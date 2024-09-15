Симптомы переизбытка кофе в организме: отвечают врачи

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Привычка начинать утро с чашечки кофе давно стала отличительной чертой для занятых жителей мегаполиса. Кого-то напиток бодрит, а кому-то просто нравятся крепкий вкус и аромат. Но вне зависимости от причин регулярное употребление кофеина несет негативные последствия для организма.

Как понять, пора ли отставить чашку в сторону и не развилась ли у вас кофеиновая зависимость, — отвечают врачи.

Как понять, что вы переборщили с кофе

Симптомы отравления кофеином:

1. Тревога и нервозность: вы испытываете чувство беспокойства, нервозности или раздражительности.

2. Увеличение сердечного ритма: частота сердечных сокращений увеличивается настолько, что вызывает дискомфорт в области груди.

3. Повышенное артериальное давление: кровяное давление от кофеина временно повышается. У вас может подняться давление до 170-180 верхних и 100-110 нижних значений. Это состояние может быть опасным и требует медицинского вмешательства.

4. Бессонница: потребление кофеина, особенно в вечернее время, может затруднить засыпание и снизить качество сна.

5. Тремор: любители кофе замечают дрожь в руках или других частях тела.

6. Проблемы с пищеварением: кофеин нередко вызывает расстройства желудка, тошноту и даже рвоту.

7. Головная боль: некоторые люди сталкиваются с головными болями.

8. Гиперактивность: после кофейных напитков могут наблюдаться излишняя энергия и гиперактивность.

9. Судороги: в тяжелых случаях при очень высоких дозах кофеина возникают судороги. Также требуется экстренное медицинское вмешательство.

10. Психоз: при сильном злоупотреблении кофеином проявляются психотические симптомы, например галлюцинации.

Фото istockphoto.com/PPAMPicture

Сколько кофе безопасно пить в день

Если говорить о кофе, то одна чашка в день — это абсолютно безопасный объем. В такой порции содержится около 50 г кофеина, а суточная норма составляет 150 г. Если превышать эту норму, можно столкнуться с негативными последствиями.

Кофеин — это стимулятор, который заставляет организм работать активнее. Однако есть одна особенность. Со временем тело привыкает к определенной дозировке кофеина, и, чтобы достичь желаемого эффекта, нужно постоянно увеличивать количество выпитого.

Фото istockphoto.com/Xsandra

Чем полезен кофе

Важно помнить, что в умеренных дозах кофе может быть полезным. И вот почему:

1. Антиоксиданты: кофе содержит множество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений.

2. Поддержка умственной активности: кофеин улучшает внимание, память и общее умственное состояние.

3. Снижение риска ряда заболеваний: некоторые исследования связывают регулярное потребление кофе с пониженным риском диабета второго типа, болезни Паркинсона и даже некоторых видов онкологий.

Как писал Парацельс: «Все есть лекарство и все есть яд». В зависимости от дозировки ваша привычка пить кофе может как сослужить хорошую службу, так и сыграть злую шутку с организмом.