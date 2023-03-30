Как понять, что головная боль переросла в мигрень? Отвечают врачи
Головная боль нередко бывает столь сильной, что мешает жить и работать. Не следует ее терпеть и ждать, пока она пройдет сама.
При этом важно понимать, что стало причиной боли, а не принимать первые попавшиеся таблетки.
О том, чем мигрень отличается от обычной головной боли и как с ней справиться, рассказали врачи-неврологи Ринат Гимранов и Александра Толстенева.
Предпосылки мигрени
Иногда еще до того, как заболит голова, организм подает «сигналы», они проявляются в зрительных и других нарушениях. Их принято называть аурой мигрени:
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головокружения, потери равновесия;
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трудности с речью;
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онемения или покалывания в руке.
Каждый симптом обычно постепенно нарастает в течение нескольких минут и может длиться до часа. Онемение и покалывание часто начинаются в одной руке, поднимаются по ней, затем переходят на лицо, губы и язык.
К наиболее частым признакам относится также нарушение зрения. Например, помутнение или чернота в глазах, яркие пятна и вспышки света, которые не пропадают и после зажмуривания.
Но не каждая мигрень сопровождается аурой.
Иногда за аурой может следовать не мигрень, а слабая головная боль, также может быть только аура, без мигрени.
Характер боли при мигрени
При мигрени обычно болит только одна сторона головы. Боль также может распространяться на лицо или шею.
У людей, страдающих мигренью, повышена возбудимость клеток головного мозга. При возбуждении мозговых структур выделяются специфические белки, которые вызывают расширение мозговых сосудов и активацию болевых рецепторов их стенок. Болевые импульсы поступают в сенсорную кору головного мозга, что формирует ощущение пульсирующей боли.
Есть целый ряд дополнительных признаков, указывающих на мигрень.
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Тошнота, рвота. Как правило, рвота случается на пике боли, после нее наступает некоторое облегчение.
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Повышенная чувствительность к свету и звуку, иногда повышение сенсорной чувствительности. Малейший шум может усилить боль, в то время как нахождение в тишине и в затемненной комнате может улучшить состояние.
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Усиление боли при любых физических нагрузках. Речь идет даже о бытовой активности.
Обычная головная боль, даже интенсивная, если она не сопровождается каким-либо еще симптомом (тошнотой, зрительными расстройствами), скорее всего, не мигрень. При этом боль может указывать на другое опасное состояние.
Длительность боли при мигрени
Боль при мигрени иногда длится несколько суток. Продолжительность головной боли сама по себе может указывать на мигрень. Если обычные обезболивающие не помогают (или не успевают подействовать из-за рвоты), это тоже может быть признаком мигрени, хотя и не всегда.
Некоторые могут обойтись безрецептурными обезболивающими. Другие нуждаются в специальных препаратах, триптанах, которые сужают кровеносные сосуды в голове и уменьшают воспаление. Важно проконсультироваться с врачом и выбрать наиболее подходящее лечение.
При хронической мигрени, кроме препаратов, купирующих приступ, нужны дополнительные средства. При постоянном приеме они помогут снизить частоту и выраженность приступов, предотвратив возникновение абузуса — хронической головной боли, которая развивается из-за чрезмерного употребления лекарств.
Предрасположенность к мигреням
Мигрень может возникнуть в любом возрасте как у мужчин, так и у женщин. Но у некоторых людей риск столкнуться с этим недугом выше. Вот несколько факторов, которые могут спровоцировать мигрени:
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наследственность;
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пол: женщины страдают от мигрени чаще, чем мужчины, так как появление мигрени связано с уровнем женских половых гормонов;
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возраст: мигрень обычно начинается в детстве или юности и достигает пика в 30-40 лет.
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Вместе с тем на частоту возникновения мигрени напрямую влияет образ жизни.
Триггеры мигрени — стресс, недостаток сна, обезвоживание, пропуск еды, алкоголь, некоторые продукты питания.
Также вызвать мигрень могут продукты, содержащие тирамин: бекон, колбаса, сосиски, копченая говядина, ветчина, икра, сыры длительной выдержки, например, швейцарский и чеддер, консервированные и маринованные соевые и бобовые продукты.
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