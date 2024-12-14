Ирригатор: зачем нужен и как им пользоваться

В последние годы заболеваниями полости рта стали страдать все больше людей. Причиной распространения кариеса и других стоматологических болезней врачи считают рацион с избытком углеводов и, конечно, плохую гигиену. Многие ограничиваются использованием щетки и пасты, хотя для качественного очищения полости рта нужны и другие приборы — например, ирригатор. Что это за средство и как им пользоваться, рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Зачем нужен ирригатор

Он необходим для того, чтобы очищать межзубное пространство от налета и кусочков пищи. Ирригатор максимально мягко удаляет ненужное из полости рта. И при этом делает это намного эффективнее щеток, не способных попасть в узкие межзубные промежутки.

Если у вас стоят брекеты, импланты или другие ортодонтические конструкции, между ними и зубами скапливаются кусочки еды. Создается благоприятная среда для размножения бактерий. Ирригатор хорошо очищает остатки еды даже в самых труднодоступных местах, а также борется с галитозом — запахом изо рта. Он возникает из-за некачественного очищения полости рта.

Как пользоваться ирригатором

Ирригатор создает мощную струю воды. С помощью нее и нужно очищать полость рта.

Для начала залейте в ирригатор обычную воду или специальные растворы для ополаскивания. Например, для восстановления десен или против их воспаления можно использовать жидкость с добавлением соды и соли. Также очистить межзубные пространства можно с помощью раствора ромашки, который имеет приятный вкус и запах и очень нравится детям.

Установите нужную насадку. Их описание и цели применения обычно указаны в инструкции к прибору. Если у вас стоят брекеты, то в этом случае возьмите насадку с конусовидной щетиной. Она поможет качественно очистить конструкцию. Петлеобразная насадка поможет очистить язык.

После включите устройство и выберите нужный вам режим работы. Новичкам лучше отдать предпочтение небольшим мощностям, чтобы привыкнуть к ощущениям.

Затем направляйте струю воды под углом 90 градусов к поверхности зуба. Аккуратно круговыми движениями пройдитесь по линии десен и межзубным промежуткам. Задерживайтесь на каждом участке по несколько секунд. Если вы очищаете язык, то медленно ведите струей воды от корня языка к его кончику.

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Как часто нужно чистить зубы ирригатором

Все индивидуально, и в идеале оптимальная частота подбирается на индивидуальной консультации с врачом-стоматологом. Но, как правило, если человек чистит зубы два раза в день, то ирригатор следует использовать после каждого раза.

Противопоказания для использования ирригатора

Врач отмечает, что ирригатором нельзя пользоваться детям до семи лет, у которых еще не произошла смена прикуса. Флостик (одноразовая зубочистка с нитью на рамке. — Прим. ред.) спокойно заменит это устройство. Он куда безопаснее и поможет справиться с налетом не хуже. После семи лет малышам лучше всего приобрести прибор с давлением менее 200 кПа — безопасным для чувствительных десен. При этом взрослые обязательно должны помогать детям чистить зубы ирригатором, хотя бы в первое время, чтобы избежать повреждений.

Также устройство противопоказано тем, кто страдает заболеваниями десен. У аппарата достаточно сильная струя, которая может еще больше навредить. Зато прибором хорошо массировать здоровые десны для улучшения кровообращения и предотвращения пародонтита.

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Может ли ирригатор заменить щетку и зубную нить

Ирригатор и правда лучше щетки и зубной нити справляется с удалением частичек пищи и бактериальным налетом между зубов. Его мощная водяная струя как раз и предназначена для этого. Однако он совсем не подходит для чистки и отбеливания эмали.