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Как избавиться от храпа? Объясняет сомнолог

Екатерина Племянникова
Терапевт, сомнолог
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Мужчина храпит в кровати, а девушка закрывает уши подушкой.
Фото istockphoto.com

Знаете ли вы, что храп может привести к серьезным изменениям во всем организме?

Отношение к этому звуковому феномену достаточно спокойное. Однако всякий храп рано или поздно может привести к апноэ (от греч. — «отсутствие дыхания»).

Апноэ, осложнение храпа, — состояние, при котором стремительно развиваются заболевания сердца и сосудов (гипертония, ишемия, деменция, импотенция, аритмия, диабет). Если храп своевременно вылечить, то можно предупредить эти опасные заболевания и их грозные осложнения.

Ученые выяснили, что в России в возрасте от 30 до 69 лет апноэ имеется у 48% населения! Известно, что каждый третий взрослый человек храпит. А это значит, что эта проблема существует практически в каждой семье!

В чем причины храпа

В норме храпа быть не должно. Возникает он в результате трех основных причин:

  1. Сужение просвета дыхательных путей. Оно наиболее часто появляется при ожирении, когда мышцы глотки подвергаются давлению лишней жировой ткани извне.
  2. Снижение давления в просвете дыхательных путей. Самая частая причина в этом случае — заболевания лор-органов (увеличение миндалин, полипы, искривление носовой перегородки, гипотония мягкого неба, увеличение небного язычка, вазомоторный ринит).
  3. Увеличение податливости стенки глотки. Прием препаратов, которые расслабляют мышцы, а также алкоголя может запускать этот механизм.
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В целом храп возникает в результате вибрации мягких тканей глотки. Когда мы засыпаем, мышцы расслабляются, и мышцы глотки — тоже. Однако в норме должен оставаться определенный их тонус. Если есть провоцирующие факторы (ожирение, заболевания лор-органов, нарушения прикуса и пр.), то тонус мышц глотки ослабевает, и они начинают вибрировать. При дыхании во сне воздух «бьется» о вибрирующие стенки, отсюда и возникает этот звуковой феномен — храп. Амплитуда вибраций может становиться больше, и происходит спадение вибрирующих стенок глотки, в этот момент появляется апноэ — задержка дыхания.

Мужчина уснул перед телевизором.
Фото istockphoto.com

Как избавиться от храпа

Лечение храпа зависит от причин, которые его вызывают.

Чаще всего храп возникает в положении лежа на спине. В этом случае может быть эффективно использование специальных подбуживающих устройств, которые распознают положение тела и в случае когда человек пытается лечь на спину, начинают вибрировать, тем самым подбуживают его и приучают не спать на спине. Это могут быть приспособления по типу наручных часов, наклейка на лоб или пластина под простынку.

Могут быть эффективны также специальные клиновидные подушки от храпа. Существуют и клиновидные матрасы, а еще кровати с регулированием угла наклона (приподнятым изголовьем). Это позволяет уменьшить отечность слизистых носоглотки и проявления храпа, соответственно.

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Если храп возникает в результате затруднения носового дыхания, то могут помочь сосудосуживающие спреи и капли в нос; при аллергическом, вазомоторном рините — гормональные спреи для носа. Имеются также специальные клипсы и пластыри, которые устанавливаются на крылья носа, тем самым расширяя его просвет и облегчая носовое дыхание.

Существуют специально разработанные дыхательные тренажеры. Доказательной медицинской базы они пока не получили, однако в клинической практике используются и в некоторых случаях оказываются эффективными.

Еще одна нередкая причина храпа — это нарушение прикуса. В такой ситуации специально подобранная капа для сна может помочь избавиться от храпа.

Для того чтобы определиться, какое средство для вас может быть наиболее эффективным, рекомендуется обратиться к врачу-сомнологу. Это специалист, который занимается вопросами храпа и апноэ. Врач при осмотре сможет определить причину храпа в вашем конкретном случае и рекомендовать наиболее подходящий метод лечения.

Девушка спит на спине с приоткрытым ртом.
Фото istockphoto.com

Следует помнить, что длительно существующий храп переходит в апноэ. Для того чтобы понять, имеем ли мы дело только с храпом как со звуковым феноменом или храп уже осложнился задержками дыхания, следует провести диагностику сна. Диагностика проводится преимущественно амбулаторно. И если результаты исследования показывают, что храп осложнился апноэ, то указанных методов лечения может быть недостаточно.

Проводится также хирургическое лечение заболеваний лор-органов при храпе. Однако нет универсальной операции. Если храп осложнился апноэ, в ряде случаев наиболее эффективным методом лечения является СРАР-терапия. Это сон со специальным прибором, который позволяет устранить храп, задержки дыхания при нем, нормализовать сон и самочувствие днем.

На сегодняшний день как храп, так и апноэ эффективно лечатся. Как уже говорилось, метод лечения зависит от причин. При этом нередко у одного и того же человека может быть сочетание нескольких причин, например ожирение, заболевание лор-органов и нарушение прикуса одновременно. В какой последовательности лечить эти заболевания и на что сделать наибольший акцент, сможет определить сомнолог.

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