать только по назначению врача.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт
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Как часто можно пользоваться ирригатором

Устройство подходит для ежедневной заботы о здоровье зубов наряду с пастой и щеткой.

Для эффективного ухода за полостью рта ирригатор достаточно применять один раз в день. При наличии брекет-системы стоит использовать его после каждого приема пищи.
Ксения Васильева
Стоматолог-терапевт

Противопоказания

Ирригатор противопоказан людям с заболеваниями десен в стадии обострения, с наличием клиновидных дефектов зубов, с нелеченной врожденной гипоплазией и аплазией твердых тканей зуба. Детям можно использовать детский ирригатор с пяти лет.

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