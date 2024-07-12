Как ребенку вести себя с незнакомцем: основные правила

Всем в детстве рассказывают, что нельзя общаться с опасными незнакомцами. Но как показывает практика, малыши часто игнорируют это правило и не вспоминают о нем в момент опасности. По статистике, ежегодно в России пропадает 40 тысяч детей. А по всему миру — от миллиона до восьми миллионов, по разным данным. Рассказали, почему пропадают дети и какие правила помогут обезопасить вашего ребенка.

Почему пропадают дети и каким правилам их обязательно нужно научить

Дети не понимают, как определить опасного незнакомца

Практически всегда дети выбирают мужчину в черном спортивном костюме. Это связано с тем, что в силу возраста малыши мыслят очень стереотипно. У детей нет понимания, что преступником может быть абсолютно любой человек.

Правило №1, которому стоит научить ребенка: преступник — это не всегда злой дядя в черном костюме и с ножом. Не стоит безусловно доверять и милой бабушке, и улыбчивой женщине средних лет, и веселому подростку. Даже спецформа не гарантия, что человек рядом — не преступник.

Дети боятся показаться невежливыми

С самых ранних лет многие родители учат детей, что нужно уважать взрослых, здороваться, помогать пожилым. На этом факторе очень часто играют преступники.

Известны случаи, как маньяк заманивал домой жертв с помощью пожилой матери, которая просила детей донести тяжелые пакеты до дома.

Правило №2: на просьбы от незнакомцев вроде «Помоги донести пакеты/найти собаку/покажи, где находится та улица» нужно ответить «нет» и позвать родителя или другого взрослого, который находится поблизости.

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Дети стесняются просить о помощи и кричать

Этот момент можно легко проверить. Попросите вашего ребенка громко закричать посреди дороги, торгового центра, парка или подойти к незнакомому человеку и обратиться за помощью. Вы удивитесь, каким тяжелым окажется это задание для вашего ребенка.

Правило №3: бей, кричи, беги. Если незнакомец пытается подойти, то нужно отойти назад, выставить руку и очень громко сказать: «Стоп, не подходите, я вас не знаю». Если незнакомцу удалось схватить за руку, то надо упасть на пол (так ребенка сложнее утащить), начать со всей силы бить ногами по голени преступника и кричать: «Помогите, я не знаю этого человека».

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Кстати, «помогите, я не знаю этого человека» — самая важная фраза, которую нужно отработать с вашим ребенком. Если он будет кричать «ааа, помогите, спасите» — наверняка никто не подойдет, так как решат, что это очередное чадо не слушается своих родителей.

Дети не знают, какие места опасны, а какие нет

Опять же в силу возраста дети не всегда понимают, где они в безопасности.

Безопасными местами считаются торговые центры, магазины, салоны красоты и другие охраняемые места с камерами видеонаблюдения.

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Опасные места, в которых дети бывают чаще всего: подъезд и лифт.

Правило №4: в случае опасности ребенку нужно направиться в безопасное место и попросить о помощи охрану или любого другого сотрудника. Никогда нельзя прятаться от кого-то в подъезде. А еще, заходя в него, нужно всегда закрывать за собой дверь, чтобы преступник не смог зайти. Если незнакомец напал в подъезде, нужно очень громко кричать «пожар, горим» (тогда шансы, что выйдут соседи, выше). Ребенок не должен заходить в лифт с незнакомцами. Если в лифт кто-то зашел, то нужно как можно скорее выйти из него.

Помимо отработки вышеперечисленных правил, выучите вместе с ребенком номер телефона родителей или близких родственников на экстренные случаи, когда вы не рядом. А еще донесите до малыша важную мысль: лучше показаться окружающим странным, чем в итоге оказаться пропавшим без вести.