5 способов улучшить здоровье печени: мнение врача-терапевта

Печень выполняет множество жизненно важных функций. Она очищает кровь от токсинов, способствует обмену веществ, поддерживает иммунитет и отвечает за ряд других значимых задач. Врач-терапевт Елена Мановска рассказала о том, как обеспечить оптимальную работу этого органа.

Сбалансированное питание и определенные продукты

Забота о печени начинается с правильного питания. Для этого в рацион однозначно стоит добавить имбирь, ведь в нем содержатся противовоспалительные и антиоксидантные соединения. Эти компоненты оказывают положительное влияние на здоровье печени, помогают снизить окислительный стресс и уменьшить выработку противовоспалительных веществ.

Чеснок не менее значим: этот овощ богат антиоксидантами. Также он обладает мощными противовоспалительными свойствами. Регулярное потребление чеснока не только улучшит состояние печени, но и снизит риск развития онкологии. Также стоит обращать внимание на морепродукты. Это источники питательных веществ, защищающих печень. Они включают в себя противовоспалительные жиры и антиоксиданты в виде селена и витамина Е. Помимо этого, морепродукты помогают снизить уровень жира в печени и защитить ее от заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП). Однако ни в коем случае нельзя есть сырые или недоваренные моллюски.

Кроме того, сбалансированная диета должна включать продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб, рис и злаки — все они благоприятно влияют на здоровье печени.

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В рационе должно быть мясо (но ограничивайте количество красного мяса), нежирные молочные продукты, а также растительные масла, орехи, семена и рыба. Это источники полезных жиров, которые необходимы для нормальной работы организма.

Важно не только то, что вы едите, но и как часто. Рекомендуется есть небольшими порциями регулярно. Длительное голодание или переедание могут негативно сказаться на здоровье печени. А регулярный режим питания, наоборот, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает накопление жира. Приготовление пищи также играет важную роль. Лучше всего готовить на пару или запекать: это поможет сохранить больше витаминов и минералов по сравнению с обычной варкой.

Регулярные занятия спортом

Если постоянно заниматься спортом, улучшится метаболизм, а количество жировых отложений в печени снизится. Каждому необходимо найти тот вид активности, который будет приносить удовольствие и не станет обременением. Это могут быть танцы, плавание, теннис или просто прогулки в парке — главное, чтобы движение происходило регулярно. Внедрение физической активности в повседневную жизнь — это простой и эффективный способ улучшить работу печени и предотвратить множество заболеваний.

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Отказ от переизбытка сладкого

Сахар, особенно в избыточных количествах, представляет собой серьезную угрозу для здоровья печени. Поэтому постарайтесь есть меньше продуктов и пить меньше напитков, содержащих это сладкое вещество. Здоровая печень — залог общего благополучия, а контроль за потреблением сахара — один из ключевых шагов к защите этого органа.

Оптимальное количество воды

Вода играет ключевую роль при выведении вредных веществ из организма. Если жидкости недостаточно, печень начинает испытывать высокую нагрузку, что зачастую приводит к проблемам. Даже незначительное обезвоживание негативно сказывается на функционировании органа и увеличивает риск развития заболеваний.

Поддерживать оптимальный уровень воды в организме не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Один из простых способов — всегда иметь при себе бутылку с бутилированной водой, обогащенной минералами. Это поможет пить воду в течение дня даже при наличии интенсивной занятости.

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Избегание токсичных веществ

Токсины, содержащиеся в чистящих и аэрозольных продуктах, инсектицидах и химикатах, могут нанести серьезный ущерб печени. Эти вредоносные вещества способны вызывать воспаления, нарушать обмен веществ и даже приводить к фиброзу и циррозу. В свою очередь, печень, вынужденная справляться с избыточным количеством токсинов, рискует потерять способность эффективно выполнять свои «обязанности».

Вот несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать столкновения с токсичными элементами в повседневной жизни: