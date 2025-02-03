Топ-5 полезных привычек для правильной работы ЖКТ

Неправильная работа пищеварительной системы приводит к ухудшению здоровья, набору лишнего веса, появлению прыщей и проблем с кожей и волосами. Врач-диетолог, нутрициолог Анна Цуканова и фитнес-тренер Иванна Идуш рассказали, какие привычки стоит выработать, чтобы органы ЖКТ нормально функционировали.

Обед по расписанию

Есть нужно в одно и то же время каждый день: это позволяет органам желудочно-кишечного тракта выработать постоянный ритм для переваривания пищи и усвоения питательных элементов.

Конечно, имеет значение и качество самой еды. Если по часам есть только фастфуд, пользы будет мало.

Медленное питание

Ранее «Стиль жизни» уже рассказывал, что чувство насыщения — это реакция мозга на гормон лептин. Скорость реакции — 20-30 минут. Если есть быстро, почти не жуя, да еще и попутно занимаясь каким-то другим делом, высок шанс пропустить момент насыщения и переесть.

Чтобы приучиться к медленному питанию, нужно дольше жевать. На тщательное пережевывание тратится больше времени, поэтому процесс поглощения обеда замедляется. Это полезно еще и тем, что в результате происходит выделение желудочного сока, ускоряется расщепление пищи, а также вырабатываются иммунные клетки. Не зря восточная поговорка гласит, что тот, кто жует 150 раз, будет бессмертным.

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Дыхание через нос

На первый взгляд связь с пищеварением не очевидна. Но дыхание ртом увеличивает скорость сердцебиения и повышает кровяное давление. Сердце, «занятое» собственными сокращениями, хуже справляется с тем, чтобы посылать кровь в желудочно-кишечный тракт и расщеплять пищу.

Кроме того, если дышать через рот, в нем пересыхает слюна. Без нее во рту начинают активно размножаться бактерии, что приводит к появлению кариеса. С больными зубами непросто жевать пищу, поэтому часто приходится либо переходить на питание одними пюре, либо глотать пищу большими кусками. То и другое вредно для желудка.

Чистка зубов

Еще одна привычка, нужная для того, чтобы поддерживать зубы здоровыми и способными полноценно жевать.

Чисткой зубов дважды в день пренебрегать не стоит. Также в идеале следует пользоваться зубными нитями и ирригатором.

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Легкая физнагрузка после еды

Конечно, речь не идет о том, что сразу после еды нужно бежать в зал и «отрабатывать» каждую калорию. Заниматься на полный желудок как раз не рекомендуется. Но и откидываться на стул или диван после приема пищи не стоит.

Если нет возможности полноценно гулять, можно хотя бы пройти по лестнице, а не спуститься на лифте. Однако выход на воздух все же более полезен. Приток кислорода улучшает кровообращение, поэтому процесс пищеварения будет идти быстрее. А это особенно полезно, когда вы чувствуете, что переели.