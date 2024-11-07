Как не болеть осенью и зимой: полезные лайфхаки и опасные мифы

Осень и зима — сезоны простуд. Считается, что с наступлением холодов болезни настигают каждого. Как провести осень и зиму без насморка, кашля и температуры — рассказываем в этой статье.

Что делать, чтобы не заболеть

Не курите и не парите

Сигаретный дым включает более 5000 компонентов. Среди них канцерогены, токсины, оксиданты и другие вещества. Все они отрицательно влияют на иммунитет. При попадании этих химических соединений в организм снижается активность компонентов иммунной системы, отвечающих за борьбу с инфекциями, — фагоцитов и лимфоцитов. Способность эффективно бороться с патогенами нарушается. При этом риск развития инфекционных заболеваний повышается при курении как обычных, так и электронных сигарет.

Ешьте больше овощей и фруктов

О пользе овощей и фруктов знают все, но все же не упомянуть об их благотворном влиянии на иммунитет нельзя. Прежде всего они насыщают организм полезными витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают защитные функции организма.

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Сделайте прививки

По подсчетам ученых, за последние 50 лет прививки спасли не менее 154 миллионов жизней. Конечно, не существует «вакцины от простуды». Но от некоторых ОРВИ уберечься с помощью прививки можно. Например, всем рекомендуется вакцинироваться от гриппа — особенно пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями. Эффективность прививки может варьироваться от сезона к сезону, однако даже неполная защита с большой вероятностью сможет уберечь от болезни. Также вакцина может снизить тяжесть заболевания и риск осложнений, если человек все же заразится.

Пейте меньше алкоголя

Вреден не столько этанол, главный действующий компонент алкогольных напитков, сколько его опасная производная — ацетальдегид. Он снижает защитную функцию всех систем организма, но особенно вреден для дыхательной и пищеварительной. А ведь именно они обычно служат первым рубежом в борьбе иммунитета против вирусов и инфекций. Для того чтобы ослабить иммунную систему, необязательно пить много. Достаточно пяти бокалов за вечер, чтобы защитные функции организма были ослаблены.

Правильно мойте руки

На гладких поверхностях возбудители гриппа сохраняются до 16 часов, а коронавирус способен неделю выживать вне тела носителя. Поручни в общественном транспорте, ручки дверей, кнопки в лифте — все это идеальная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. Обезопасить себя можно тщательным мытьем рук, но далеко не все делают это правильно. Намыливать руки нужно минимум 20 секунд, а лучше — 40. Обработать необходимо всю поверхность: ладони и их тыльную сторону, пальцы и пространство между ними, ногти и пространство под ними. Потом нужно тщательно смыть пену водой.

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Антисептическим мылом пользоваться регулярно нежелательно, так как оно устраняет не только патогены, но и полезные микроорганизмы, входящие в защитный слой кожи.

Гуляйте на улице

При слове «закаливание» все вспоминают «моржей», которые в мороз льют на себя ледяную воду. Но закаляться можно и более мягкими способами, например, с помощью прогулок на свежем воздухе. Бывать на улице важно и тем, кто постоянно находится в контакте с большим количеством людей (офисным работникам, учителям, продавцам и так далее). Воздух в заполненных помещениях полон патогенов, вызывающих простудные заболевания.

Мифы об иммунитете

Витамин С помогает не заболеть

Витамин С имеет репутацию «витамина против простуд». Это не совсем так. Он действительно играет роль в формировании иммунитета, но чудодейственных способностей ждать от него не стоит. Это подтвердили научные исследования.

Судя по всему, витамин С важен не меньше, но и не больше, чем все остальные витамины.

Нельзя открывать форточку, может продуть

Вопреки распространенному заблуждению, люди заболевают не от холода или сквозняков. Болезни вызывают так называемые инфекционные агенты, к которым относятся вирусы, бактерии, возбудители грибковых инфекций и несколько других, менее распространенных видов патогенов.

Почему же тогда все заболевают в холодное время года? Этому способствует несколько факторов. Во-первых, осенью и зимой люди меньше двигаются, едят меньше свежих продуктов, испытывают больше стресса — все это вкупе с переохлаждением ослабляет иммунитет. Во-вторых, с наступлением холодов помещения начинают отапливать. Пересушенный воздух загущает слизь в носоглотке, что нарушает естественный процесс борьбы с инфекциями.

Нужно одеваться как можно теплее

Слишком теплая одежда не по погоде скорее повысит, а не понизит ваши шансы подхватить простуду. Тело потеет, верхний слой хочется расстегнуть. Это чревато переохлаждением, которое может значительно ослабить иммунную систему.

А если вы уже заболели и у вас поднялась температура, то закутываться в несколько кофт категорически нельзя. Это даст дополнительную нагрузку на сердце и вызовет еще большее повышение температуры.