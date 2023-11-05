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Сегодня, 15:00

Как подготовиться к беременности

Мария Сальникова
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Эмма Шустикова
врач акушер-гинеколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
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Берменная девушка с животом.
Фото www.istockphoto.com

Семейной паре, которая решила, что готова обзавестись детьми, необходимо комплексно подготовиться. Так и сама беременность протечет легче, и будущий малыш будет чувствовать себя лучше. Но что именно необходимо сделать перед этим важным периодом жизни? Вместе с акушером-гинекологом Эммой Шустиковой и репродуктологом Мариной Заборской дали рекомендации по подготовке к беременности.

Консультация с врачом

Во время беременности на организм матери ложится серьезная нагрузка. Поэтому очень важно досконально проверить здоровье женщины.

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Подготовку к беременности (прегравидарную подготовку) нужно начинать за три-четыре месяца до попыток.

Этого времени достаточно для сдачи анализов, коррекции изменений, если они будут выявлены, и для начала приема необходимых препаратов для подготовки к беременности.
Эмма Шустикова
врач акушер-гинеколог

Женщине стоит начать подготовку с посещения гинеколога. Он проведет осмотр, выдаст направления на анализы и составит план посещения нужных специалистов, исходя из состояния здоровья пациентки.

Если женщина один-два раза в год наблюдается у акушера-гинеколога, дополнительного обследования не потребуется.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

Если гинеколог выявит какие-то заболевания репродуктивной системы или ЗППП, их нужно будет сначала вылечить. Это гораздо легче сделать до наступления беременности, чем во время.

Если у будущей матери есть хронические заболевания, обязательно следует посетить врача-специалиста до беременности.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

В зависимости от имеющихся заболеваний может понадобиться посетить окулиста, стоматолога, дерматолога и так далее. Во время беременности этих специалистов тоже придется не раз посетить, но все же безопаснее лечить кариес или лишай до зачатия.

Кроме того, при посещении специалистов может выясниться, что женщине вообще небезопасно иметь детей. Например, при проблемах с суставами и некоторых инфекционных заболеваниях.

При приеме каких-либо препаратов нужно посетить врача, чтобы при необходимости скорректировать терапию.
Эмма Шустикова
врач акушер-гинеколог

Здоровье будущего отца проверить не менее важно. Мужчине нужно сдать несколько видов анализов и пройти флюорографию. Также понадобится консультация профильных специалистов, особенно если будущему отцу больше 40 лет.

Пара ждет ребенка и стоит со снимком УЗИ
Фото Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Какие анализы нужно сдать

У мужчин берут кровь на сифилис, гепатит, ВИЧ, половые инфекции. Также определяются группа крови и резус-фактор (чтобы исключить резус-конфликт).

Для женщины объем исследований больше.

Нужно сдать общий анализ мочи, общий и биохимический анализ крови, кровь на гормоны щитовидной железы, сделать УЗИ органов малого таза и сдать мазки на половые инфекции.
Эмма Шустикова
врач акушер-гинеколог

Также желательно сдать анализы на определение группы крови и резус-фактора, на антитела к сифилису, гепатиту, ВИЧ, краснухе, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазме.

Количество обследований может быть расширено. Например, если у девушки есть заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени.
Эмма Шустикова
врач акушер-гинеколог
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Питание при планировании беременности

Тем, кто ведет здоровый образ жизни и питается правильно и разнообразно, не придется ничего менять. Если есть привычка употреблять вредную еду, желательно перейти на более полезный рацион.

Стоит сократить потребление сахара и простых углеводов, отказаться от фастфуда. Вес будущих родителей должен быть нормальным: это снизит риски проблем с зачатием и нарушений во время беременности.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

Помимо полноценного и разнообразного питания, нужно пить достаточно воды. Кроме того, желательно принимать витамины. Подбирать их обязательно нужно с врачом, а не самостоятельно: так снизится риск ухудшить состояние здоровья.

Могут быть назначены фолиевая кислота, витамин Д, омега-3, йод, железо.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

Корректировка рациона может понадобиться не только тем, кто имеет проблемы с лишним весом, но и, например, веганам. Как минимум нужно сообщить врачу о том, что один или оба будущих родителя не едят животную пищу.

Беременная женщина
Фото www.istockphoto.com

Вредные привычки

От вредных привычек стоит отказаться как можно раньше. Причем не только женщине, но и мужчине.

Отказаться от вредных привычек нужно как минимум за 3 месяца до старта попыток зачатия. Алкоголь и никотин негативно влияют как на женское репродуктивное здоровье, так и на мужское.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

К вредным привычкам стоит отнести не только употребление алкоголя, курение и наркоманию, но и, например, привычки слишком сильно нервничать и не высыпаться. Эмоциональное и физическое напряжение — не лучшее состояние для будущих родителей.

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Физическая активность

В последние десятилетия активно продвигается спорт для беременных: йога, аквааэробика, обучение диафрагмальному дыханию и так далее. Всем этим можно заниматься и до родов. Не запрещено и продолжать заниматься тем видом спорта, с которым вы уже знакомы. Например, фитнесом.

Нет необходимости заниматься специфической физической подготовкой. Достаточно просто вести более-менее активный образ жизни: посещать бассейн, заниматься фитнесом, делать зарядку.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог

Тем, кто не привык к спорту, стоит поработать над собой. Желательно подойти к беременности с сильными мышцами брюшного пресса и голеностопа. Это поможет будущей матери избежать болей в ногах и облегчит процесс родов.

Важно быть в хорошей физической форме. Речь не идет о высоких физических нагрузках или тренировках с большим весом. Достаточно регулярно выполнять кардиотренировки и поддерживать тело в тонусе.
Марина Заборская
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог
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