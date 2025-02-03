Топ-5 полезных привычек для правильной работы ЖКТ
Неправильная работа пищеварительной системы приводит к ухудшению здоровья, набору лишнего веса, появлению прыщей и проблем с кожей и волосами. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Цуканова и фитнес-тренер Иванна Идуш рассказали, какие привычки стоит выработать, чтобы органы ЖКТ нормально функционировали.
Обед по расписанию
Есть нужно в одно и то же время каждый день: это позволяет органам желудочно-кишечного тракта выработать постоянный ритм для переваривания пищи и усвоения питательных элементов.
Конечно, имеет значение и качество самой еды. Если по часам есть только фастфуд, пользы будет мало.
Чем разнообразнее рацион, тем больше полезных веществ получает организм.
Медленное питание
Ранее «Стиль жизни» уже рассказывал, что чувство насыщения — это реакция мозга на гормон лептин. Скорость реакции — 20-30 минут. Если есть быстро, почти не жуя, да еще и попутно занимаясь каким-то другим делом, высок шанс пропустить момент насыщения и переесть.
Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым.
Чтобы приучиться к медленному питанию, нужно дольше жевать. На тщательное пережевывание тратится больше времени, поэтому процесс поглощения обеда замедляется. Это полезно еще и тем, что в результате происходит выделение желудочного сока, ускоряется расщепление пищи, а также вырабатываются иммунные клетки. Не зря восточная поговорка гласит, что тот, кто жует 150 раз, будет бессмертным.
Перекусы и быстрое поглощение пищи (которое чаще всего происходит вечером, после работы) приводят к перегрузке ЖКТ и дальнейшим проблемам со здоровьем.
Дыхание через нос
На первый взгляд связь с пищеварением не очевидна. Но дыхание ртом увеличивает скорость сердцебиения и повышает кровяное давление. Сердце, «занятое» собственными сокращениями, хуже справляется с тем, чтобы посылать кровь в желудочно-кишечный тракт и расщеплять пищу.
Кроме того, если дышать через рот, в нем пересыхает слюна. Без нее во рту начинают активно размножаться бактерии, что приводит к появлению кариеса. С больными зубами непросто жевать пищу, поэтому часто приходится либо переходить на питание одними пюре, либо глотать пищу большими кусками. То и другое вредно для желудка.
Чистка зубов
Еще одна привычка, нужная для того, чтобы поддерживать зубы здоровыми и способными полноценно жевать.
Процесс пищеварения начинается во рту.
Чисткой зубов дважды в день пренебрегать не стоит. Также в идеале следует пользоваться зубными нитями и ирригатором.
Легкая физнагрузка после еды
Конечно, речь не идет о том, что сразу после еды нужно бежать в зал и «отрабатывать» каждую калорию. Заниматься на полный желудок как раз не рекомендуется. Но и откидываться на стул или диван после приема пищи не стоит.
Хотя после плотного приема пищи хочется полежать, полезнее будет неспешно прогуляться. Это мягко стимулирует работу ЖКТ.
Если нет возможности полноценно гулять, можно хотя бы пройти по лестнице, а не спуститься на лифте. Однако выход на воздух все же более полезен. Приток кислорода улучшает кровообращение, поэтому процесс пищеварения будет идти быстрее. А это особенно полезно, когда вы чувствуете, что переели.