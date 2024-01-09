Без стресса и лишнего веса: как вернуться к работе после Нового года

После долгих и спокойных новогодних каникул вернуться в рабочий режим может быть довольно непросто. Переход требует определенных усилий и мотивации. Вместе с психологом поделимся практическими советами, как плавно вернуться к работе и восстановить режим после затяжных праздников.

В чем опасность длительного отдыха

Делать периодические перерывы в работе и восстанавливать силы важно. Однако чрезмерно длительный отдых оказывает негативное влияние на работоспособность и производительность. Затяжные каникулы могут привести к физическому и умственному «отстранению» от работы. Человек настолько отвыкает от своих основных обязанностей, что после отпуска не может перестроиться и войти в привычный ритм. У некоторых даже появляется сильное желание и вовсе уйти с работы.

Как без стресса вернуться к работе после долгих праздников

Психолог Станислав Самбурский дал ряд советов, которые помогают быстрее влиться в рабочий процесс.

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Не бросайтесь сразу в огонь

Дайте себе время на адаптацию к режиму, берите на январь более простые цели и задачи. Начните работу с самого важного и срочного, а потом постепенно увеличивайте нагрузку и включайте в график более серьезные проекты. Не пытайтесь сразу вернуться к прежнему уровню продуктивности, дайте себе возможность постепенно прогрессировать.

Обязательно слушайте свои ощущения, не переусердствуйте на работе и не игнорируйте сигналы усталости. Если вы чувствуете, что вам нужен дополнительный отдых, не стесняйтесь попросить у руководителя несколько дней поработать удаленно.

Следите за своим здоровьем и самочувствием

После праздников важно восстановить свой биоритм, питание, сон и физическую активность. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, делать зарядку и гулять на свежем воздухе.

Особое значение имеет питание. Во время праздников, вероятнее всего, вы не особо следили за рационом. Сейчас самое время исправить это. Питайтесь правильно и сбалансировано, включая в свой рацион достаточно белка, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Избегайте алкоголя, чересчур жирной и сладкой еды: сейчас организм и так находится в стрессе, поэтому его не стоит дополнительно нагружать.

Не забывайте о балансе между работой и отдыхом. Это поможет вам восстановить силы, поднять настроение, а также повысить производительность.

Возвращайтесь к своим интересам и хобби

Работа не должна занимать все ваши мысли. Найдите время на то, что приносит вам удовольствие. Это может быть чтение, спорт, общение с друзьями и семьей и т.д. Любимые занятия помогут отвлечься от проблем, стресса и негатива, которые после длительных праздников могут ощущаться особенно остро. Размеренный режим работы в январе, пока все клиенты и партнеры медленно возвращаются с каникул, — удачное время попробовать что-то новое, экспериментировать и учиться.

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Не изолируйте себя от окружающих

После длительного отсутствия на работе может быть сложно вернуться в офис и активно общаться с коллегами и начальством. Не прячьтесь в своем кабинете за компьютером, а поинтересуйтесь новостями, поделитесь своими впечатлениями от праздников. Сейчас всем тяжело, а переживать трудности вместе чуть проще.

Относитесь к себе с добротой и состраданием

Не критикуйте и не вините себя за то, что вы не справляетесь с работой или не соответствуете чьим-то ожиданиям в первые дни после праздников. Не сравнивайте себя с другими и не стремитесь к совершенству. Слабости и ошибки — это естественно, особенно в такой сложный период.

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Ищите позитивные стороны в своей работе

Резкий переход от праздников в рутину может быть сложным эмоционально и физически. Да, снова нужно рано вставать и ехать на работу. Да, больше нельзя ходить в тапочках-акулах и халате весь день. Но не сосредотачивайтесь только на проблемах и негативе, постарайтесь ценить положительные моменты. Подумайте о том, что приносит вам ваша работа кроме денег — это могут быть возможности развиваться, учиться, помогать другим, общаться с интересными людьми. Это поможет вам повысить вовлеченность и замотивирует вас на трудовую деятельность.