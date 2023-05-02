Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже: 5 правил от дерматолога

Согласно опросу, примерно половина россиян принимает душ ежедневно. Однако некоторые эксперты считают, что такой подход не принесет пользы.

Вместе с дерматологом Мариной Алатик разбираемся, как принимать душ, чтобы не нанести вред коже.

Как принимать душ без вреда для здоровья

Не принимайте слишком горячий душ

Теплая вода лучше горячей, так как высокая температура может навредить коже и привести к сухости.

Используйте мягкие гели для душа

Или мыло, не содержащее сильных химических веществ. Такие средства помогут сохранить естественный баланс кожи.

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Не трите кожу мочалкой или губкой слишком сильно

Это может вызвать раздражение и повреждения.

Эксперты советуют использовать скраб для кожи в душе не чаще двух раз в неделю. А после скрабирования необходимо наносить увлажняющий крем.

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После душа не растирайте кожу полотенцем

Лучше касаться ее мягко, промакивая, чтобы избежать повреждений.

Не забывайте увлажнять кожу после душа

Для этого можно использовать молочко для тела или крем. Это поможет сохранить кожу здоровой и упругой.

Как часто надо принимать душ

Исследование Медицинской школы Гарварда 2021 года доказывает, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю. Также это исследование перечисляет возможные неблагоприятные последствия для кожи, если делать это слишком часто:

Кожа может стать сухой или раздраженной.

Сухая потрескавшаяся кожа позволяет бактериям и аллергенам нарушать естественный барьер, что приводит к возникновению кожных инфекций и аллергических реакций.

Антибактериальное мыло может убивать полезные бактерии.



Иммунная система нуждается в противодействии микроорганизмам, грязи и другим воздействиям окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память». Это одна из причин, по которой некоторые педиатры и дерматологи не рекомендуют ежедневно купать детей. Частое купание и душ на протяжении всей жизни могут снизить способность иммунной системы нормально выполнять свою работу.

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