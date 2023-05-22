6 причин неприятного запаха изо рта и советы, как от него избавиться

Галитоз — неприятный запах изо рта — не считается самостоятельным заболеванием, но может быть симптомом серьезных нарушений в организме. Причины возникновения галитоза могут быть совершенно разными, как и способы борьбы с ним.

Причины неприятного запаха изо рта

Несвежее дыхание возникает, если из полости рта в выдыхаемый воздух попадают определенные химические вещества — серосодержащие (до 90 %) и несерные соединения. В основном летучие вещества со специфическим ароматом вырабатываются анаэробными, т.е. способными жить без кислорода, бактериями. Продукты их жизнедеятельности воспринимаются как запах чеснока, несвежего сыра, тухлых яиц, капусты, бензина или сероводорода. Для того чтобы избавиться от галитоза, необходимо выяснить его причину.

Естественные причины

Время суток

Из-за уменьшения выработки слюны процесс самоочищения полости рта в ночное время уменьшается, поэтому утром после пробуждения запах изо рта бывает не самым приятным.

Возраст

В определенном возрасте дефицит слюны становится постоянным явлением. Это создает благоприятный фон для размножения патогенных бактерий, выделяющих летучие соединения.

Пища

Иногда неприятный запах может быть обусловлен употреблением каких-то продуктов — острых и сильно пряных блюд, алкоголя, кофе, чеснока, лука, солений пряностей и карри.

На появление неприятного запаха изо рта также влияет прием некоторых препаратов, например, антибиотиков или глюкокортикостероидов; вредные привычки, например, курение; психоэмоциональное напряжение и постоянный стресс.

Плохая гигиена полости рта

Первый специалист, к которому стоит обратиться, — стоматолог. Он проведет профессиональную гигиену рта; при наличии патологических зубо-десневых карманов — направит к пародонтологу, который выберет подходящий способ лечения. Будут назначены средства индивидуальной домашней гигиены: зубная паста, щетка, флосс, ирригатор, ополаскиватель.

Врач расскажет, чем и в каком порядке необходимо пользоваться, чтобы устранить неприятную особенность. Если же неудовлетворительная гигиена рта дополняется нарушением режима питания и затруднением в переваривании пищи, а именно так чаще всего и бывает, — стоматолог порекомендует обратиться к гастроэнтерологу.

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Нарушения функций желудочно-кишечного тракта

Рот — начало пищеварительного тракта и своеобразное «зеркало» проблем, в нем происходящих. Поэтому, чем раньше будет выявлена патология, тем проще и быстрее ее можно будет излечить.

Но могут быть и другие, более застарелые проблемы, которые должен выявить специалист.

Заболевания ЛОР-органов.

Полости рта и носа сообщаются между собой. Сейчас трудно встретить человека, у которого не было бы нарушено носовое дыхание. Если в пазухах носа присутствует длительный воспалительный процесс, он тоже может стать причиной несвежего дыхания. Если стоматолог не выявит проблем с гигиеной, следует обратиться к оториноларингологу.

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Как решить проблему несвежего дыхания

В настоящее время доступен широкий ассортимент индивидуальных средств, позволяющих максимально эффективно очищать поверхности зубов и языка:

зубные пасты и гели, порошки;

щетки;

нити, ленты, ершики;

ополаскиватели

жевательные резинки с ксилитом.

Используйте зубную пасту по рекомендации стоматолога. Возможно, вам необходимо специальное средство — противовоспалительное или регулирующее слюноотделение. Не забывайте пользоваться средствами, удаляющими загрязнения из межзубных пространств (нитями, ершиками). Воспользуйтесь пластиковой или деревянной зубочисткой, если необходимо дополнительно очистить межзубные промежутки после еды. Чистите спинку языка. Его неровная поверхность идеальна для размножения бактерий и является местом скопления микрочастиц пищи. Не забывайте про ополаскиватель. Применяйте его 1-2 раза в день после каждой чистки зубов.

При соблюдении этих простых правил появления неприятного запаха изо рта легко избежать. В противном случае рекомендуем пройти обследование у других специалистов, о которых мы рассказали в этой статье.

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