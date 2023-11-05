Как подготовиться к беременности

Семейной паре, которая решила, что готова обзавестись детьми, необходимо комплексно подготовиться. Так и сама беременность протечет легче, и будущий малыш будет чувствовать себя лучше. Но что именно необходимо сделать перед этим важным периодом жизни? Вместе с акушером-гинекологом Эммой Шустиковой и репродуктологом Мариной Заборской дали рекомендации по подготовке к беременности.

Консультация с врачом

Во время беременности на организм матери ложится серьезная нагрузка. Поэтому очень важно досконально проверить здоровье женщины.

Подготовку к беременности (прегравидарную подготовку) нужно начинать за три-четыре месяца до попыток.

Женщине стоит начать подготовку с посещения гинеколога. Он проведет осмотр, выдаст направления на анализы и составит план посещения нужных специалистов, исходя из состояния здоровья пациентки.

Если гинеколог выявит какие-то заболевания репродуктивной системы или ЗППП, их нужно будет сначала вылечить. Это гораздо легче сделать до наступления беременности, чем во время.

В зависимости от имеющихся заболеваний может понадобиться посетить окулиста, стоматолога, дерматолога и так далее. Во время беременности этих специалистов тоже придется не раз посетить, но все же безопаснее лечить кариес или лишай до зачатия.

Кроме того, при посещении специалистов может выясниться, что женщине вообще небезопасно иметь детей. Например, при проблемах с суставами и некоторых инфекционных заболеваниях.

Здоровье будущего отца проверить не менее важно. Мужчине нужно сдать несколько видов анализов и пройти флюорографию. Также понадобится консультация профильных специалистов, особенно если будущему отцу больше 40 лет.

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Какие анализы нужно сдать

У мужчин берут кровь на сифилис, гепатит, ВИЧ, половые инфекции. Также определяются группа крови и резус-фактор (чтобы исключить резус-конфликт).

Для женщины объем исследований больше.

Также желательно сдать анализы на определение группы крови и резус-фактора, на антитела к сифилису, гепатиту, ВИЧ, краснухе, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, токсоплазме.

Питание при планировании беременности

Тем, кто ведет здоровый образ жизни и питается правильно и разнообразно, не придется ничего менять. Если есть привычка употреблять вредную еду, желательно перейти на более полезный рацион.

Помимо полноценного и разнообразного питания, нужно пить достаточно воды. Кроме того, желательно принимать витамины. Подбирать их обязательно нужно с врачом, а не самостоятельно: так снизится риск ухудшить состояние здоровья.

Корректировка рациона может понадобиться не только тем, кто имеет проблемы с лишним весом, но и, например, веганам. Как минимум нужно сообщить врачу о том, что один или оба будущих родителя не едят животную пищу.

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Вредные привычки

От вредных привычек стоит отказаться как можно раньше. Причем не только женщине, но и мужчине.

К вредным привычкам стоит отнести не только употребление алкоголя, курение и наркоманию, но и, например, привычки слишком сильно нервничать и не высыпаться. Эмоциональное и физическое напряжение — не лучшее состояние для будущих родителей.

Физическая активность

В последние десятилетия активно продвигается спорт для беременных: йога, аквааэробика, обучение диафрагмальному дыханию и так далее. Всем этим можно заниматься и до родов. Не запрещено и продолжать заниматься тем видом спорта, с которым вы уже знакомы. Например, фитнесом.

Тем, кто не привык к спорту, стоит поработать над собой. Желательно подойти к беременности с сильными мышцами брюшного пресса и голеностопа. Это поможет будущей матери избежать болей в ногах и облегчит процесс родов.